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Україна в ООН закликає терміново розслідувати постачання Іраном дронів Росії

іран

Розслідування щодо постачання Росії іранських дронів-камікадзе серії Mohajer і Shahed має розпочатися негайно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступниці постпреда України при ООН Христини Гайовишин.

Дипломатка зазначила, що Україна 14 жовтня офіційно відправила до Ради Безпеки ООН лист з проханням розпочати відповідне незалежне розслідування.

"Ми звернули увагу на тривожну ситуацію, що склалася навколо передачі Іраном Росії БПЛА серії Mohajer і Shahed, зокрема наприкінці серпня 2022 року", - вказала Гайовишин.

Заступниця постпреда закликала "всі держави розглянути будь-які можливі кроки з метою припинення поставок з Ірану таких БПЛА, ракет або звичайних озброєнь, які можуть бути використані в російській агресивній війні проти України".

Вона наголосила, що використання РФ іранських безпілотників далекого радіусу дії для атак на цивільне населення осіб та об'єкти інфраструктури - це кричуще порушення Спільного всеосяжного плану дій, ухваленого резолюцією РБ ООН 2231 від 2015 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія погрожує ООН, намагаючись уникнути розслідування щодо постачання зброї Іраном, - США в Радбезі

Автор: 

Іран (2030) ООН (3346) росія (65122) Україна (5887) дрони (4689)


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а ще закликає всіх порядних людей -крім китая і іншої швалі-підійти до представника парашки і натовкти гуртом йому рило свиняче
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27.10.2022 07:51 Відповісти
це нічого не дасть, доки паРашу ***** не виеинуть з РБ ООН !!
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27.10.2022 07:52 Відповісти
А що це дасть, крім занепокоєння?
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27.10.2022 08:03 Відповісти
Такими темпами ООН после победы Украины над парашей займётся с умным лицом этим срочным вопросом и будут осуждать столь мерзкий поступок ирана.
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27.10.2022 08:05 Відповісти
Я тільки одне не розумію, чому , коли Ірак захопив Кувейт, США , его швидко визволили,. В чому ситуациюя різниться від України
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27.10.2022 08:53 Відповісти
А хто буде розслідувати закриття всіх ракетних програм в Україні? ООН чи Іран?
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27.10.2022 09:58 Відповісти
 
 