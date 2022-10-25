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В Совбезе РФ заявили о необходимости "десатанизации" Украины

рф,радбез

Помощник секретаря Совбеза России Алексей Павлов заявил, что следующим этапом войны против Украины должна стать "десатанизация".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Полагаю, что с продолжением "специальной военной операции" становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", - заявил Павлов.

Российский политик утверждает, что в Украине "действуют сотни сект, заточенных под конкретную цель и паству". Особо беспокоит Павлова "Церковь Сатаны", которая якобы "расползлась по Украине" и "является одной из официально зарегистрированных в США религий".

Проявления "сатанизма" Павлов видит в "призывах убивать русских" и даже "наведении порчи". По словам помощника секретаря Совбеза РФ, все эти "проявления" приветствуются на государственном уровне.

Мощным толчком к "развитию сектантства" в Украине Алексей Павлов называет Революцию Достоинства 2013-2014 годов, после которой украинцы якобы начали отказываться от "многовековых традиций и ценностей" христианства, ислама и иудаизма.

"Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту", - заявляет Павлов. Он также пытается продвигать нарративы российской пропаганды о том, что украинские добровольческие батальоны "используют знаки фашистов и расистских объединений".

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Топ комментарии
+69
Єдина церква сатани в України це РПЦ. І ми її поступово десатанізуємо.
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25.10.2022 20:55
+60
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25.10.2022 21:00
+50
шо ті дибіли в кремлі нюхають? чи може курять?
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25.10.2022 20:54
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Нехай спочатку свого Кiрiенко пробьють. Коли його призначали премьером в98 роцi був скандал що вiн в сектi сайентологiв. Ми все добре памятаемо.iii
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25.10.2022 22:41 Ответить
Це є звиздец, Панове . Вже даже не смішно
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25.10.2022 22:46 Ответить
Десантанизация??? бедные Дедушки Санты
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25.10.2022 22:51 Ответить
Жадность фраера сгубила, теперь брешет, как Сатана пытаясь выйти из ситуации.
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25.10.2022 23:03 Ответить
Це реально - задзеркалля!
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25.10.2022 23:06 Ответить
Вот эта паварот Голливудские сценаристы от зависти разом ушли в запой
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25.10.2022 23:08 Ответить
Тут вже звичайні санітари не допоможуть.Тут потрібні "санітари" на "Himars".
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25.10.2022 23:16 Ответить
У Гітлера теж була оккультна шиза, були астрологи, які допомагали йому у плануванні. Єдине що, Гітлер відкидав будь-які версіі передбачень, які йому не подобались.
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25.10.2022 23:16 Ответить
Там кто-то смог выговорить это слово?
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25.10.2022 23:41 Ответить
суровікін точно з п"ятого разу прочитає
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26.10.2022 03:05 Ответить
бісенята на масковія зашкварчали на сковорідці...
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26.10.2022 00:19 Ответить
Аргентинскую муку уже не чемоданами, а танкерами завозят.
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26.10.2022 00:22 Ответить
Що ж російські свині дохрюкались. Сатанат рпц на цілій планеті буде повністю страчено. Забито як худобу якою вони є.
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26.10.2022 00:42 Ответить
Воно йо#бнуте.Не звертайте уваги.
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26.10.2022 01:02 Ответить
кацапів конкретно "щось" хапануло
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26.10.2022 02:17 Ответить
Е**нутым не покоя!Ь
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26.10.2022 03:52 Ответить
Сатаністи вимагають десатанізації?
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26.10.2022 04:23 Ответить
Для начала, пусть кацапы "Томас" покажут? А показывать им нечего! У кремлевского сатаната "Томаса" нету! Так о чем можно с этими сатанистами разговаривать?
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26.10.2022 04:50 Ответить
є в них "томос" виданий правда тогваріщем сталіним !!!
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26.10.2022 14:29 Ответить
Розхохотало... день вдався
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26.10.2022 06:17 Ответить
о так! сатаністи з кривавою п'ятикінечною зіркою на кремлі будуть розказувати про "десатанізацію"....
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26.10.2022 08:16 Ответить
use sho neruske - satanynske, tak natsisty moskalski?
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26.10.2022 08:18 Ответить
Кокс творит чудеса на рашке....
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26.10.2022 10:40 Ответить
Зер гут. Шиза прогресує.
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26.10.2022 14:57 Ответить
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