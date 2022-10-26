У Черкасах у транспорт і ТРЦ пускатимуть лише в масці

Через COVID-19 влада Черкас запроваджує масковий режим в транспорті й торговельно-розважальних центрах.

Про це повідомили в Черкаській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівникам підприємств - забезпечити дотримання протиепідемічних вимог (масковий режим, дотримання фізичної дистанції, дотримання правил особистої гігієни, користування антисептиками та ін.) у місцях масового перебування людей (ТРЦ, заклади торгівлі, громадського харчування тощо), інших соціально-важливих об’єктах та дотримання маскового режиму в громадському транспорті", - йдеться у повідомленні.

За інформацією департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, станом на 24 жовтня у Черкаській області кількість виявлених хворих за тиждень становить 1084 особи, із них жителів м. Черкаси - 346.

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