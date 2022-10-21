Питання зі Starlink вирішили напряму з Маском, - Резніков
Україна більше не повинна мати проблем щодо обслуговування терміналів супутникового зв’язку Starlink. Наразі маємо щонайменше три джерела для його фінансування.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Київ вийшов на прямий зв'язок з Ілоном Маском, щоб знайти вихід щодо ситуації з оплатою терміналів.
Резніков відзначив, що контактувати з Маском взявся міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Він відповідає за цифровізацію і має прямий зв'язок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їхнього останнього обговорення цього питання", - заявив міністр.
Водночас якщо питання грошей знову підніматиметься, як пояснив Резніков, Україна має щонайменше три джерела фінансування, а саме:
- Пентагон;
- Європа;
- приватні донори.
"Незалежно від фінансування, Україна продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска", - підкреслив міністр.
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Резніков - реально ділова ковбаса
за всіма ознаками , активних любителів Петра знову
"переклинило" ? ))
Зєлєний_змий коротко описав ситуацію: якщо хочете підтримки, вирішуйте конфлікти головою, а не взаємними образами.
Пентагон; Європа; приватні донори. Джерело:
воровать **** менше треба
подивись на роздутий бюджет
а ти все на європу і пентангон надієшся
а на кону стоїть всього 35млн$ в місяць
позорище!!
Какие проблемы их заблокировать по Mac адресу? Мак можно подделать.
Значит разрешить работу только разрешенных терминалов по маку?
Рашисты хвалят трофейные Старлинки за стабильную и хорошую связь.