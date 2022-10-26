Росія провела навчання із завдання масованого ядерного удару, - Шойгу

У Росії провели навчання із завдання ядерного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Шойгу сказав, що проведено тренування із завдавання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника", - йдеться в повідомленні.

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