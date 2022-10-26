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Новини
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Мercedes-Benz продає активи та йде з Росії

mercedes

Mercedes – третій автовиробник у легковому сегменті, який іде з РФ. Німецький автоконцерн Mercedes продає свій завод у Підмосков’ї і майно російському дилеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційну заяву компанії.

"Mercedes-Benz має намір піти з російського ринку і продати свої частки в місцевих дочірніх компаніях (АТ "Мерседес-Бенц РУС", ТОВ "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", ТОВ "Мерседес-Бенц Файненшл Сервісез Рус", ТОВ "Мерседес-Бенц Банк Рус", OOO "Мерседес-Бенц Капітал Рус") локальному інвестору", - йдеться в заяві автоконцерну.

Активи німецької компанії отримає ГК "Автодом", що спеціалізується на продажу та обслуговуванні преміальних і люксових автомобілів.

Mercedes – третій автовиробник у легковому сегменті, який йде з РФ. До цього продали свої активи і покинули Росію Renault і Nissan, також у країні закрився завод Toyota.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заморожені російські активи мають піти на відбудову України, - Моравецький

Поставки автомобілів дорожче 50 тисяч євро з ЄС і всіх машин зі США в РФ заборонені накладеними західними країнами санкціями. Крім того, санкції унеможливлюють поставки комплектуючих до РФ. Активи в РФ на кінець 2021 року Mercedes оцінював у 2 млрд євро. Завод Mercedes-Benz потужністю 25 тисяч авто на рік запустили в підмосковному Єсипово у 2019 році.

За підсумками дев'яти місяців 2022 року продажі автівок Mercedes-Benz в РФ скоротилися на 73%, до 9,1 тис. штук.

Читайте: Компанія Mercedes-benz закриває завод у Росії

Автор: 

авто (6164) росія (65122) Mercedes (95)


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Топ коментарі
+16
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26.10.2022 15:17
+10
РФ этим не сломить !
Импортозамещение идёт по стране небывалыми темпами !
Уже завтра начнётся выпуск новых отечественных автомобилей "УАЗ-БАЦ" и "Вован-Димон" с двухтактным двигателем от иранского мопеда...
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26.10.2022 15:17
+8
Московия. Год 2025.
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26.10.2022 15:13
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Ну да курс гівно продажі впали ну тепер можна і на вихід н
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26.10.2022 15:12 Відповісти
Московия. Год 2025.
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26.10.2022 15:13 Відповісти
РФ этим не сломить !
Импортозамещение идёт по стране небывалыми темпами !
Уже завтра начнётся выпуск новых отечественных автомобилей "УАЗ-БАЦ" и "Вован-Димон" с двухтактным двигателем от иранского мопеда...
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26.10.2022 15:17 Відповісти
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26.10.2022 15:17 Відповісти
Ось що значить один раз побачити для Шольца....а може,збіг обставин....
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26.10.2022 15:19 Відповісти
Ниссан минус, Рено минус, сейчас и Мерседес тоже минус.
Вообще все, кто пришел в российский автопром за 30 лет - минус
Остается непотопляемый Жигуль, как бы его не называли, и обещание Собянина возродить Москвич.
С чего начали, к тому же и вернулись.
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26.10.2022 15:20 Відповісти
Так щоб робить "Жигуль", потрібні кадри ! А "діди", що його робить уміли, вже "домирають", а молодь не спішить до станків ставать!
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26.10.2022 15:26 Відповісти
ну и слава Аллаху, что сказал им.
Я не знаю, но поздно.вато, просто это, капиталистическое звено, было прикормлено. да и только.
Никто бы из людей, не думал что рашка настолько людоедская. Вот и они тоже не думали, опомниться предлагали. ну хоть так. А думали что Ермак сдасться, но не получилось, мужественно защищает и борется. Всю Европу защитил - череп офиса Арахамии, Ермак! даже не знаю как такое мужество видеть, а не то что иметь, Ермак защитил всю страну, настолько ответственный и храбрый. Это реально история - войдет в эти самые истории, как же круто что победил орду варваров то. Один против орд - мужественный командир и реально защитит всю левобережку.!!! наш герой, Ермак, мог бы сдать, но уперся и защитил всех нас!!!
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26.10.2022 15:21 Відповісти
Немцы уходят а Уганда приходит.....
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26.10.2022 15:26 Відповісти
...тяжелые годы приходят, за ними другие труднее грядут...
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26.10.2022 15:34 Відповісти
Непогано якомусь автовиробнику і в Украіні появитись .
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26.10.2022 15:36 Відповісти
Повернення в Совок. Жигулі, Москвич, Волга, УАЗ і все... Навіть Зюпера з Волинкою у них не буде! Ностальгували за совком - мрія збулася.
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26.10.2022 15:44 Відповісти
наконец то ютуб избавится от росийских автоблогеров
будут делать ретро обзоры о мерседесах в 123 кузове
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26.10.2022 15:49 Відповісти
Вот только оф.сайт Chevrolet (ru) работает и предлагает модели 2022 года. Можно ли их в реальности купить, не знаю, ссылка на "авто в наличии" не открывается. При этом данный сайт базовый для Армении, Грузии, Беларуси (при попытке открыть их оф.сайты высвечивается одна и та-же картинка с надписью "Скоро" и предложение перейти на рос.сайт). А там предложение по авто кардинально отличающееся от европейского.
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26.10.2022 16:20 Відповісти
Будут россияне покупать просто теперь не напрямую, а через дилерские центры других стран. Так что продажи у автопроизводителей думаю не сильно упадут.
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26.10.2022 15:55 Відповісти
Падает производство и выручка.
Страдают в большей степени постсоветские страны, так эти авто шли туда.
Я про все 3 перепроданные автокомпании.
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26.10.2022 16:48 Відповісти
тюю-афган зараз ішаків з коробкою-автоматом стільки прижене в обмін на нафту- ішак-сафарі мацква-кабул почнеться
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26.10.2022 18:12 Відповісти
 
 