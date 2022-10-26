Румунія і НАТО навчатимуть українських парамедиків

Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха НАТО та Румунія підписали у понеділок угоду про співпрацю з метою навчання парамедиків для українських служб швидкого реагування.

Про це повідомили в Альянсі, інформує Цензор.НЕТ.

В НАТО наголошують, що цей тренінг допоможе підвищити спроможність української медичної системи в умовах широкомасштабної збройної агресії Росії проти України – ситуації, яка погіршилася із настанням зими, та поточними викликами, пов’язаними з пандемією COVID-19.

Навчання проходитимуть у Румунії за сприяння департаменту з надзвичайних ситуацій міністерства внутрішніх справ Румунії.

Румунія та Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха НАТО через Трастовий фонд реагування на пандемію фінансуватимуть навчання та матеріально-технічну підтримку.

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На церемонії підписання угоди були присутні державний секретар міністерства внутрішніх справ Румунії Раед Арафат, постійний представник Румунії при НАТО, посол Дан Некулаеску та Тім Ланнан, голова Євроатлантичного центру НАТО з координації реагування на катастрофи.