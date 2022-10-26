Окупанти ховаються у лікарнях, школах та бізнес-центрах Донецька, - СтратКом ЗСУ

З окупованих росіянами територій Донеччини партизани продовжують повідомляти про місця дислокації та пересування російських військ та бойовиків так званого 1 АК. Наразі вони передислоковують свої війська до шкіл, дитсадків, бізнес-центрів і супермаркетів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Оскільки ЗСУ знають місця дислокації окупаційних військ і знищують їх високоточною зброєю, російське командування, очевидно, вирішило скористатися порадою президента Росії, який раніше казав, що "ми попереду наших солдатів поставимо жінок і дітей, хай спробують вистрілити!" Тому російські командири терміново і скрізь переміщують бурятсько-кадировських вояків до шкіл, дитсадків, лікарень, бізнес-центрів і супермаркетів", - йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією партизанських груп, у період з 13 по 15.10 бойовики здійснили передислокацію підрозділів 106-ї окремої мотострілецької бригади 58 армії Південного ВО ЗС РФ. Частина вказаної бригади 13.10 перемістилася до міської клінічної лікарні №2 м.Донецька (Калинський район, вулиця Доненерго, 23-А).

"Ну а основні підрозділи цієї бригади перебазувалися до міськлікарні №14 м. Донецька (Петровський район, вул., Петровського, 197), ближче до Олександрівки та Мар'їнки. По лікарні ж ніхто стріляти не буде, натомість бойовики безперешкодно можуть стріляти по українських міста хта селах!", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що питання про переміщення російських солдатів до лікарень узгоджено з так званим "міністерством охорони здоров'я дири (ДНР. - Ред.)".

"Ну, а хто там може бути проти? Тим більше, приміщення справді напівпорожні. Жінки та діти виїхали, а всі самці мобілізовані. Тепер лікарні з користю використовуватимуться. Ну а дуже цікава ситуація склалася з бізнес-центром "Акула" у м. Донецьку (Київський район, вул. Артема, буд. 138а). Там на 16 поверсі ще раніше бойовики розмістили особовий склад (в основному командний, можливо, це командний пункт?) окремої бригади "Кальміус", в/ч 08802 1 АК. Але росіянам здалося і цього замало. Нещодавно вони на 13 поверсі бізнес-центру "Акула" розгорнули ще й відділ радіо-електронної розвідки 1 АК. Зверху дуже добре виходить!", - пише СтартКом.

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"Думаєте це все випадково? Праворуч від бізнес-центру "Акула" розміщена школа №70 м. Донецька. Зліва - житловий будинок, а далі - торгово-розважальний комплекс "Донецьк-сіті", а навколо - житлові будинки. Як бачимо, російські війська не гребують використовувати для свого прикриття школи, лікарні та торгові центри. Але це їм не допоможе - партизани та ЗСУ обов'язково щось вигадають. Треба ж якось Донецьк від "колорадських жуків" та "рюцкава міра " звільняти!", - резюмують в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.