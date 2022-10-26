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Новости Война
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Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара, - Шойгу

рф,зброя,ядерна

В России провели обучение по нанесению ядерного удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Шойгу сказал, что проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника", - говорится в сообщении.

Читайте: Приглашаем ООН и МАГАТЭ посетить Украину в ответ на ядерный шантаж России, - Резников

россия (95502) Шойгу Сергей (712) ядерное оружие (1334)


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Топ комментарии
+34
По Бєлгороду вдарили?
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26.10.2022 14:34
+19
Як там Воронєж?
Бо щось стрьомно!
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26.10.2022 14:34
+13
На планете станет спокойнее без этих ублюдков!
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26.10.2022 14:41
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По Бєлгороду вдарили?
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26.10.2022 14:34 Ответить
К сожалению "грязная бомба" это вовсе не то, что дуиает большинство, типа "маленькой ядерной бомбы", для её создания нужен очень мощный взрывной заряд с большим кол-вом радиоактивного вещества да ещё и желательно взорванный в воздухе, а это не киллограммы, а тонны веса, которые втайне не доставишь на территорию противника и обычной ракетой не забросишь туда же! Потому и очевидна фейковость измышлений Кремля, так как рашисты пытаются убедить себя самих и весь мир в том, что Украина хочет не их город "загрязнить", а свой собственный, вместе с окружающей территорией, причём опять же своей, т.к. на Рашку закинуть такое не получится!!!
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26.10.2022 15:08 Ответить
есть мнение веонных экспертов, основанное на данных, полученных с ЗАЭС от наших которые еще там работают и от мониторинговой комиссии МАГАТЭ (которых тут хором обсирают), что москали сейчас ведут активные работы на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС.
Для провокации того топлива для грязной бомбы хватит. Кстати и москали обвиняют Киев в том что мы якобы собираемся использовать для бомбы отработанное топливо с ЗАЭС. Для чего мы представителей МАГАТЭ на все наши хранилища и пригласили.
Это не шуточные обвинения и отвечать надо готовностью к открытости и публичности.
чего РФ продемонстрировать не может.
что бы ни говорили диванные иксперды - с такими обвинениями шутить нельзя. И игнорировать их - тоже.
Москали могут провести провокацию с использованием топлива с ЗАЭС и обвинить в нем Украину, ответив тактическим ЯО по Николаеву например.
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26.10.2022 15:55 Ответить
то что все положили на Будапештский меморандум - то теперь имеют проблемы. никакие "провокации" Хйлу и ко для подлян не нужны (на то его и именовали как он зовется, народ не обманешь). какие провокации к примеру были при ракетных обстрелах в начале эскалации войны? ну или захват Чернобыля? - магате тихо сопело в трубочку кажется и до сих пор там кацапы продвигают хз что вроде как. конечно (возможно) Украине стОит переизбирать\ очищать\ переучивать все эти диванные организации с ************ бюджетами, но это даст результат разве что в идеальном морально-правовом мире. а так скоро кажется придется просто создавать новые. так что кацапы вообще могут делать все что угодно, но за все должны будут ответить (желательно симметрично в трех-четырех- кратном размере минимум)
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27.10.2022 00:36 Ответить
брудна ядрьона бімба - це коли на самому початку ланцюгової реакції відбувається руйнування самого заряду. тобто, ядрьоний матеріал випаровується до того, як він встигне взяти участь у ланцюговій реакції. от тоді і відбувається забруднення радіоактивними матеріалами значних територій.
але ланцюгова реакція має початись... а це не просто. а тим більше з ядрьоними відходами...
зі звичайною вибухівкою... ну може вийде засрати кілька гектарів... не та концентрація енергії.
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26.10.2022 17:24 Ответить
Шикарный план! Надёжный как швейцарские часы! (с)

т.е. сейчас всему миру очевидна фейковость придумок русни, а вы предлагаете своими же силами показать что они говорили правду? Да еще и нарушить при этом черти сколько международных договорённостей?

Мозг хоть надо включать иногда! А не только бросать громкие заявления, мы ж все таки здравые тут вроде все люди, а не пропагадисты с раша тв…
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26.10.2022 15:14 Ответить
И чем же это Серёжа, тем что пишем о том, что в реальности такое и неосуществимо, в отношении врага, а в отношении самих себя глупо и нелогично?! Это что ли "доказательства" рашистской лжи?! Может среди нас кто то имеет влияние на принятие решений, может среди нас есть какие то командующие оставляющие посты на "Цензоре"?! Это не нам, это тебе надо задуматься над тем, ЧТО ты пишешь!
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26.10.2022 15:19 Ответить
Виталий трижды перечитал ваш комент и не совсем понимаю посыл если честно… Уточняю на всякий случай, вы надеюсь поняли, что отвечал я не на ваш комментарий, а на комментарий Hazan-а?
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26.10.2022 15:26 Ответить
ДА но в том й був план русні, тепер вони знають, що її нема. Партнери допомогли їм це впізнати. і рашку ніщо не буде стримувати. найгірше це буде зараження теріторіі на десятки років, хай отримують пропорційну відповідь. боЦЕ буде СПРАВЕДЛИВО. не сци москаль. нічого немає
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26.10.2022 19:13 Ответить
Як там Воронєж?
Бо щось стрьомно!
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26.10.2022 14:34 Ответить
Зараз за доброю традицією Воронєж тільки після Бєлгорода
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26.10.2022 14:44 Ответить
Na belgorode čogosj zatixli balalaiki...
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27.10.2022 02:17 Ответить
Це він дзвінки іншим міністрам оборони називає?
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26.10.2022 14:36 Ответить
Клоуны!
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26.10.2022 14:37 Ответить
как 95 квартал
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26.10.2022 15:43 Ответить
Ясно, значить ядерного удара від кацапії точно не буде, тому що якби не блефували то максимально б приховували ядерні випробування.

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26.10.2022 14:37 Ответить
***** не приховувало і підготовки до широкомасштабного нападу, а ми на цьому фоні готувались до шашликів.
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26.10.2022 14:43 Ответить
Це не ядерні випробування. Це навчання з нанесення удару.
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26.10.2022 15:01 Ответить
1. ядерные испытания невозможно скрыть.
2. ядерные испытания - необходимость для поддержания ядерного арсенала в состоянии готовности.
3. по слухам, испытания прошли херовато. Причем не с первого раза.
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26.10.2022 15:58 Ответить
Шойгу сказав, що проведено тренування з нанесення масованого ядерного удару собі в кальсони у відповідь на ядерний удар противника"
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26.10.2022 14:38 Ответить
"у відповідь" лаптям треба проводити хіба що навчання зі швидкісного загортання в чорні пакети...
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26.10.2022 14:38 Ответить
*******, кого з літака скинули, дай вгадаю, ***** з ********* думою. А хотілось би, вояки херові.
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26.10.2022 14:39 Ответить
***** перевіряє чи не поржавіли там заряди.
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26.10.2022 14:39 Ответить
Якщо б ***** хоча б рукою до зарядів потягнулось, то вже "Томагавк" у своїй печері ловило би.
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26.10.2022 15:03 Ответить
На планете станет спокойнее без этих ублюдков!
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26.10.2022 14:41 Ответить
Тувинский оленевод-ассенизатор, что то опять проблеял покурив ягеля вперемешку с помётом бурундука.
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26.10.2022 14:42 Ответить
в атвєт? якщо по вас превентивно вдарять, "в атвєт" ти тільки в попіл перетворишся, падаль каzапська....
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26.10.2022 14:46 Ответить
АналоГовнеты рабZeи🦍 круче чем Скотч Рогозина...взял и заклеилч дырку...на МКС...,Пентагон в Шоке...🤣🤣🤣главное дёшево по себестоимости...🤏всего 5 американских 🇺🇸центов... ржач 🤣
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26.10.2022 14:49 Ответить
В ответ це натяк на сша и Британію,у них є ядерна зброя тільки,ну ну хай пробують
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26.10.2022 14:54 Ответить
Дебіли...довбой@би...кацапи.
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26.10.2022 14:55 Ответить
Кацапи до цих пір ще не зрозуміли головного. не Україна їх ворог головний і навіть не НАТО, а Китай, який тільки чекає, щоб забрати весь далекий Схід і Сибір поки русня знову буде з колін вставати.. Сі уже навіть не телефонні дзвінки ***** не хоче відповідати.. з наступної весни усе там на русні почнеться. парад республік.
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26.10.2022 15:15 Ответить
Прикол в том, что и с остальными видами вооружения рашисты проводили "успешные" учение, но это им не помогло. Так и проведение сих учений, вовсе не говорит о том, что ракеты "успешно взлетят", "успешно попадут в цель" и боезаряды "успешно сработают", т.к. была лишь ИММИТАЦИЯ пусков с ПРЕДПОЛОЖЕНИЕМ что из имеющегося что то останется и чем то смогут "успешно" воспользоваться! С нападением на Украину у Кремля ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ вовсе не сошлись с РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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26.10.2022 15:16 Ответить
Дай Боже,щоб все те,що кацапня запускає по Україні,полетіло на їхні голови.І оті їхні "ядрьоні бонби",з якими вони носяться,мов дурень зі ступою, теж.Щоб їхі "випробування" завершилися вибухами на території кацапії.Хочу справедливості
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26.10.2022 15:22 Ответить
Кіно і німці... аленевод і бомба...
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26.10.2022 15:26 Ответить
Пуски провели на камчатці, надалеко від США(Аляски), Японії та Китаю. Цікаво.
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26.10.2022 15:30 Ответить
в мире кто-то фиксировал эти испытания? отмечу что их любые сейсмографы отлавливают коих тысячи по планете. Или это были испытания на бумаге?
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26.10.2022 15:35 Ответить
чуваки, напевно, сиділи за картою і гралися машинками...
поу... поу... поу... - бдиждь... бдиждь... бдиждь...
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26.10.2022 17:33 Ответить
Фіни, здається.
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26.10.2022 19:24 Ответить
а з отримання - ні?

недопрацювали
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26.10.2022 15:43 Ответить
Як колишній рядовий РВСН, я уявляю, що там відбувалося
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26.10.2022 15:59 Ответить
Чем бы дитя не тешилось ...
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26.10.2022 17:18 Ответить
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26.10.2022 18:49 Ответить
в очумєлих ядерна зброя така сама як їхня друга армія світу
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26.10.2022 19:07 Ответить
Ірод Дебелоїдний готується до можливого застосування
передбачення були, але ж незавжди відбуваються 50/50
правий бериг від херсона до миколаєва

треба готуватись до гіршого і надіятись на краще
Боже храни Україну!
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26.10.2022 19:44 Ответить
Если не по самому Херсону. Не нравится мне их эта эвакуация и вывоз памятников со всем остальным.
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26.10.2022 20:34 Ответить
раз так бодро рапортує, значить нічого не вибухнуло, бавовну не завезли.
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26.10.2022 20:11 Ответить
Значить до чогось готуються, не думаю що більшість кацапів хоче здохнути за амбіції уйхла.... 🤔
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26.10.2022 20:42 Ответить
Стройова підготовка агентури, залегендованоі під вірян з релігійним наповненням, у рашистів з 1917 року започаткували льонін-сралін, а ***** з гундяєвим продовжили!!
Абрамовичу, Деріпаскці, Тулієвву, та ще купі млрдерів з Сколіновстану, усі ці ходоки, аж до дупи….
А дурнів гундяєвських, і в церкві б'ють !!
Такі ходячі з прапорами та іпатретами на палках у 2014 році намагалися блокувати дороги для ЗСУ !!! Диркин, Захаров, Моторило користувався цими тьотками, видно… ********* це діло!!
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26.10.2022 22:02 Ответить
***** жизнь прожил осталось только сдохнуть как конченый дебил от ядерного взрыва потащив за собой всех орков...
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26.10.2022 22:04 Ответить
Я конечно не эксперт, но где сам взрыв ядерный на этих чудо-учениях. Или опять фейки раши. Кто знает подскажите.
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27.10.2022 01:31 Ответить
Ізнову дежавю.
Вони знову зчиняють дикий галас - точно як напередодні вторгнення.
Ульматуми! Роздача термінів! Відповіді в письмовому вигляді! Військові навчання!
Навіть долбані "біолабалаторії" нізвідки знову повилазили.
Are we on the same page?
Перегорніть сторінку, дурні.
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27.10.2022 02:57 Ответить
Украине нужно быстрее восстанавливать ядерное оружие! Если бы не отдали свое ядерное оружие, то никто бы не напал на Украину. Как можно было отдать третий ядерный потенциал, и в обмен не получить ничего - ни НАТО, ни союза военного с США и Великобританией. Просто лохи и предатели, кто отдавал 3 ядерный потенциал в мире. Украина должна быстрыми темпами возвращать на вооружение - ядерное оружие!
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27.10.2022 08:48 Ответить
 
 