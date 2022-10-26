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Новини Війна
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Папа Римський закликав політиків запобігти ядерній війні в Україні

папа

Папа Римський Франциск засудив ризик ядерної війни в Україні, порівнявши його з Карибською кризою 1962 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це понтифік заявив під час церемонії закриття у римському Колізеї триденної конференції, організованої італійською спільнотою Сант-Егідіо, всесвітньою групою миру та благодійності.

"Папа Франциск, порівнявши нинішню ситуацію у світі з Карибською кризою 60-річної давнини, очолив мирне звернення лідерів світових релігій до політиків, щоб запобігти загрозі ядерної війни через Україну", - йдеться у повідомленні.

У своєму зверненні Франциск засудив "похмурий сценарій", за якого "плани могутніх світових лідерів не враховують справедливих сподівань народів".

"Сьогодні, по суті, є пряма загроза того, чого ми боялися і про що сподівалися ніколи більше не чути: використання атомної зброї, виробництво та випробування якої тривало навіть після Хіросіми та Нагасакі", - зазначив він.

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Автор: 

Папа Римський (311) ядерна зброя (1153) Папа Франциск (178)


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Топ коментарі
+15
щоб запобігти загрозі ядерної війни через Україну", - йдеться у повідомленні.
черз Україну???? а не через рашку??? нє, отче???
Україна винна що хоче бути самостійною і щасливою???
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26.10.2022 16:15
+14
От идиот божий, Україна не має ядерної зброї, то про яку ядерну війну може взагалі ти мова. До бункерного і в нього питай чому він готовий примінити ядерну зброю проти не озоброеної держави
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26.10.2022 16:12
+11
Папа роспакуй свою кубышку столетиями награбленную и купи нам пару атомных бомб и тогда ху.ло успокоится.
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26.10.2022 16:14
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Папа-так поїдь до бункерного ублюдка та скажи йому шоб воно припинило вбивати...
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26.10.2022 16:10 Відповісти
Это ты скажи убогому хозяину фекального чемодана.
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26.10.2022 16:10 Відповісти
так розберись зі вкладником свого банку..
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26.10.2022 16:11 Відповісти
Папа іди н.ахуй ,мудак ти кончений.
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26.10.2022 16:11 Відповісти
От идиот божий, Україна не має ядерної зброї, то про яку ядерну війну може взагалі ти мова. До бункерного і в нього питай чому він готовий примінити ядерну зброю проти не озоброеної держави
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26.10.2022 16:12 Відповісти
Мудила старый
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26.10.2022 16:12 Відповісти
Спасибо Капитан Очевидность! Мы бы без твоих глубоко мудрых идей не догадались...
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26.10.2022 16:12 Відповісти
путин не знает как россиян заставить воевать.

а то они что-то неохотно идут на войну.

то "убийство дугиной" инсценировали. это , по их задумке, волну возмущения должно было вызвать у людей.

то включили оккупированные территории в состав россии и кричат "на россиию нападают , у россии территории хотят забрать" - по задумке путина россияне должны возмутится, что их территории отбирают.

то крымский мост фсб взорвало - это должно было разозлить людей. "как они посмели наш мост взорвать!"

теперь путин заявляет, что россия ведет войну против сатанизма и лгбт-браков.

Но, всё равно, эти путинские уловки не работают.
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26.10.2022 16:14 Відповісти
"Паднімємь брофь, і Украіна всьо паймьот!" (с).
А Україна подивилась, і чемно спитала: "Якого х#я тебе пересмикує?!"
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26.10.2022 16:26 Відповісти
Папа роспакуй свою кубышку столетиями награбленную и купи нам пару атомных бомб и тогда ху.ло успокоится.
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26.10.2022 16:14 Відповісти
А де засудження Росії?
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26.10.2022 16:14 Відповісти
щоб запобігти загрозі ядерної війни через Україну", - йдеться у повідомленні.
черз Україну???? а не через рашку??? нє, отче???
Україна винна що хоче бути самостійною і щасливою???
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26.10.2022 16:15 Відповісти
Україна...Україна ... Про засрашку ні слова. Тьфу, дурень.
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26.10.2022 16:17 Відповісти
"Папа Франциск, порівнявши нинішню ситуацію у світі з Карибською кризою 60-річної давнини, очолив мирне звернення лідерів світових релігій до політиків, щоб запобігти загрозі ядерної війни через Україну"

Через Україну? Чи через росію?
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26.10.2022 16:19 Відповісти
Если перейти по двум ссылкам на первоисточник,
у Reuters в заголовке используется такая формулировка:

Pope appeals to politicians to avert threat of nuclear war over Ukraine.

Война ЗА Украину. Не представляю, почему Цeнзop ссылается
на посредника Суспільне (где и появилось это ЧЕРЕЗ), а не напрямую на Reuters.

В любом случае это не делает постоянные нейтральные высказывания Папы более приятными.
Надоел уже. "Лидеры", "стороны", "люди". Вместо "Военный преступник, террорист путин".
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26.10.2022 16:38 Відповісти
А вони постійно так роблять. Майже у кожній новині.

"...передає ц.НЄТ з посиланням на УП"
"...передає ц.НЄТ з посиланням на LB"
"...передає ц.НЄТ з посиланням на Суспільне"
"...передає ц.НЄТ з посиланням на УНІАН"
"...передає ц.НЄТ з посиланням на Focus.ua"
......

То хто, пилять, передає?

Редактори ЦН! Вас взагалі вчили з оригіналами працювати? Чи тіки copy-paste?
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26.10.2022 16:48 Відповісти
Полагаю, тут отчасти экономия времени. У Цензора ведь много эксклюзивов. А по рядовым перепечаткам, видимо, такая логика: Зачем тратить время на повторный перевод, если это уже сделали коллеги?

И отчасти журналистская этика: Коллеги, мол, первые перевели и опубликовали, возьмем у них (с разрешения), и разместим ссылку. А те, в свою очередь, будут точно также брать материалы у нас (тоже со ссылкой).

Но все же стоит перепроверять качество перевода, сверяясь с настоящим первоисточником.

Зато ссылки на источник текста Цензор почти всегда размещает.
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26.10.2022 19:34 Відповісти
Так а про рашку в первоисточнике Зе Поуп вспоминает?
"В Украине", "за Украину", "вокруг Украины" (что является самым правильным переводом слова "over") - это всё демагогия!
Про рашку Зе Поуп сказал что-нибудь?
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26.10.2022 16:49 Відповісти
Зы Поуп всегда уходит от ответа на этот вопрос, выражается нейтрально,
в стиле МИРУ МИР, стороны никогда не называет своими именами. 😬

Как будто католическая церковь не догадывается,
что Пyтин - новый Гитлep, а мошканский патриархат - филиал КГБ.

В Июле Папа читал молитву, посвященную Украине (написанную Архиепископом Неаполя).
Ватикан даже монетку благотворительную (со словами из молитвы) выпустил.

Вот ее https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ucraina-la-preghiera-di-don-mimmo-battaglia текст (перевод Google+Deepl с итальянского на украинский):

Обратите внимание на последний абзац.

Прости нам війну, Господи!
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних!
Господи Ісусе, народжений під бомбами Києва, помилуй нас!
Господи Ісусе, що помер на руках матері в бункері в Харкові, помилуй нас!
Господи Ісусе, посланий двадцятирічним на фронт, помилуй нас!
Господи Ісусе, Ти ще бачиш озброєні руки в тіні Твого хреста, помилуй нас!

Прости нас, Господи, якщо ми не задовольняємося цвяхами, якими ми прокололи Твою руку, ми продовжуємо пити кров мертвих, розтерзаних руками.

Вибач нам, якщо ці руки, які Ти створив для захисту, перетворилися на знаряддя смерті.

Прости нас, Господи, якщо ми продовжуємо вбивати нашого брата, якщо ми продовжуємо, як Каїн, прибирати каміння з нашого поля, щоб вбити Авеля. Прости нас, якщо ми продовжуємо виправдовувати жорстокість своєю втомою, якщо своїм болем узаконюємо жорстокість своїх вчинків.

Прости нам війну, Господи.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благаємо Тебе! Зупини руку Каїна!
Просвіти нашу совість,
нехай буде воля наша,
не кидай нас напризволяще!

Зупини, Господи, зупини нас!
І коли зупиниш Каїнову руку, подбай про нього теж. Він наш брат. 🤨
Господи, зупини насильство! Зупини нас, Господи!

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26.10.2022 21:10 Відповісти
зауважте що Антипапа *****-Римський не звертається до кацапії яка єдина в цій ситуації погрожує ядренбатоном...а блеє про мир шляхом переговорів які в цій ситуації означають поступки України своїми землями...

але всі розуміють що якщо поступитися кацапії бодай метром української землі це буде гірше ніж ядерна війна бо орки підуть далі...

таким парадоксальним шляхом антипапа закликає до ще більших звірств ... зрозуміло що ця істота давно продала душу дияволу....
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26.10.2022 16:20 Відповісти
Папа знов говорить про війну не вказуючи на того хто її почав і того хто хоче застосувати ядерну зброю... Папа, який говорить про найвищу цінність життя, не осуджуючи очевидних убивць , гівнюк...
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26.10.2022 16:20 Відповісти
1962? А почему не 1939? 1940? Где-то центральной Европе.
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26.10.2022 16:22 Відповісти
он предлагает чтобы Украина отказалась от своих территорий?

это создаст в мире прецедент!

все ядерные державы начнут захватывать территории у неядерных!

все государства мира захотят иметь ядерное оружие.
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26.10.2022 16:23 Відповісти
Запросить папу римського до Київа ПОСИДИТИ В БОБМБОСХОВИЩЕ - підтримати ФЛЕШ-МОБ ШТАНМАЙЕРА
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26.10.2022 16:26 Відповісти
Понтифрік
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26.10.2022 16:27 Відповісти
Антихрист вправно лиже дупу кремлю.
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26.10.2022 16:28 Відповісти
Кончена тварь ієзуїтська. Яка це ще "загроза ядерної війни через Україну". За московщину навіть не вспомнив. Від якої же ваги бабла середньовічний мракобіс ізбавив рашистський бюджет ?
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26.10.2022 16:30 Відповісти
Доктор Зло путин хочет устроить ядерную войну.

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26.10.2022 16:32 Відповісти
Франциск, по ходу, так же в обороте у путина... ну в общем не странно! Только мимо кассы! Только развал россии через кровавую гражданскую войну - единственный вариант, которым мы можем удовлетвориться. А ядерный удар - ну и х... на него, пусть ударит, а там посмотрим...
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26.10.2022 16:34 Відповісти
Поуп, а хто ж може застосувати ядерну зброю в Україні?
Скажи ім'я, Поуп!
Х-у-й-л-о!!!
Скажи, Поуп: "*****", не фарісействуй! Це гріх великий!!!
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26.10.2022 16:39 Відповісти
Папо, заціптеся хоч Ви.
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26.10.2022 16:41 Відповісти
Прізвище пу_йло у зверненні прозвучало? А назва країни па_раша, як такої, що погрожує всьому світові ядерним апокаліпсисом?

Берґоґліо ти нещасне... і вбоге. Піди поцілуй підошву черговому африканському людоїду, може полєгчає. І рахуночки у Bank of Vatican перевірити не забудь.
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26.10.2022 16:43 Відповісти
походу ООН і Папа влаштували змагання з наочної демонстрації непотрібності своїх паразитуючих на долях людей інституцій у ******** реаліях..
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26.10.2022 16:48 Відповісти
До кого воно звертається?
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26.10.2022 17:33 Відповісти
"щоб запобігти загрозі ядерної війни через Україну". Він або хворий або дурний.
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26.10.2022 17:35 Відповісти
ну он коммунист, а у них москва не может быть плохой
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26.10.2022 20:11 Відповісти
 
 