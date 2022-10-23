На російському держканалі закликали вбивати українських дітей: "Топить их, сжигать прямо в их хатах". ВIДЕО

Ведучий російського державного телеканалу "Russia Today" Антон Красовський запропонував топити у річці дітей, які вважають, що Росія окупувала Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі RT.

Так, російський письменник Сергій Лук'яненко розповів Красовському, що будучи дитиною, у 80-му році опинився на Закарпатті, де лікував астму. І там українські діти розповіли йому про те, що "Україну окуповано москалями".

"Це були повністю російськомовні з російськими прізвищами пацани. У когось батько був військовий, у когось хтось ще. Це були абсолютно росіяни", - сказав Лук'яненко.

У відповідь на це Красовський заявив, що таких дітей треба топити.

"А прям топити таких треба було у Тисині (річка в Україні. - Ред.). Прямо ось там, де пливе кача. Прям топити треба таких дітей, прямо у Тисині. Це наш світ. Сказав, що "москалі окупували" - і відразу прям кидаєш у річку з бурхливою течією. ... Карпати це огидно. Там кожна хата називається смерекова хата. Прям у цю смерекову хату забивати та палити цих дітей", - сказав Красовський.

Зазначимо, Russia Today є російським державним телеканалом, який фінансується з бюджету країни-окупанта.

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