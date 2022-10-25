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Новини Війна
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У Радбезі РФ заявили про необхідність "десатанізації" України

рф,радбез

Помічник секретаря Ради безпеки Росії Алєксєй Павлов заявив, що наступним етапом війни проти України має стати "десатанізація".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Вважаю, що з продовженням "спеціальної військової операції" стає дедалі насущнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її "повної дешайтанізації", - заявив Павлова.

Російський чиновник стверджує, що в Україні "діють сотні сект, заточених під конкретну мету та паству". Особливо непокоїть Павлова "Церква Сатани", яка нібито "розповзлася Україною" і "є однією з офіційно зареєстрованих у США релігій".

Прояви "сатанізму" Павлов бачить у "закликах вбивати росіян" і навіть "наведенні порчі". За словами помічника секретаря Радбезу РФ, всі ці "прояви" вітаються на державному рівні.

Потужним поштовхом до розвитку сектантства в Україні Павлов назвав Революцію Гідності 2013-2014 років, після якої українці начебто почали відмовлятися від "багатовікових традицій і цінностей" християнства, ісламу та іудаїзму.

"Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту", - заявив Павлов. Вів також просував наративи російської пропаганди про те, що українські добровольчі батальйони "використовують знаки фашистів та расистських об'єднань".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На російському держканалі закликали вбивати українських дітей: "Топить их, сжигать прямо в их хатах". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2801) росія (65122) сатаністи (5)


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Топ коментарі
+69
Єдина церква сатани в України це РПЦ. І ми її поступово десатанізуємо.
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25.10.2022 20:55
+60
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25.10.2022 21:00
+50
шо ті дибіли в кремлі нюхають? чи може курять?
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25.10.2022 20:54
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Нехай спочатку свого Кiрiенко пробьють. Коли його призначали премьером в98 роцi був скандал що вiн в сектi сайентологiв. Ми все добре памятаемо.iii
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25.10.2022 22:41 Відповісти
Це є звиздец, Панове . Вже даже не смішно
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25.10.2022 22:46 Відповісти
Десантанизация??? бедные Дедушки Санты
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25.10.2022 22:51 Відповісти
Жадность фраера сгубила, теперь брешет, как Сатана пытаясь выйти из ситуации.
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25.10.2022 23:03 Відповісти
Це реально - задзеркалля!
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25.10.2022 23:06 Відповісти
Вот эта паварот Голливудские сценаристы от зависти разом ушли в запой
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25.10.2022 23:08 Відповісти
Тут вже звичайні санітари не допоможуть.Тут потрібні "санітари" на "Himars".
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25.10.2022 23:16 Відповісти
У Гітлера теж була оккультна шиза, були астрологи, які допомагали йому у плануванні. Єдине що, Гітлер відкидав будь-які версіі передбачень, які йому не подобались.
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25.10.2022 23:16 Відповісти
Там кто-то смог выговорить это слово?
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25.10.2022 23:41 Відповісти
суровікін точно з п"ятого разу прочитає
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26.10.2022 03:05 Відповісти
бісенята на масковія зашкварчали на сковорідці...
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26.10.2022 00:19 Відповісти
Аргентинскую муку уже не чемоданами, а танкерами завозят.
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26.10.2022 00:22 Відповісти
Що ж російські свині дохрюкались. Сатанат рпц на цілій планеті буде повністю страчено. Забито як худобу якою вони є.
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26.10.2022 00:42 Відповісти
Воно йо#бнуте.Не звертайте уваги.
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26.10.2022 01:02 Відповісти
кацапів конкретно "щось" хапануло
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26.10.2022 02:17 Відповісти
Е**нутым не покоя!Ь
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26.10.2022 03:52 Відповісти
Сатаністи вимагають десатанізації?
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26.10.2022 04:23 Відповісти
Для начала, пусть кацапы "Томас" покажут? А показывать им нечего! У кремлевского сатаната "Томаса" нету! Так о чем можно с этими сатанистами разговаривать?
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26.10.2022 04:50 Відповісти
є в них "томос" виданий правда тогваріщем сталіним !!!
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26.10.2022 14:29 Відповісти
Розхохотало... день вдався
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26.10.2022 06:17 Відповісти
о так! сатаністи з кривавою п'ятикінечною зіркою на кремлі будуть розказувати про "десатанізацію"....
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26.10.2022 08:16 Відповісти
use sho neruske - satanynske, tak natsisty moskalski?
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26.10.2022 08:18 Відповісти
Кокс творит чудеса на рашке....
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26.10.2022 10:40 Відповісти
Зер гут. Шиза прогресує.
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26.10.2022 14:57 Відповісти
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