У Черкасах у транспорт і ТРЦ пускатимуть лише в масці
Через COVID-19 влада Черкас запроваджує масковий режим в транспорті й торговельно-розважальних центрах.
Про це повідомили в Черкаській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.
"Керівникам підприємств - забезпечити дотримання протиепідемічних вимог (масковий режим, дотримання фізичної дистанції, дотримання правил особистої гігієни, користування антисептиками та ін.) у місцях масового перебування людей (ТРЦ, заклади торгівлі, громадського харчування тощо), інших соціально-важливих об’єктах та дотримання маскового режиму в громадському транспорті", - йдеться у повідомленні.
За інформацією департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, станом на 24 жовтня у Черкаській області кількість виявлених хворих за тиждень становить 1084 особи, із них жителів м. Черкаси - 346.
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Однак я сумніваюсь, що в Черкасах немає таких справ (наприклад, будувати/ремонтувати лікарні, закуповувати нове обладнання, ремонтувати старе, збільшувати кількусть і якість мед.персоналу, в.т.ч. завдяки фінансуванню) , тим більше нагальних, що дозволяє займатися аферами.
На расєі ковіду нема, не було та не буде! Їхні боти тільки і робили, що доводили всьому світу, що ковіду не існує, як ви це робите, до речі, а самі дохли від нього, як таргани від дихлофосу .
Знаєте, я зараз в Німеччині перебуваю - скажу вам компетентно: тут на маски переважна більшість дивиться, не як на засіб захисту, а як на момент не потрапити під штраф. Екзистенційний момент ситуації розумієте? чи розжувати?
як говорив один персонаж: "я подаю тільки по суботам". Тут не лікбез і лекції з філософії стосовно рис екзистенціалізму потрібно у ВУЗах слухати - в ПТУ такого не подають, тому зрозуміло, що тобі це далеко.
В першому коментарі ти задаєш питання стосовно того чи не треба пояснить детальніше і практично пропонуєш це А коли тебе попросили пояснить - ти це робить відмовляєшся під надуманим приводом
Ти вже якось визначся зі своєю позицією!
А ОСЬ ТО , ЩО ВІН ХАМЛО в останній строке , ВИ ПОВНІСТЮ МАЕТЕ РАЦІЮ
Бред... оглядываться на страны, где нас нет))
Добре, що Вам 68 років. А так би пішли на війну, там би Вам було б геть не до болячків!
Як буде час, то загляніть до інсультного відділення, до інфарктного, до кардеології! До судинного віджділення! Скільки діабетиків! Скільки туберкульозників!
Досить мозок пудрити людям з тим ковідом, дякую)
Придёт старушка с деньгами на хлебушек, а её в АТБ тормознут и прикажут потратиться на маску. Всё, бабушка осталась без хлебушка?
Всих цих керувальників на передову!
А наші рідненькі опіздалі, кріпко розстроюються.
Очі розплющіть та зайдіть в аптеку скільки всього по серцю, судинах і т.п. Це ж не тільки таблетки чи інші ліки, а ще різні пристрої.. чого коштують обстеження чи процедури.
Та вірусні хвороби, будь-які, не те що курять - плачуть в сторонці.
Завершити укладання бруківки у Рівному мають за два місяці. Тобто, ремонтуватимуть тротуари й в дощ, і в сніг. Загальна площа запланованих робіт - понад 35,5 тисяч квадратних метрів, повідомив департамент інфраструктури у відповідь на запит Радіо Трек. За це приватній фірмі «Арт-Брук» місто заплатить понад 53 мільйони. Виходить, що квадратний метр обійдеться майже у 1,5 тисячі гривень. Загалом тротуарну плитку мають викласти на 28 локаціях, при тому, що на багатьох ділянках зараз немає навіть натяку на ремонт.
Чи ще не на часі, чи ***** нападе?
Маски, це маркер для них, що з вами і далі робитимуть те, що їм потрібно.....
Бо якби ми так активно відстоювали свої права, як зараз допомагаємо ЗСУ, можливо
не було б і цієї війни, тай країна наша була б іншою.....