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Новини
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Зеленський в жовтні приймав у Києві директора ЦРУ Бернса, - CNN

цру,бернс

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку жовтня відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.

Про це з посиланням на два поінформованих джерела повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Перебуваючи там, він підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", - сказало одне із джерел.

Співрозмовники CNN відмовилися надати більш детальну інформацію про поїздку Бернса, про яку офіційно не повідомлялося.

Глава ЦРУ відвідав Україну на тлі все більшого занепокоєння у США тим, що Росія може вдатися до використання ядерної зброї.

Читайте: Результати вторгнення РФ в Україну важко розглядати інакше, ніж провал, - директор ЦРУ Бернс

Публічно американська сторона стверджує, що не бачать доказів підготовки Росією такого кроку, але знайомі з розвідданими співрозмовники CNN попереджають, що ризик ядерного удару РФ є, можливо, найвищим з початку повномасштабної війни.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) ЦРУ (140) CNN (119) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+12
Мабуть після приїзду директора ЦРУ ЗЄбєнята і засуєтилися з Богуслаєвим та іншими покидьками.
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27.10.2022 00:16
+11
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27.10.2022 00:22
+9
Всі зелені слуги - це випадкові люди в політиці і ВР , які за бабло потрапили до влади !!
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27.10.2022 00:33
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оце рівень, я розумію
він приїхав, побув, виїхав, потім пройшов невизначений час - і в новинах зазначається "в Україні Зеленський приймав директора ЦРУ"

і 100% приїхав не в очі Зеленському позаглядати, якісь жеж питання порішали

РЕСПЕКТ

я б не проти щоб у нас так само зненацька ЯЗ з'явилася.
вчора ще не було - а сьогодня перевізники вже змизли.
а ЯЗ є.
і тоді б питання вирішувалися б трохи простіше
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27.10.2022 00:11 Відповісти
ну, просто думают иногда (за свою ж... в том числе, в отличие от) если бы (во время визита) кацапы к примеру не обстреливали Киев - можно было сказать что перед встречей сначала все порешали с Хйлом чтобы не было проблем, тогда возникли бы нехорошие вопросы, дескать тут смогли порешать а за тысячи убитых украинцев не смогли\не захотели. ну и если бы кацапы обстреливали - тоже проблемы, отвечать вроде как надо, "ленд-лиз" запускать что ли, или хоть пару лишних ракет дать. а вообще директор цру это не уровень президента (особенно если учитывать как хреново работала разведка, там киевзатридня, втораяармиямира, тамвкремлевсесамихорошознают и т.п.) ну, поговорили и хорошо.
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27.10.2022 00:51 Відповісти
А яка тиша, наши розвідки тільки в телеграмах, ютубах, а не на робочому місці
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27.10.2022 00:16 Відповісти
Мабуть після приїзду директора ЦРУ ЗЄбєнята і засуєтилися з Богуслаєвим та іншими покидьками.
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27.10.2022 00:16 Відповісти
Мабуть там мова була ще за дуже велику кількість зрадників та агентів у всіх державних структурах!...
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27.10.2022 01:01 Відповісти
мразьё зэ-иуды зная о нападении готовились к сдаче Украины
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27.10.2022 00:19 Відповісти
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27.10.2022 00:21 Відповісти
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27.10.2022 00:22 Відповісти
объективности ради следует вспомнить, что так и было: РФ не формировала полноценных ударных группировок, а вошла на территорию Украины походными колоннами
развёртывание к бою происходило только тогда, когда ВСУ оказывали организованное сопротивление
а высадка десанта в Гостомеле вообще была спецоперацией с целью обеспечения госпереворота в Украине
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27.10.2022 08:45 Відповісти
Всі зелені слуги - це випадкові люди в політиці і ВР , які за бабло потрапили до влади !!
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27.10.2022 00:33 Відповісти
А схоже, мабуть, Джонсон ЦРУ стуканув, сам неофіційне лице, приїхати не може
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27.10.2022 00:19 Відповісти
это опять же плохо. Он приезжал перед 24.02 чтобы предупредить что нам хана. Сейчас пошло предупреждение по ходу о яд. ударе...Опять же вопрос. Власть молчит. Потом выснится что ам. разведка знала где и когда будет удар...что скажет боневтик? не хотел паники? оттока денег???
мутно все. И тревожно
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27.10.2022 01:03 Відповісти
Власть молчитю А что власть должна объявить капитуляцию? Конкретно вы можете эвакуироваться в Австралию, предварительно затарившись йодом и свинцовыми трусами.
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27.10.2022 02:05 Відповісти
Вільям Бернс на початку жовтня відвідав Україну, а 10 жовтня був масований ракетний удар по території України.
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27.10.2022 03:56 Відповісти
Ну і що... Приймав, і не тільки Бернса, і не тільки у жовтні, і не тільки цьогоріч... ....
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27.10.2022 01:12 Відповісти
Мало оптимізму☹️
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27.10.2022 01:23 Відповісти
"Контора" свое дело знает.
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27.10.2022 02:04 Відповісти
 
 