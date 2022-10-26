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Новини Війна
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Нардепи часто сприяють незаконному перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками, - Ситник

кордон

Народні депутати звертаються до ОВА з проханням надати дозвіл на виїзд чоловікам призовного віку, оскільки вони нібито займаються доставкою гуманітарної допомоги.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

"Ці депутатські звернення скеровуються на обласні військові адміністрації. У них йдеться про те, що нібито особа, якої стосується це звернення, займається доставкою гуманітарної допомоги. Насправді, як потім встановила перевірка, вони виїжджали для того, щоб задовольнити свої власні потреби або вивезти родичів. Один із прикладів стосується Сумської області: два народні депутати звернулися до місцевої ОВА з проханням надати дозвіл на виїзд двом особам ніби для доставки гуманітарної допомоги. В подальшому вони ввезли чотири автомобіля для власних потреб. Це типовий приклад, коли завдяки таким зверненням народних депутатів відбувається незаконний перетин кордону", - сказав він.

За словами Ситника, якщо встановлюється, що нардеп подає таке звернення, переслідуючи свій приватний інтерес, НАЗК складає відповідний протокол, адже йдеться про конфлікт інтересів.

"Наприклад, народний депутат Василь Петьовка під час війни вже тричі звертався із депутатськими зверненнями до голови Закарпатської ОВА щодо надання дозволу на вільний виїзд за кордон його родичам. Оскільки його дії становили приватний інтерес, щодо нардепа складено адмінпротокол, який зараз розглядається судом", - зазначив заступник голови НАЗК і додав: "Всього НАЗК встановило, що за сприяння голів ОВА та керівництва Міністерства інфраструктури 59 осіб виїжджали за межі України та не повернулися. Наймасовіший виїзд відбувся на підставі їх внесення до системи "Шлях"... 38 із 59 осіб встановлені. Серед них є такі дуже одіозні як, наприклад, син колишнього народного депутата і заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, який у березні з водієм виїхав за межі України та дотепер не повернувся, хоча був зобов’язаний це зробити ще в квітні".

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Автор: 

депутат (1775) Ситник Артем (863) НАЗК (1685)


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Топ коментарі
+8
так у нас все усе продавалося і куплялося, не дивно,що зараз у нас свого нічого немає і ми боремося і існуємо із за грошової і військової допомоги заходу
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26.10.2022 16:23
+8
Пункт перетину кордону "Депутатський " . Віп-траса,віп-каса, не лізь біомаса.
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26.10.2022 16:39
+5
Саме ганебне що кордон з ЕС охроняють заград отряди, 60+ тис добре навчених, гарно озброєних та супер екіпірованих "вояк".
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26.10.2022 16:47
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тоже мені новина.
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26.10.2022 16:20 Відповісти
так у нас все усе продавалося і куплялося, не дивно,що зараз у нас свого нічого немає і ми боремося і існуємо із за грошової і військової допомоги заходу
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26.10.2022 16:23 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-portnov-syn/32021345.html Син Портнова виїхав з України як волонтер «за гуманітаркою "
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26.10.2022 16:33 Відповісти
Гуманитарий
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26.10.2022 16:37 Відповісти
Пункт перетину кордону "Депутатський " . Віп-траса,віп-каса, не лізь біомаса.
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26.10.2022 16:39 Відповісти
Це як заборона пластикових пакетів...
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26.10.2022 16:45 Відповісти
Нам уже столько хрюкают про "цифровую Украину", но элементарного контроля за возвратом выехавших "по письмам" как не было, так и нет.
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26.10.2022 16:46 Відповісти
Саме ганебне що кордон з ЕС охроняють заград отряди, 60+ тис добре навчених, гарно озброєних та супер екіпірованих "вояк".
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26.10.2022 16:47 Відповісти
Скоротить депутатів до 50 бо недадуть пожить простому люду
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26.10.2022 16:57 Відповісти
Та хоча б рьігов закопати...
Воно, *****, гірше русні, а сидить у парламенті під прикриттям зєбланів і сцьіть в очі українцям щодня(((
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26.10.2022 18:19 Відповісти
Питання до проКУРВАтури: чому виродки не позбавлені недоторканості та не сидять???
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26.10.2022 17:53 Відповісти
Тіпааа....ну це не компетенція прокурватури.. Так а чия ж? А х.з.
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26.10.2022 18:09 Відповісти
 
 