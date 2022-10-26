Папа Римський закликав політиків запобігти ядерній війні в Україні

Папа Римський Франциск засудив ризик ядерної війни в Україні, порівнявши його з Карибською кризою 1962 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це понтифік заявив під час церемонії закриття у римському Колізеї триденної конференції, організованої італійською спільнотою Сант-Егідіо, всесвітньою групою миру та благодійності.

"Папа Франциск, порівнявши нинішню ситуацію у світі з Карибською кризою 60-річної давнини, очолив мирне звернення лідерів світових релігій до політиків, щоб запобігти загрозі ядерної війни через Україну", - йдеться у повідомленні.

У своєму зверненні Франциск засудив "похмурий сценарій", за якого "плани могутніх світових лідерів не враховують справедливих сподівань народів".

"Сьогодні, по суті, є пряма загроза того, чого ми боялися і про що сподівалися ніколи більше не чути: використання атомної зброї, виробництво та випробування якої тривало навіть після Хіросіми та Нагасакі", - зазначив він.

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