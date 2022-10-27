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Новини Війна
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Від обстрілу окупантів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя, - міськрада

вибух,харків

В результаті обстрілу російських окупантів постраждали околиці Запоріжжя.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі. На цей час об‘єкти інфраструктури залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: За минулу добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у 15 населених пунктів у Запорізькій області

Автор: 

Запоріжжя (2265) обстріл (28428)


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а закликуняріть окупантів не робити шкоду україньскій енергосистемі?
a окремо закликуняріть тих хто дійсно озаботиться і під шумок ще збудувати ні не ракети - вгадайте що?
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27.10.2022 01:37 Відповісти
а давайте для початку ******* по білій кацапщині?
з туда нас ********..
і я би все є для цього - от тільки буби нема...
це ухилення пяте...
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27.10.2022 01:48 Відповісти
і як би все є для цього
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27.10.2022 01:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo Машингвери, штурмгевери
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27.10.2022 02:05 Відповісти
Оце ***** i Лука Мудiщев, слова цього усатого ****** нiчого не коштують:
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27.10.2022 02:11 Відповісти
А Ось і Куртєв виліз з під віника, а сидів там тихо як миша після розкрадання гуманітарки.
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27.10.2022 08:09 Відповісти
 
 