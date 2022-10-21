Питання зі Starlink вирішили напряму з Маском, - Резніков

Україна більше не повинна мати проблем щодо обслуговування терміналів супутникового зв’язку Starlink. Наразі маємо щонайменше три джерела для його фінансування.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Київ вийшов на прямий зв'язок з Ілоном Маском, щоб знайти вихід щодо ситуації з оплатою терміналів.

Резніков відзначив, що контактувати з Маском взявся міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Він відповідає за цифровізацію і має прямий зв'язок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їхнього останнього обговорення цього питання", - заявив міністр.

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Водночас якщо питання грошей знову підніматиметься, як пояснив Резніков, Україна має щонайменше три джерела фінансування, а саме:

Пентагон;

Європа;

приватні донори.

"Незалежно від фінансування, Україна продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска", - підкреслив міністр.