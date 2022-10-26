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Новини
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Суддю окружного адмінсуду Києва підозрюють у недекларуванні, - НАБУ

суддя

Суддю Київського окружного адмінсуду підозрюють у недекларуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, суддя умисно не подала е-декларацію, обґрунтувавши це нібито релігійними переконаннями. НАБУ і САП повідомили їй про підозру.

Розслідування цих фактів розпочато на підставі результатів висновків НАЗК.

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Автор: 

НАБУ (5068) Київ (19457) суддя (1583) електронне декларування (1468) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Нікада такова нє била-і вот апять...
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26.10.2022 12:05 Відповісти
Так ей надо не в судьи было идти а в попадьи.
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26.10.2022 12:07 Відповісти
- Краще смерть, ніж така потеря!
(Ридає.)
Завіса.

(І.Карпенко-Карий, "Сто тисяч")
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26.10.2022 12:08 Відповісти
Декларування доходів - це не право, а обовязок суддів і няікі религійні переконання не можуть завадити цьому. Компромісів не має бути , хто не згоден - на вихід.
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26.10.2022 12:09 Відповісти
у нас більше як пів країни получає зарплати в конвертах,плюс чинуші також не відмовляються не сплатити зайвий раз податки, тому зараз в принципі у нас навіть немає можливості забезпечити армію зимовим одягом, неавіть це на забезпеченні заходу.а от якби усі справно платили податки.а влда ане крала і ці кошти йшли куди треба і в тому числі на обороноздатність і безпеку країни, то кацапи уже би були вигнані з нашої землі та й ще з Криму,але маємо те що маємо
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26.10.2022 12:10 Відповісти
Судья? Та ну не..
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26.10.2022 12:11 Відповісти
Ого, які в нас набожні судді. Але чого вони заповідь "не вкради" порушують?
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26.10.2022 12:31 Відповісти
Релігія податки не дозволяє платити і декларацію подавати????
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26.10.2022 13:13 Відповісти
Сподівась, що Захід допоможе нам з судовою реформою.
А те лайно, проголосоване моностадом в "турборежимі" 2019-го, викинуть на смітник, і винні в його прийнятті понесуть кримінальну відповідальність.
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26.10.2022 13:46 Відповісти
 
 