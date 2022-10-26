Мercedes-Benz продає активи та йде з Росії
Mercedes – третій автовиробник у легковому сегменті, який іде з РФ. Німецький автоконцерн Mercedes продає свій завод у Підмосков’ї і майно російському дилеру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційну заяву компанії.
"Mercedes-Benz має намір піти з російського ринку і продати свої частки в місцевих дочірніх компаніях (АТ "Мерседес-Бенц РУС", ТОВ "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", ТОВ "Мерседес-Бенц Файненшл Сервісез Рус", ТОВ "Мерседес-Бенц Банк Рус", OOO "Мерседес-Бенц Капітал Рус") локальному інвестору", - йдеться в заяві автоконцерну.
Активи німецької компанії отримає ГК "Автодом", що спеціалізується на продажу та обслуговуванні преміальних і люксових автомобілів.
Mercedes – третій автовиробник у легковому сегменті, який йде з РФ. До цього продали свої активи і покинули Росію Renault і Nissan, також у країні закрився завод Toyota.
Поставки автомобілів дорожче 50 тисяч євро з ЄС і всіх машин зі США в РФ заборонені накладеними західними країнами санкціями. Крім того, санкції унеможливлюють поставки комплектуючих до РФ. Активи в РФ на кінець 2021 року Mercedes оцінював у 2 млрд євро. Завод Mercedes-Benz потужністю 25 тисяч авто на рік запустили в підмосковному Єсипово у 2019 році.
За підсумками дев'яти місяців 2022 року продажі автівок Mercedes-Benz в РФ скоротилися на 73%, до 9,1 тис. штук.
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Импортозамещение идёт по стране небывалыми темпами !
Уже завтра начнётся выпуск новых отечественных автомобилей "УАЗ-БАЦ" и "Вован-Димон" с двухтактным двигателем от иранского мопеда...
Вообще все, кто пришел в российский автопром за 30 лет - минус
Остается непотопляемый Жигуль, как бы его не называли, и обещание Собянина возродить Москвич.
С чего начали, к тому же и вернулись.
Я не знаю, но поздно.вато, просто это, капиталистическое звено, было прикормлено. да и только.
Никто бы из людей, не думал что рашка настолько людоедская. Вот и они тоже не думали, опомниться предлагали. ну хоть так. А думали что Ермак сдасться, но не получилось, мужественно защищает и борется. Всю Европу защитил - череп офиса Арахамии, Ермак! даже не знаю как такое мужество видеть, а не то что иметь, Ермак защитил всю страну, настолько ответственный и храбрый. Это реально история - войдет в эти самые истории, как же круто что победил орду варваров то. Один против орд - мужественный командир и реально защитит всю левобережку.!!! наш герой, Ермак, мог бы сдать, но уперся и защитил всех нас!!!
будут делать ретро обзоры о мерседесах в 123 кузове
Страдают в большей степени постсоветские страны, так эти авто шли туда.
Я про все 3 перепроданные автокомпании.