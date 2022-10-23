На російському держканалі закликали вбивати українських дітей: "Топить их, сжигать прямо в их хатах". ВIДЕО
Ведучий російського державного телеканалу "Russia Today" Антон Красовський запропонував топити у річці дітей, які вважають, що Росія окупувала Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі RT.
Так, російський письменник Сергій Лук'яненко розповів Красовському, що будучи дитиною, у 80-му році опинився на Закарпатті, де лікував астму. І там українські діти розповіли йому про те, що "Україну окуповано москалями".
"Це були повністю російськомовні з російськими прізвищами пацани. У когось батько був військовий, у когось хтось ще. Це були абсолютно росіяни", - сказав Лук'яненко.
У відповідь на це Красовський заявив, що таких дітей треба топити.
"А прям топити таких треба було у Тисині (річка в Україні. - Ред.). Прямо ось там, де пливе кача. Прям топити треба таких дітей, прямо у Тисині. Це наш світ. Сказав, що "москалі окупували" - і відразу прям кидаєш у річку з бурхливою течією. ... Карпати це огидно. Там кожна хата називається смерекова хата. Прям у цю смерекову хату забивати та палити цих дітей", - сказав Красовський.
Зазначимо, Russia Today є російським державним телеканалом, який фінансується з бюджету країни-окупанта.
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но я сумніваюсь, що ці фашисти хоч раз були там де розказують
Зараз якби це нормою вважають, але....
мотузкою за ОДНУ ногу I на лIхтар.
Поки розIрветься навпIл.
****** зелене чмо здалося і зупинило всі відповіді і наступи. Цей план був обговорений в Омані - буцім спочатку боротися, а потім скиглити, наводити розпач і зраду, терпіти обстріли знущання і не відповідати НІЧИМ І НІКОМУ!!!
Значить треба почати з нього, його сім'ї і його дітей. Ось це істинне обличчя москальщини! Наврочило воно собі, падло, лиху долю!
Телеканал Russia Today https://theins.ru/news/256308 "останавливает сотрудничество" с директором вещания на русском языке Антоном Красовским после его слов об украинских детях. Об этом заявила глава RT Маргарита Симоньян.
В своём телеграм-канале Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным". "Ни я, ни остальной коллектив не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь", - написала она, при этом добавив, что ей "сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей".
https://www.svoboda.org/a/rt-ostanavlivaet-sotrudnichestvo-s-krasovskim-iz-za-prizyva-szhigatj-detey/32097163.html