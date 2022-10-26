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"Десатанізація" потрібна Росії, у ЗСУ є чудові екзорцисти, - Данілов

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяви Радбезу РФ, який заявив про необхідність "десатанізації" України.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путінський Радбез – це 13 членів, та сама "чортова дюжина". І кому тут потрібна "десатанізація"? Але у нас є чудові екзорцисти з великою практикою й досвідом. ЗСУ поспішають на допомогу!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Радбезі РФ заявили про необхідність "десатанізації" України.

Читайте: Зараз Путін мало чим відрізняється від Гітлера, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (65122) сатаністи (5)


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Топ коментарі
+12
І Святий Хаймарс...
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26.10.2022 14:24
+12
Слава екзорцистам!
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26.10.2022 14:24
+6
чергова наркоманська 3.14здеш і стьоб !!! кацапську фсб/кгб секту (упц мп-рпц) коли безповоротно виженете з України ???
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26.10.2022 14:24
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І Святий Хаймарс...
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26.10.2022 14:24 Відповісти
Слава екзорцистам!
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26.10.2022 14:24 Відповісти
чергова наркоманська 3.14здеш і стьоб !!! кацапську фсб/кгб секту (упц мп-рпц) коли безповоротно виженете з України ???
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26.10.2022 14:24 Відповісти
Вуйко цілком погоджуюсь з Вами, але такі вислови вважаю чудовим прогресом.
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26.10.2022 14:32 Відповісти
І в нас, і в них БУДЬ-ЯКА церква відокремлена від держави, тому особиста справа кожного вірити хоч в Чорта Лисого, хоч в Ктулху, хоч в Джа, Макаронного Бога чи Ісуса!!! Ці дебіли невдовзі придумають, що в нас в "неправильних" позах сексом займаються - чим не привід для війни? )))
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26.10.2022 14:44 Відповісти
Юморит, ЗЕлёный поц и по профессии ветеринар.
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26.10.2022 14:48 Відповісти
Краще б Данилов розібрався з москальською церквою в Україні. Ляпать язиком і ні защо не відповідати легше всього.
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26.10.2022 14:54 Відповісти
Цікаво те, що десантанізацію хоче провести недокраїна, в якій ракети під назвою "Сатана"
освячують кацапські попи.
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26.10.2022 15:13 Відповісти
ну давайте будемо чесними ,РС-36 ніколи в совку сатаною не звали.офіційно її називали Воєвода,це в НАТО її звали SS-18 Сатана.
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26.10.2022 21:01 Відповісти
В россії надо провести ще дедебізацію
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26.10.2022 15:22 Відповісти
***** реально невиліковно психічно хвора істота. Повносправною людиною його вважати не можна в жодному разі. Спілкування з ним рівноцінне спілкуванню з пацієнтом психіатричної клініки. Евтаназія для нього була б кращим курсом лікування.
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26.10.2022 16:02 Відповісти
 
 