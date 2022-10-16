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В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Палає "міська адміністрація". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Повідомляється про ювелірне влучання у приміщення міської адміністрації.
Про це спершу активно повідомляли телеграм-канали. Наразі інформацію про пошкодження будівлі підтверджує "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.
"Будівлю міської адміністрації Донецька пошкоджено внаслідок обстрілу з боку українських військ", - зазначає пропагандистське агентство із посиланням на представництво так званої "ДНР" у СЦКК.
Тим часом, у мережі поширється відповідне відео.
Топ коментарі
+73 Ksenia VB
показати весь коментар16.10.2022 08:55
+58 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар16.10.2022 08:50
+55 Advokat Savchuk
показати весь коментар16.10.2022 08:56
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Будь ласка, зачекайте...
І додолбілісь.
А якщо розвинути цю думку, то дуже схоже, що москалі саменькі, без сторонньої допомоги шмальнули по гадміністрації. Такий собі ремікс на тему "рязанскага сахарку".
а піддайте тим казлам ще трохи...
"Надо отдать им должное"
Так отдай, в чём проблема?
А де до речі крихітка Єнот