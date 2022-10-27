Зеленський в жовтні приймав у Києві директора ЦРУ Бернса, - CNN
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку жовтня відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.
Про це з посиланням на два поінформованих джерела повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Перебуваючи там, він підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", - сказало одне із джерел.
Співрозмовники CNN відмовилися надати більш детальну інформацію про поїздку Бернса, про яку офіційно не повідомлялося.
Глава ЦРУ відвідав Україну на тлі все більшого занепокоєння у США тим, що Росія може вдатися до використання ядерної зброї.
Публічно американська сторона стверджує, що не бачать доказів підготовки Росією такого кроку, але знайомі з розвідданими співрозмовники CNN попереджають, що ризик ядерного удару РФ є, можливо, найвищим з початку повномасштабної війни.
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він приїхав, побув, виїхав, потім пройшов невизначений час - і в новинах зазначається "в Україні Зеленський приймав директора ЦРУ"
і 100% приїхав не в очі Зеленському позаглядати, якісь жеж питання порішали
РЕСПЕКТ
я б не проти щоб у нас так само зненацька ЯЗ з'явилася.
вчора ще не було - а сьогодня перевізники вже змизли.
а ЯЗ є.
і тоді б питання вирішувалися б трохи простіше
хреновоработала разведка, там киевзатридня, втораяармиямира, тамвкремлевсесамихорошознают и т.п.) ну, поговорили и хорошо.
развёртывание к бою происходило только тогда, когда ВСУ оказывали организованное сопротивление
а высадка десанта в Гостомеле вообще была спецоперацией с целью обеспечения госпереворота в Украине
мутно все. И тревожно