Папа Римський закликав політиків запобігти ядерній війні в Україні
Папа Римський Франциск засудив ризик ядерної війни в Україні, порівнявши його з Карибською кризою 1962 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це понтифік заявив під час церемонії закриття у римському Колізеї триденної конференції, організованої італійською спільнотою Сант-Егідіо, всесвітньою групою миру та благодійності.
"Папа Франциск, порівнявши нинішню ситуацію у світі з Карибською кризою 60-річної давнини, очолив мирне звернення лідерів світових релігій до політиків, щоб запобігти загрозі ядерної війни через Україну", - йдеться у повідомленні.
У своєму зверненні Франциск засудив "похмурий сценарій", за якого "плани могутніх світових лідерів не враховують справедливих сподівань народів".
"Сьогодні, по суті, є пряма загроза того, чого ми боялися і про що сподівалися ніколи більше не чути: використання атомної зброї, виробництво та випробування якої тривало навіть після Хіросіми та Нагасакі", - зазначив він.
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а то они что-то неохотно идут на войну.
то "убийство дугиной" инсценировали. это , по их задумке, волну возмущения должно было вызвать у людей.
то включили оккупированные территории в состав россии и кричат "на россиию нападают , у россии территории хотят забрать" - по задумке путина россияне должны возмутится, что их территории отбирают.
то крымский мост фсб взорвало - это должно было разозлить людей. "как они посмели наш мост взорвать!"
теперь путин заявляет, что россия ведет войну против сатанизма и лгбт-браков.
Но, всё равно, эти путинские уловки не работают.
А Україна подивилась, і чемно спитала: "Якого х#я тебе пересмикує?!"
черз Україну???? а не через рашку??? нє, отче???
Україна винна що хоче бути самостійною і щасливою???
Через Україну? Чи через росію?
у Reuters в заголовке используется такая формулировка:
Pope appeals to politicians to avert threat of nuclear war over Ukraine.
Война ЗА Украину. Не представляю, почему Цeнзop ссылается
на посредника Суспільне (где и появилось это ЧЕРЕЗ), а не напрямую на Reuters.
В любом случае это не делает постоянные нейтральные высказывания Папы более приятными.
Надоел уже. "Лидеры", "стороны", "люди". Вместо "Военный преступник, террорист путин".
"...передає ц.НЄТ з посиланням на УП"
"...передає ц.НЄТ з посиланням на LB"
"...передає ц.НЄТ з посиланням на Суспільне"
"...передає ц.НЄТ з посиланням на УНІАН"
"...передає ц.НЄТ з посиланням на Focus.ua"
......
То хто, пилять, передає?
Редактори ЦН! Вас взагалі вчили з оригіналами працювати? Чи тіки copy-paste?
И отчасти журналистская этика: Коллеги, мол, первые перевели и опубликовали, возьмем у них (с разрешения), и разместим ссылку. А те, в свою очередь, будут точно также брать материалы у нас (тоже со ссылкой).
Но все же стоит перепроверять качество перевода, сверяясь с настоящим первоисточником.
Зато ссылки на источник текста Цензор почти всегда размещает.
"В Украине", "за Украину", "вокруг Украины" (что является самым правильным переводом слова "over") - это всё демагогия!
Про рашку Зе Поуп сказал что-нибудь?
в стиле МИРУ МИР, стороны никогда не называет своими именами. 😬
Как будто католическая церковь не догадывается,
что Пyтин - новый Гитлep, а мошканский патриархат - филиал КГБ.
В Июле Папа читал молитву, посвященную Украине (написанную Архиепископом Неаполя).
Ватикан даже монетку благотворительную (со словами из молитвы) выпустил.
Вот ее https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ucraina-la-preghiera-di-don-mimmo-battaglia текст (перевод Google+Deepl с итальянского на украинский):
Обратите внимание на последний абзац.
Прости нам війну, Господи!
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних!
Господи Ісусе, народжений під бомбами Києва, помилуй нас!
Господи Ісусе, що помер на руках матері в бункері в Харкові, помилуй нас!
Господи Ісусе, посланий двадцятирічним на фронт, помилуй нас!
Господи Ісусе, Ти ще бачиш озброєні руки в тіні Твого хреста, помилуй нас!
Прости нас, Господи, якщо ми не задовольняємося цвяхами, якими ми прокололи Твою руку, ми продовжуємо пити кров мертвих, розтерзаних руками.
Вибач нам, якщо ці руки, які Ти створив для захисту, перетворилися на знаряддя смерті.
Прости нас, Господи, якщо ми продовжуємо вбивати нашого брата, якщо ми продовжуємо, як Каїн, прибирати каміння з нашого поля, щоб вбити Авеля. Прости нас, якщо ми продовжуємо виправдовувати жорстокість своєю втомою, якщо своїм болем узаконюємо жорстокість своїх вчинків.
Прости нам війну, Господи.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благаємо Тебе! Зупини руку Каїна!
Просвіти нашу совість,
нехай буде воля наша,
не кидай нас напризволяще!
Зупини, Господи, зупини нас!
І коли зупиниш Каїнову руку, подбай про нього теж. Він наш брат. 🤨
Господи, зупини насильство! Зупини нас, Господи!
але всі розуміють що якщо поступитися кацапії бодай метром української землі це буде гірше ніж ядерна війна бо орки підуть далі...
таким парадоксальним шляхом антипапа закликає до ще більших звірств ... зрозуміло що ця істота давно продала душу дияволу....
это создаст в мире прецедент!
все ядерные державы начнут захватывать территории у неядерных!
все государства мира захотят иметь ядерное оружие.
Скажи ім'я, Поуп!
Х-у-й-л-о!!!
Скажи, Поуп: "*****", не фарісействуй! Це гріх великий!!!
Берґоґліо ти нещасне... і вбоге. Піди поцілуй підошву черговому африканському людоїду, може полєгчає. І рахуночки у Bank of Vatican перевірити не забудь.