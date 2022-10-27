ЮНЕСКО підтвердило знищення 207 культурних об’єктів в Україні за час війни

Агентство ООН з культури ЮНЕСКО заявило, що воно підтвердило збитки, завдані 207 культурним об’єктам в Україні після російського вторгнення 24 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

ЮНЕСКО – Організація ООН з питань освіти, науки та культури – об'єднала зусилля із Супутниковим центром ООН ЮНОСАТ. Грунтуючись на звітах з місць, ЮНЕСКО надсилає до ЮНОСАТу список потенційно пошкоджених об'єктів. Потім він просить супутникові зображення у комерційних постачальників, і невелика група експертів вивчає різницю між фотографіями до і після. Команда зіставляє зображення і може вказати ймовірний проміжок часу, у якому сталося ушкодження.

Серед постраждалих - 88 релігійних об'єктів, 15 музеїв, 76 будівель, що становлять історичний та/або художній інтерес, 18 пам'ятників та 10 бібліотек.

"Ми дійшли висновку, що ситуація погана. Далі може стати ще гіршою", - заявила директор ЮНЕСКО з культури та надзвичайних ситуацій Кріста Піккат на прес-конференції в Женеві.

Зазначається, що поки що під час війни в Україні жоден із семи об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не постраждав.

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