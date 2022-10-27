Зеленський в жовтні приймав у Києві директора ЦРУ Бернса, - CNN

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку жовтня відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.

Про це з посиланням на два поінформованих джерела повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Перебуваючи там, він підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", - сказало одне із джерел.

Співрозмовники CNN відмовилися надати більш детальну інформацію про поїздку Бернса, про яку офіційно не повідомлялося.

Глава ЦРУ відвідав Україну на тлі все більшого занепокоєння у США тим, що Росія може вдатися до використання ядерної зброї.

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Публічно американська сторона стверджує, що не бачать доказів підготовки Росією такого кроку, але знайомі з розвідданими співрозмовники CNN попереджають, що ризик ядерного удару РФ є, можливо, найвищим з початку повномасштабної війни.