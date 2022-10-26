Мercedes-Benz продає активи та йде з Росії

Mercedes – третій автовиробник у легковому сегменті, який іде з РФ. Німецький автоконцерн Mercedes продає свій завод у Підмосков’ї і майно російському дилеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційну заяву компанії.

"Mercedes-Benz має намір піти з російського ринку і продати свої частки в місцевих дочірніх компаніях (АТ "Мерседес-Бенц РУС", ТОВ "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", ТОВ "Мерседес-Бенц Файненшл Сервісез Рус", ТОВ "Мерседес-Бенц Банк Рус", OOO "Мерседес-Бенц Капітал Рус") локальному інвестору", - йдеться в заяві автоконцерну.

Активи німецької компанії отримає ГК "Автодом", що спеціалізується на продажу та обслуговуванні преміальних і люксових автомобілів.

Mercedes – третій автовиробник у легковому сегменті, який йде з РФ. До цього продали свої активи і покинули Росію Renault і Nissan, також у країні закрився завод Toyota.

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Поставки автомобілів дорожче 50 тисяч євро з ЄС і всіх машин зі США в РФ заборонені накладеними західними країнами санкціями. Крім того, санкції унеможливлюють поставки комплектуючих до РФ. Активи в РФ на кінець 2021 року Mercedes оцінював у 2 млрд євро. Завод Mercedes-Benz потужністю 25 тисяч авто на рік запустили в підмосковному Єсипово у 2019 році.

За підсумками дев'яти місяців 2022 року продажі автівок Mercedes-Benz в РФ скоротилися на 73%, до 9,1 тис. штук.

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