Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара, - Шойгу

В России провели обучение по нанесению ядерного удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Шойгу сказал, что проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника", - говорится в сообщении.

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