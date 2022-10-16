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В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Палає "міська адміністрація". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Повідомляється про ювелірне влучання у приміщення міської адміністрації.

Про це спершу активно повідомляли телеграм-канали. Наразі інформацію про пошкодження будівлі підтверджує "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"Будівлю міської адміністрації Донецька пошкоджено внаслідок обстрілу з боку українських військ", - зазначає пропагандистське агентство із посиланням на представництво так званої "ДНР" у СЦКК.

Тим часом, у мережі поширється відповідне відео.

Також читайте: РосЗМІ повідомляють про "приліт" в адміністрацію терориста Пушиліна. ФОТОрепортаж

В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Палає міська адміністрація 01
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Палає міська адміністрація 02
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Палає міська адміністрація 03
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Палає міська адміністрація 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+73
Мабуть кадиркінці тренувались.
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16.10.2022 08:55
+58
Надіюсь душиліна мінусували.
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16.10.2022 08:50
+55
Бамбили дамбас 8 лет - накаркали на свою голову долбодятли
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16.10.2022 08:56
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Надіюсь душиліна мінусували.
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16.10.2022 08:50 Відповісти
та гнида в приміщенні колишньої облдержадміністрації сидить а може і в якомусь бомбосховищі ховається
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16.10.2022 08:55 Відповісти
А раніше в віджатому бізнес-центрі сидів
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16.10.2022 09:09 Відповісти
в Іспаніі на своїй віллі
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16.10.2022 12:36 Відповісти
В воскресенье утром? Что Чепушилину в такое время там делать? Скорее всего орки сами и взорвали чтобы обвинить ВСУ
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16.10.2022 08:57 Відповісти
Думаю, що звинувачення для міжнародного політичного тиску вже не працюють. З 24-го лютого в світі всім все стало зрозумілим, звичайно за виключенням *********** сателітів та куплених ним же політиків.
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16.10.2022 09:19 Відповісти
а толку обвинять. нам эти обвинения наоборот на руку. пусть сс*утся от страха
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16.10.2022 09:28 Відповісти
Да, кто в выходные дни обстреливает пустые административные здания? Или это в расчете на то что у ихних ПВО тоже выходной? )
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16.10.2022 10:33 Відповісти
Просто в отличие от зверей в кацапских бандитских войсках, у ВСУ не стоит задача убить как можно больше гражданских.
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16.10.2022 12:23 Відповісти
В администрации гражданских нет, там все преступники.
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16.10.2022 13:09 Відповісти
Спорить не стану, но админ.здания априори считаются цивильными. Не стоит портить репутацию ВСУ.
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17.10.2022 13:16 Відповісти
Не морочьте голову. Израиль спокойно уничтожает лидеров террористов в этих самых зданиях.
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17.10.2022 13:19 Відповісти
Тогда какой смысл обстреливать административные здания если они всем скопом переселятся в другое здание, разбомбят это - переселятся в третье здание..
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16.10.2022 14:25 Відповісти
Хай краще тi кацi тiкають у засрашу. Якщо i'х туди пустят.
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16.10.2022 22:32 Відповісти
А ЗСУ якось *****
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16.10.2022 12:12 Відповісти
Ні, малоймовірно, він в іншїй канторі зазвичай сидить
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16.10.2022 08:57 Відповісти
Не перевертайте хфамілію цього довбодятла, справжнє призвіще цієї мразоти - Чіпушилін з касти "опушєнців".
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16.10.2022 09:07 Відповісти
не думаю може свої орки так як в вранці в неділю коли вихідний навряд чи він та був та інші саме неділю вибрали щоб нікого не вбити всередині
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16.10.2022 09:09 Відповісти
Розікрали кацапські бабки і гуманітарку,розбомбили кабінети з документацією,на нас списали,і все,чистий профіт!
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16.10.2022 16:58 Відповісти
Відзначили річницю смерті Мотороли ?
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16.10.2022 18:15 Відповісти
дуже добра робота
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16.10.2022 08:52 Відповісти
що тут доброго? як на мене - безглузда витрата БК та безглузде руйнування будівлі. в цей час всі потвори із керівного складу маладой рєспублікі, та і звичайні шістки теж, сиділи по норах. то ж ні одна істота не подохла.
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16.10.2022 10:47 Відповісти
То не ЗСУ - тому добра робота куйла по куйлотятам
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16.10.2022 12:25 Відповісти
мабудь генштабу видніше куди і скільки б/к витрачати
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16.10.2022 15:24 Відповісти
Мабуть кадиркінці тренувались.
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16.10.2022 08:55 Відповісти
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16.10.2022 09:02 Відповісти
І ще б декілька разів "на біс!". Я на мене, то це замало дохлих орків. От хоча б 22 тисячі, ото б було дуже файно
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16.10.2022 09:03 Відповісти
Таки да. Каждый день. Ну и ночью тоже
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16.10.2022 09:22 Відповісти
Ани же дети!
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16.10.2022 09:25 Відповісти
Сойдет.Уложили чмобиков почти на целый стрелковый взвод.
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16.10.2022 13:09 Відповісти
Бойове злагодження.
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16.10.2022 19:22 Відповісти
Бамбили дамбас 8 лет - накаркали на свою голову долбодятли
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16.10.2022 08:56 Відповісти
Не так. Дамбили Бамбас!!!
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16.10.2022 09:05 Відповісти
Восім лєт!!!11
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16.10.2022 09:07 Відповісти
800 лет
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16.10.2022 09:38 Відповісти
Со дня основания Бамбаса. Джон Юз как основал, так на второй день и начал бомбить с сатанинским хохотом. А Бамбас терпел и продолжал кормить всю Украину. Неблагодарную!
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16.10.2022 11:05 Відповісти
Восєм лєт долбілі драм-енд-бас!

І додолбілісь.
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16.10.2022 11:54 Відповісти
Зараз почнут Вити на болотах "Дамбілі Бамбас" ....
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16.10.2022 09:54 Відповісти
Дамбілі бамбас 8 років, аж тепер почало долітати.
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16.10.2022 10:13 Відповісти
Все воно добре, тільки в неділю вранці там мабуть нікого не було. Треба було в будень день після 9 ранку. А так мабуть тільки в пусту адмін будівлю влучили.
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16.10.2022 08:58 Відповісти
З мови зняли.
А якщо розвинути цю думку, то дуже схоже, що москалі саменькі, без сторонньої допомоги шмальнули по гадміністрації. Такий собі ремікс на тему "рязанскага сахарку".
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16.10.2022 22:22 Відповісти
"Ордловці" так посилено верещали про те, як їх 8 років обстрілюють "укропи", що ті не витримали і вирішили їм показать, ЩО собою представляє спроавжній "укропський обстріл"
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16.10.2022 09:02 Відповісти
Где этот дырявый мммщик пенис душилин?
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16.10.2022 09:04 Відповісти
Душит губами вялый пенис национальному лидеру
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16.10.2022 21:31 Відповісти
зачем ВСУ бить по администрации в воскресенье утром? Но для "пометов" - самое то.
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16.10.2022 09:05 Відповісти
цинічна дамбят русню на бамбасе невідомі сили...
а піддайте тим казлам ще трохи...
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16.10.2022 09:06 Відповісти
шо опять кондиционер рванул?
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16.10.2022 09:06 Відповісти
почали опалювальний сезон
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16.10.2022 12:39 Відповісти
Это какой-то бред . У нас что дохера снарядов ,чтобы бить по пустым зданиям в выходной день ? Уже столько информации про бурятов ,кадыровцов и всякой швали ,которая живёт в садиках почему туда не запустить хаймерсом?
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16.10.2022 09:07 Відповісти
Без кацапів не обійшлось. На обстріл не схоже
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16.10.2022 09:11 Відповісти
Нарешті,"там наші люди " та "не відкривати вогонь у відповідь" стали дурними фразами минулого.
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16.10.2022 09:13 Відповісти
Юзівська бавовна.
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16.10.2022 09:13 Відповісти
шкода що не в робочий час
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16.10.2022 09:18 Відповісти
Добре але треба було в понеділок коли вся сволота в кабінетах. Чи "ета наши люді"?
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16.10.2022 09:20 Відповісти
А що тут доброго?У нас що так багато ракет щоб бити в пусту будівлю ?
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16.10.2022 09:24 Відповісти
Не факт, що там "нікого" та "нічого" не було. Там могло бути стільки всього. Наприклад, якийсь "координаційний" центр дамбасівців або кацапів. Та навіть знищення кількох ноутів або купки паперів може бути вартим використання не однієї ракети.
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16.10.2022 09:52 Відповісти
З 8 річним запізненням, але краще пізнише ніж ніж ніколи.
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16.10.2022 09:31 Відповісти
Незрозуміло нащо бити по порожній будівлі в 6 ранку неділі. Схоже на кацапську провокацію...
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16.10.2022 09:35 Відповісти
Хай більше так "провокують" )))
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16.10.2022 10:16 Відповісти
Задовольнюсь тільки повним знищенням даунецька. Під корінь. Щоб одне каміння залишилось.
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16.10.2022 09:36 Відповісти
Та то вони, курвиська, самі понапивалися та почали шмаляти один в одного. СЛАВА ЗСУ!!!
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16.10.2022 09:47 Відповісти
Це кацапи, у нас не так багато ракет, щоб витрачати їх на биття цегли
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16.10.2022 09:52 Відповісти
Может охота на гиркина началась, его же мобилизовали, мог и в Донецк поехать, там у него была штаб-квартира.
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16.10.2022 09:56 Відповісти
Для того козла достатньо ножа - воно не варто ракети )
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16.10.2022 10:15 Відповісти
Правда від снайпера
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16.10.2022 10:11 Відповісти
Гарно ранок почався ))) Не з кави )))
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16.10.2022 10:13 Відповісти
Вже не "хахлы", не "нацыки", не "саложоры", а целеустремлённые ребята. Прогресс
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16.10.2022 10:17 Відповісти
Ага.
"Надо отдать им должное"
Так отдай, в чём проблема?
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16.10.2022 21:34 Відповісти
данєтск повинен повторити долю Маріуполя і стати селом Маріупільської області після повної дерусняфікації.
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16.10.2022 10:17 Відповісти
Пеніс Душилін вже зустрівся з курмаршелем захарченко?
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16.10.2022 10:18 Відповісти
Продавал бы ты, Пуша, свою курятину, или чем ты там до предательства Украины занимался. А теперь сидишь и ждешь свою пулю или снаряд от украинцев или дозу отравы от русских "кураторов", которые не любят свидетелей...
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16.10.2022 10:32 Відповісти
Какие люди суровые там? Ежедневно так. Планы перевыполняют город любят, 8 лет так уже. Прилетело улетело залетело похерело и не настохерело. Может больше сыпануть? За всю мазуту!?
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16.10.2022 10:39 Відповісти
Якось не дуже вражає - будинок вистояв, про дохлих ублюдків згадок немає. Нашим хлопцям треба повторити з кращим результатом - щоб ще якась адміністрація стала кучею камінням з кучею "шашликів" з колаборантів.
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16.10.2022 10:57 Відповісти
Після цих фото слово «пошкоджено» здається таким милим…
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16.10.2022 11:01 Відповісти
8 років дамбили бомбас и тільки зараз поцілилі.
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16.10.2022 11:07 Відповісти
путін ввіді вайска - отвам уродам по заслугам, надіюсь що це тільки початок.
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16.10.2022 11:31 Відповісти
Ах-ха-ха-ха-ха-ха, а кито єта сдєлал, у-ю-ю-ю-юй, що за ранок, одна новина краще іншої🤔🧐😁 Давно, *******, пора, ще краще було б це гніздо тупорилого домбасяцкого бидла зрівняти з землею, полити сірчаною кислотою та залити 10 метровим шаром бетону і ***** на пальму мьєрцалава😝😝😝😝😝😝😜🤪
А де до речі крихітка Єнот
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16.10.2022 12:10 Відповісти
цій новині 8 років
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16.10.2022 12:42 Відповісти
ЭТО УЖЕ МЕЛОЧИ !!!
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16.10.2022 13:03 Відповісти
Харьковскую городскую и областную орки давно разбили
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16.10.2022 15:45 Відповісти
ЗБС!
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16.10.2022 20:12 Відповісти
Наконец впервые за 8 лет начали дамбить Бамбасс.
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16.10.2022 20:52 Відповісти
 
 