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Новини Війна
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Румунія і НАТО навчатимуть українських парамедиків

парамедик,парамедики

Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха НАТО та Румунія підписали у понеділок угоду про співпрацю з метою навчання парамедиків для українських служб швидкого реагування.

Про це повідомили в Альянсі, інформує Цензор.НЕТ.

В НАТО наголошують, що цей тренінг допоможе підвищити спроможність української медичної системи в умовах широкомасштабної збройної агресії Росії проти України – ситуації, яка погіршилася із настанням зими, та поточними викликами, пов’язаними з пандемією COVID-19.

Навчання проходитимуть у Румунії за сприяння департаменту з надзвичайних ситуацій міністерства внутрішніх справ Румунії.

Румунія та Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха НАТО через Трастовий фонд реагування на пандемію фінансуватимуть навчання та матеріально-технічну підтримку.

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На церемонії підписання угоди були присутні державний секретар міністерства внутрішніх справ Румунії Раед Арафат, постійний представник Румунії при НАТО, посол Дан Некулаеску та Тім Ланнан, голова Євроатлантичного центру НАТО з координації реагування на катастрофи.

Автор: 

НАТО (6440) Румунія (1159) навчання (578)


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НАТО не просит чтобы их обучали. Если уверен в своих знаниях вперед дуй на фронт, не задерживай очередь.
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26.10.2022 19:01 Відповісти
Он думает если один дебил,другому дебилу диплом выдал,то сразу мозгов прибавилось.
Так и сидят дебилы с 10 Дипломами и думают,что вумные
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26.10.2022 19:13 Відповісти
На Херсонщині наші зенітники приземлили черговий кацапський "Алігатор" Про збиття гвинтокрилу Ка-52 повідомили у ПвК "Південь". Це відбулося сьогодні, близько 17:00, у Бериславському районі. 🤟
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26.10.2022 18:31 Відповісти
Румыния?
Ну хоть не Зимбабвэ.
А раненных всех почему в Германию везут,может румыны подлечат,прооперируют?
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26.10.2022 18:37 Відповісти
Тебе только Германия не нравится или вообще весь Запад?
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26.10.2022 19:03 Відповісти
Эти страны занимаются пиаром и зарабатывают деньги с ЕС кассы.
Типа мы помоги,а на самом деле заработали.Как это делают в Украине.
Ну откуда в той Румынии чему то взяться?
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26.10.2022 19:11 Відповісти
Ні вони не займаються піаром. І те що там проводяться навчання, і не тільки в Румунії, а в Англії чи Німеччині, то це для того щоб наші бійці не скупчувалися на наших полігонах. Може там румунів і нема. Головне що наші воіни там тренуються безпечно. Так само і в інших країнах.ми просто використовуємо інфраструктуру без можливості отримати ракетний удар по скупченю військ.
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26.10.2022 21:42 Відповісти
 
 