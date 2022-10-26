Суддю окружного адмінсуду Києва підозрюють у недекларуванні, - НАБУ

Суддю Київського окружного адмінсуду підозрюють у недекларуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, суддя умисно не подала е-декларацію, обґрунтувавши це нібито релігійними переконаннями. НАБУ і САП повідомили їй про підозру.

Розслідування цих фактів розпочато на підставі результатів висновків НАЗК.

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