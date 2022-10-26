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Новини Коронавірус і карантин
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У Черкасах у транспорт і ТРЦ пускатимуть лише в масці

маска

Через COVID-19 влада Черкас запроваджує масковий режим в транспорті й торговельно-розважальних центрах.

Про це повідомили в Черкаській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівникам підприємств - забезпечити дотримання протиепідемічних вимог (масковий режим, дотримання фізичної дистанції, дотримання правил особистої гігієни, користування антисептиками та ін.) у місцях масового перебування людей (ТРЦ, заклади торгівлі, громадського харчування тощо), інших соціально-важливих об’єктах та дотримання маскового режиму в громадському транспорті", - йдеться у повідомленні.

За інформацією департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, станом на 24 жовтня у Черкаській області кількість виявлених хворих за тиждень становить 1084 особи, із них жителів м. Черкаси - 346.

Також читайте: КМДА закликає повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

Автор: 

Черкаси (547) COVID-19 (19765) маски (118)


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Топ коментарі
+16
Треба компетентним органам перевірити на що, в першу чергу, Черкаська міська рада витрачає гроші під час війни. Хліба нема, світла нема, холодно? Вдягнули масочку і ось воно щастя.
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26.10.2022 17:26
+13
Поїдте в Харків чи Запоріжжя вам покажуть кого пускати в масках,розслабились
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26.10.2022 17:10
+12
Це вже давно не актуально, а рептілоїди досі заспокоїтись не можуть.
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26.10.2022 17:11
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Поїдте в Харків чи Запоріжжя вам покажуть кого пускати в масках,розслабились
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26.10.2022 17:10 Відповісти
Анитаксери-антиковідники! Фассс!
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26.10.2022 17:10 Відповісти
Антиваксери-антиковідники! Фас-фас!
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26.10.2022 19:21 Відповісти
Головними антиваксерами були кацапські тролі, старі меркави, акваріуси, вєдани та інші стрємоусови повиздихали, а нові повилазили.
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26.10.2022 21:22 Відповісти
Це вже давно не актуально, а рептілоїди досі заспокоїтись не можуть.
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26.10.2022 17:11 Відповісти
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26.10.2022 17:13 Відповісти
кіт, коли немає що робити, що робить? Це, думаю, всі знають.

Однак я сумніваюсь, що в Черкасах немає таких справ (наприклад, будувати/ремонтувати лікарні, закуповувати нове обладнання, ремонтувати старе, збільшувати кількусть і якість мед.персоналу, в.т.ч. завдяки фінансуванню) , тим більше нагальних, що дозволяє займатися аферами.
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26.10.2022 17:14 Відповісти
Причем по обе стороны фронта.
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26.10.2022 17:24 Відповісти
На передовій обовьязкова вакцінація мае бути . В армії НАТО обовьязкова вакцінація , як і серед лікарів і вчителів
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26.10.2022 17:25 Відповісти
Ну то сначала вакцинируйте всех орков, чтобы заразу не разносили! Сообщите им об этом обязательно, чтобы орки были в курсе, что их будут вакцинировать, прежде чем они начнут драпать от ВСУ! Маски им наденьте за НАШ счет, а чего ж.. гулять, так гулять, да?))
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26.10.2022 17:39 Відповісти
вакцинировать придется и тех, кто на оккупированных территориях контактируют с орками.
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26.10.2022 18:24 Відповісти
З якого переляку ми повинні вакцинувати орків?

На расєі ковіду нема, не було та не буде! Їхні боти тільки і робили, що доводили всьому світу, що ковіду не існує, як ви це робите, до речі, а самі дохли від нього, як таргани від дихлофосу .
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26.10.2022 21:27 Відповісти
Знаєте, я зараз в Німеччині перебуваю - скажу вам компетентно: тут на маски переважна більшість дивиться, не як на засіб захисту, а як на момент не потрапити під штраф. Екзистенційний момент ситуації розумієте? чи розжувати?
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26.10.2022 19:18 Відповісти
ну розжуй, якщо такий компетентний.
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26.10.2022 19:44 Відповісти
як говорив один персонаж: "я подаю тільки по суботам". Тут не лікбез і лекції з філософії стосовно рис екзистенціалізму потрібно у ВУЗах слухати - в ПТУ такого не подають, тому зрозуміло, що тобі це далеко.
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26.10.2022 20:12 Відповісти
шановний, да ви ще той словоблуд і тріпло...
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26.10.2022 21:02 Відповісти
Він просто хам
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26.10.2022 21:43 Відповісти
не створюй масовості. я тобі вже написав, що ти просто не відчуваєш своєї величі через ефект Даннінга-Крюгера, тому я тобі і тобі подібним представникам двоногої нахабної пустоти рекомендую не опускатися до мого рівня - все одно не осягнете сказане . Ні знань, ні досвіду, ні критичного мислення, бо ж ефект. Бувай. тріпло, та ще й кукурудзяне
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26.10.2022 23:28 Відповісти
Ти не помітив що у двох своїх коментарях ти сам собі суперечиш?



Знаєте, я зараз в Німеччині перебуваю - скажу вам компетентно: тут на маски переважна більшість дивиться, не як на засіб захисту, а як на момент не потрапити під штраф. Екзистенційний момент ситуації розумієте? чи розжувати?





як говорив один персонаж: "я подаю тільки по суботам". Тут не лікбез і лекції з філософії стосовно рис екзистенціалізму потрібно у ВУЗах слухати - в ПТУ такого не подають, тому зрозуміло, що тобі це далеко.



В першому коментарі ти задаєш питання стосовно того чи не треба пояснить детальніше і практично пропонуєш це А коли тебе попросили пояснить - ти це робить відмовляєшся під надуманим приводом
Ти вже якось визначся зі своєю позицією!
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27.10.2022 03:54 Відповісти
Нащо мені цей verbaler Durchfall, пане екзістенціаліст?
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27.10.2022 16:35 Відповісти
я б вивчив все ж таки мову, а не фрази підліткового сленгу.
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27.10.2022 20:10 Відповісти
З першою строкою про маскі я згодна. Ми теж пока не носимо

А ОСЬ ТО , ЩО ВІН ХАМЛО в останній строке , ВИ ПОВНІСТЮ МАЕТЕ РАЦІЮ
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26.10.2022 21:42 Відповісти
Треба компетентним органам перевірити на що, в першу чергу, Черкаська міська рада витрачає гроші під час війни. Хліба нема, світла нема, холодно? Вдягнули масочку і ось воно щастя.
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26.10.2022 17:26 Відповісти
Свет вырубают НЕ по графику, но почему-то ровно в пять или 10 часов... Воду отключают по непонятным причинам, интернет обрубается.. Мобильная связь тоже. Нате вам, дорогие наши украинцы, еще и маски))) Нет, это издевательство над всем и всеми. Дайте людям графики! Графики отключений! Либо прекратите белым днём вырубать свет, когда на улице плюс 16 и нет необходимости включать камин!
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26.10.2022 17:28 Відповісти
Так правильно,в Німеччині всі в масках,і ніхто не контролює,самодисципліна.Наші деякий час без масок ходили,але незручно,всі в масках.І дитину в автомобілі чи на велосипеді(!)без дитячого крісла не повезуть,і пасками безпеки пристібаються.
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26.10.2022 17:28 Відповісти
В Германии НЕТУ войны! В Германии зарплаты и пенсии как у людей! А у нас уже вот всё есть, кроме нормальной человеческой жизни!

Бред... оглядываться на страны, где нас нет))
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26.10.2022 17:33 Відповісти
Захожу в ларьок,а там жіночка без маски.товар перемацує і кашляє,слина на три метри летить.Це нормально?Я ріно рік тому дуже тяжко перехворів ковідом,двостороння пневмонія,і так само заразився.А в Черкащині за тиждень вісім смертей від ковід і ніде він не дівся.І помирають такі як я,68 років і серцево-судинні.Молодь може на ногах перенести ковід і не помітить,алебути джерелом зараження,і війна тут ні при чому,це ми такі.
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26.10.2022 18:09 Відповісти
Послухайте. НЕ треба мені розповідати про той вигаданий ковід! Невже Ви й досі не зрозуміли, що ця диво-хвороба вигада саме для таких, як Ви, котрі вірять горе-медикам, що купили собі диплом?

Добре, що Вам 68 років. А так би пішли на війну, там би Вам було б геть не до болячків!
Як буде час, то загляніть до інсультного відділення, до інфарктного, до кардеології! До судинного віджділення! Скільки діабетиків! Скільки туберкульозників!
Досить мозок пудрити людям з тим ковідом, дякую)
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26.10.2022 18:39 Відповісти
цілком підтримую. знову починається.... пиляння бюджетів... ковід, ковід, а коли апологетом або "корисним ідіотам" цієї афери нагадуєш про кількість смертей від серцевих, то зразу ж "ляпають шо попало"... типу так то ж не заразні хвороби. "Ви взагалі розумієте, що ви говорите"? але до них не доходить, що давно потрібно говорити про пандемію серцево-судинних, однак тут же не сформуєш передумови до переходу до системи "нової нормальності" і не розпиляєш "бабліща" море, бо в серцевих багато розуміються.
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26.10.2022 19:26 Відповісти
ви порівнюєте серцево-судинні та вірусні чи бактеріологічні хвороби?! Ви поводитесть як ідіот, не робіть так.
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26.10.2022 21:06 Відповісти
от прикро, що подібним тобі (які вважають інших ідіотами, а самі не розуміють своєї інтелектуальної величі через ефект Даннінга-Крюгера) дали право писати тут коменти. не коментуй більше, бо тільки такі, як ти не розуміють глибини проблеми серцевих хвороб і їх привалювання над іншими і не розуміють афери з ковідом.
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26.10.2022 23:21 Відповісти
Добре що ми не німецькі імпотенти...
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26.10.2022 17:34 Відповісти
не всі, далеко не всі. і на законодавчому рівні не все так, як вам хочеться і такі як ви говорите. І більшість прекрасно розуміє цю ідею з масками. дійсно, правда, вони більш привчені до правил, однак це вже не Німеччина 50-90 років ХХ століття. Тут вже багато в чому не так. І їхній орднунг давно не такий орднунг.
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26.10.2022 19:34 Відповісти
Не знаю куди зник, а племінниця зараз хворіє.
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26.10.2022 17:37 Відповісти
ОРВИ, ОРЗ, ГРИПП никуда не девался!
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26.10.2022 17:41 Відповісти
Маски при этих заболеваниях всегда были опциональными.
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26.10.2022 17:57 Відповісти
Вот именно! Кто вдруг заболел, тот одевает, но и тогда все ходили и бугыкали друг на друга, чихали и все в транспорте без масок битком набивались. В больницах и поликлиниках тоже только медперсонал был в масках.

Придёт старушка с деньгами на хлебушек, а её в АТБ тормознут и прикажут потратиться на маску. Всё, бабушка осталась без хлебушка?
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26.10.2022 18:04 Відповісти
Цим ****** зеленим тільки дай покомандувати...Виганяють людей з магазину під час тривоги,тепер з масками придумали.Коли вони вже угомоняться!
Всих цих керувальників на передову!
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26.10.2022 17:42 Відповісти
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26.10.2022 17:48 Відповісти
Де страшні заходи проти хвороб, які вп'ятеро перевищують смертність від цовіду?
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26.10.2022 17:50 Відповісти
від серцево-судинних немає чарівної таблетки, вакцини чи маски, а якби і були, то неадеквати все заперечували як і з ковідом і розказували, що це все брехня. Заходи проти серцево-судинних є - займаєтеся своїм здоровям відповідно до рекомендацій лікарів.
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26.10.2022 21:09 Відповісти
Гуйня! Просто від серцево-судинних нема такого планетарного зиску.
А наші рідненькі опіздалі, кріпко розстроюються.
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26.10.2022 21:13 Відповісти
є зиск, на цьому чудово заробляє бізнес та медицина, куди тому ковіду.
Очі розплющіть та зайдіть в аптеку скільки всього по серцю, судинах і т.п. Це ж не тільки таблетки чи інші ліки, а ще різні пристрої.. чого коштують обстеження чи процедури.
Та вірусні хвороби, будь-які, не те що курять - плачуть в сторонці.
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26.10.2022 21:24 Відповісти
Ви забули вказати, що з цих 12% - 12% молодші 60, а половина(може й більша) - 70+
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26.10.2022 17:56 Відповісти
Вірно, але картина і без того досить показова - чи не так?
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26.10.2022 18:00 Відповісти
Не так, тому що коли 12% реальних - це одне, і зовсім інше коли "вірус" записують померлим, щоб план дати. А яка реальна статистика - навряд чи вже хтось дізнається, навіть якщо дуже захоче.
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26.10.2022 18:08 Відповісти
Ковіду дописали
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26.10.2022 18:26 Відповісти
Підозріла залежність ковіду від фронту...Чим фронт далі,тим ковід ближче...Схоже - хтось не дограв свою виставу.
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26.10.2022 17:52 Відповісти
Маски - це дрібниця. У Рівному асфальт кладуть вже місяць на десяти вулицях. Оце розміри. Ето вам нє мєлачь па карманам тиріть!₴
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26.10.2022 17:53 Відповісти
+ плитка (ну так гроші самі себе не вкрадуть)

Завершити укладання бруківки у Рівному мають за два місяці. Тобто, ремонтуватимуть тротуари й в дощ, і в сніг. Загальна площа запланованих робіт - понад 35,5 тисяч квадратних метрів, повідомив департамент інфраструктури у відповідь на запит Радіо Трек. За це приватній фірмі «Арт-Брук» місто заплатить понад 53 мільйони. Виходить, що квадратний метр обійдеться майже у 1,5 тисячі гривень. Загалом тротуарну плитку мають викласти на 28 локаціях, при тому, що на багатьох ділянках зараз немає навіть натяку на ремонт.
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26.10.2022 17:59 Відповісти
Валянок ще на голову натягніть, ненормальні.
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26.10.2022 18:30 Відповісти
Люди, можливо вже пора, потроху пи -дити цих ****-й....за цей шабаш під час війни...
Чи ще не на часі, чи ***** нападе?
Маски, це маркер для них, що з вами і далі робитимуть те, що їм потрібно.....
Бо якби ми так активно відстоювали свої права, як зараз допомагаємо ЗСУ, можливо
не було б і цієї війни, тай країна наша була б іншою.....
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26.10.2022 18:31 Відповісти
Є конституційні права, законодавчо міська влада перевищує свої повноваження, чим вочевидь демонструє узурпацію влади, а це в свою чергу тягне кримінальну відповідальність. Ще є права людини та відсутність обгрунтувань наукового рівня їх дій та рекомедацій...два-три позови до єспл і отримаємо можливість персонально притягувати до відповідальності зі сплатою всі нанесених збитків.
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26.10.2022 18:55 Відповісти
Чесно, ці ковідодр;черські лайновкиди на цензорі вже потроху починають за..бувати. Все, цовідні виплати вже всьо, цирк поїхав.
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26.10.2022 19:20 Відповісти
 
 