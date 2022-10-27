Від обстрілу окупантів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя, - міськрада
В результаті обстрілу російських окупантів постраждали околиці Запоріжжя.
Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі. На цей час об‘єкти інфраструктури залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки", - йдеться у повідомленні.
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a окремо закликуняріть тих хто дійсно озаботиться і під шумок ще збудувати ні не ракети - вгадайте що?
з туда нас ********..
і я би все є для цього - от тільки буби нема...
це ухилення пяте...