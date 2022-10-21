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Питання зі Starlink вирішили напряму з Маском, - Резніков

маск,резніков

Україна більше не повинна мати проблем щодо обслуговування терміналів супутникового зв’язку Starlink. Наразі маємо щонайменше три джерела для його фінансування.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Київ вийшов на прямий зв'язок з Ілоном Маском, щоб знайти вихід щодо ситуації з оплатою терміналів.

Резніков відзначив, що контактувати з Маском взявся міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Він відповідає за цифровізацію і має прямий зв'язок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їхнього останнього обговорення цього питання", - заявив міністр.

Читайте: SpaceX відкликала запит до Пентагону про фінансування Starlink в Україні, - Маск

Водночас якщо питання грошей знову підніматиметься, як пояснив Резніков, Україна має щонайменше три джерела фінансування, а саме:

  • Пентагон;
  • Європа;
  • приватні донори.

"Незалежно від фінансування, Україна продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска", - підкреслив міністр.

Автор: 

Маск Ілон (643) Резніков Олексій (1446) Федоров Михайло (876) Starlink (264)


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Топ коментарі
+15
Щось мені здається, що питання вирішив Пентагон, а зелена влада привласнила "перемогу", як завжди.
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21.10.2022 11:21
+11
Пентагон і вирішив.
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21.10.2022 11:17
+6
брехунець. Маск с тобой клетчатым даже разговаривать не стал бы... скорее всего намекнули из госдепа на продолжение с твиттером...
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21.10.2022 11:17
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Стефанчук пообещал его слопать
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21.10.2022 11:15 Відповісти
good new
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21.10.2022 11:15 Відповісти
Так. Маск скільки хотів? Потім сказав, що так, Я, все візьму на себе. Але цифри не сходяться. Пане Михайло. Десь так в раз 10.
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21.10.2022 11:16 Відповісти
брехунець. Маск с тобой клетчатым даже разговаривать не стал бы... скорее всего намекнули из госдепа на продолжение с твиттером...
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21.10.2022 11:17 Відповісти
Маск, такий собі хлопець. Відповість.
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21.10.2022 11:18 Відповісти
Такий собі хлопець, найтяжчих півроку власним коштом допомагав нашій армії, ділом а не словом!
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21.10.2022 12:35 Відповісти
маск поц последний - хочет делать бизнес с путлером на украинской крови но из бюджета США он получает в разы больше
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21.10.2022 11:42 Відповісти
Вячеслав, Маск допомагав Україні не словом, а ділом, у найбільш важкі часи, чи може тобі Арестович більше до вподоби?
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21.10.2022 12:39 Відповісти
Пентагон і вирішив.
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21.10.2022 11:17 Відповісти
Щось мені здається, що питання вирішив Пентагон, а зелена влада привласнила "перемогу", як завжди.
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21.10.2022 11:21 Відповісти
Та ні, Резніков сказав Маску, щоб той дав старлінки, а з Пентагоном він все вже порішав і вони заплатять по любому за все, також порішав з Польщею і Британією стосовно фінансування)
Резніков - реально ділова ковбаса
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21.10.2022 11:28 Відповісти
Короче, порешал все и со всеми.
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21.10.2022 11:46 Відповісти
Та яка різниця, хто домовився. Головне результат. Домовлятися треба вміти. Зеленського ще навчили б. Та порозганяте таких ,як Арахамія
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21.10.2022 11:34 Відповісти
Один мелкий пидарок уже домовился в омане, с неким патрубком, что потом маршем кацапы взяли юг Украины
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21.10.2022 11:35 Відповісти
Зеля вже за*бав своїм навчанням на Україні, зараз далі вчитися, у війнушка бавиться
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21.10.2022 11:46 Відповісти
тобто воюють в Україні зараз не ЗСУ,А ЗЕ ?

за всіма ознаками , активних любителів Петра знову

"переклинило" ? ))
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21.10.2022 11:52 Відповісти
З цієї історії потрібно зробити висновки.
Зєлєний_змий коротко описав ситуацію: якщо хочете підтримки, вирішуйте конфлікти головою, а не взаємними образами.
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21.10.2022 11:44 Відповісти
Это не надолго. Или Зеленскому нужный текст вовремя не подсунут или Мельнику опять станет скучно и захочецца хайпу и "покрасоваться" пред люмпеном, опять кому-нибудь нахамят и потом что-то отключат.
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21.10.2022 11:53 Відповісти
а чем занимается министерство связи, министерство обороны и там министерство финансов, что ли, что аж цельного цифрового трансформатора пришлось отлучать от цифровых трансформирований чтобы порешал и заплатил за нищих холопов?
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21.10.2022 11:56 Відповісти
Водночас якщо питання грошей знову підніматиметься, як пояснив Резніков, Україна має щонайменше три джерела фінансування, а саме:
Пентагон; Європа; приватні донори. Джерело:

воровать **** менше треба
подивись на роздутий бюджет
а ти все на європу і пентангон надієшся
а на кону стоїть всього 35млн$ в місяць
позорище!!
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21.10.2022 12:00 Відповісти
А резніков там і в х@@ не впився
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21.10.2022 12:20 Відповісти
Ой чую зря Резніков рота відкрив....
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21.10.2022 12:39 Відповісти
Вот и хорошо. А давайте заберите Маска из Америки в Украину. Пусть он сам всё увидит. Украинцы достаточно умные, сможет производить ракеты и теслы не хуже американцев. За одно и чуваку моск вправите по теме что такое путинизм, Россия и россияне.
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21.10.2022 12:41 Відповісти
А что делать с работающими терминалами, которые были захвачены? Почему они функционируют?
Какие проблемы их заблокировать по Mac адресу? Мак можно подделать.
Значит разрешить работу только разрешенных терминалов по маку?
Рашисты хвалят трофейные Старлинки за стабильную и хорошую связь.
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21.10.2022 14:30 Відповісти
Коли Ілон Маск скинув свою маску то всі побачили ,що він просто СКРУДЖ
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21.10.2022 15:29 Відповісти
Маск заробляє на крові українців.
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21.10.2022 16:07 Відповісти
Короче пентагон порешал. Они являються крупными донорами и заказчиками у компаний Маска. Он с ними ссориться не будет. А зеленые чмони просто ********** как обычно.
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21.10.2022 19:35 Відповісти
Невже Мельника і Irenu Ko від3,14здили? Ногами били? Довго?
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21.10.2022 23:01 Відповісти
 
 