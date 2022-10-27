Від обстрілу окупантів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя, - міськрада

В результаті обстрілу російських окупантів постраждали околиці Запоріжжя.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі. На цей час об‘єкти інфраструктури залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки", - йдеться у повідомленні.

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