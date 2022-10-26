"Десатанізація" потрібна Росії, у ЗСУ є чудові екзорцисти, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяви Радбезу РФ, який заявив про необхідність "десатанізації" України.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путінський Радбез – це 13 членів, та сама "чортова дюжина". І кому тут потрібна "десатанізація"? Але у нас є чудові екзорцисти з великою практикою й досвідом. ЗСУ поспішають на допомогу!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Радбезі РФ заявили про необхідність "десатанізації" України.

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