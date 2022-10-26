Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара, - Шойгу
В России провели обучение по нанесению ядерного удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Шойгу сказал, что проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника", - говорится в сообщении.
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+34 Марта Шепель
показать весь комментарий26.10.2022 14:34
+19 phantom4
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+13 Андрей Шимановский #498158
показать весь комментарий26.10.2022 14:41
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Для провокации того топлива для грязной бомбы хватит. Кстати и москали обвиняют Киев в том что мы якобы собираемся использовать для бомбы отработанное топливо с ЗАЭС. Для чего мы представителей МАГАТЭ на все наши хранилища и пригласили.
Это не шуточные обвинения и отвечать надо готовностью к открытости и публичности.
чего РФ продемонстрировать не может.
что бы ни говорили диванные иксперды - с такими обвинениями шутить нельзя. И игнорировать их - тоже.
Москали могут провести провокацию с использованием топлива с ЗАЭС и обвинить в нем Украину, ответив тактическим ЯО по Николаеву например.
диванныеорганизации с ************ бюджетами, но это даст результат разве что в идеальном морально-правовом мире. а так скоро кажется придется просто создавать новые. так что кацапы вообще могут делать все что угодно, но за все должны будут ответить (желательно симметрично в трех-четырех- кратном размере минимум)
але ланцюгова реакція має початись... а це не просто. а тим більше з ядрьоними відходами...
зі звичайною вибухівкою... ну може вийде засрати кілька гектарів... не та концентрація енергії.
т.е. сейчас всему миру очевидна фейковость придумок русни, а вы предлагаете своими же силами показать что они говорили правду? Да еще и нарушить при этом черти сколько международных договорённостей?
Мозг хоть надо включать иногда! А не только бросать громкие заявления, мы ж все таки здравые тут вроде все люди, а не пропагадисты с раша тв…
Бо щось стрьомно!
2. ядерные испытания - необходимость для поддержания ядерного арсенала в состоянии готовности.
3. по слухам, испытания прошли херовато. Причем не с первого раза.
поу... поу... поу... - бдиждь... бдиждь... бдиждь...
недопрацювали
передбачення були, але ж незавжди відбуваються 50/50
правий бериг від херсона до миколаєва
треба готуватись до гіршого і надіятись на краще
Боже храни Україну!
Абрамовичу, Деріпаскці, Тулієвву, та ще купі млрдерів з Сколіновстану, усі ці ходоки, аж до дупи….
А дурнів гундяєвських, і в церкві б'ють !!
Такі ходячі з прапорами та іпатретами на палках у 2014 році намагалися блокувати дороги для ЗСУ !!! Диркин, Захаров, Моторило користувався цими тьотками, видно… ********* це діло!!
Вони знову зчиняють дикий галас - точно як напередодні вторгнення.
Ульматуми! Роздача термінів! Відповіді в письмовому вигляді! Військові навчання!
Навіть долбані "біолабалаторії" нізвідки знову повилазили.
Are we on the same page?
Перегорніть сторінку, дурні.