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Попри запевнення РФ уряд Німеччини не вірить у справність "Північного потоку-2"

потік,північний

Всупереч російським заявам, федеральний уряд Німеччини наразі не припускає, що одна з двох труб газопроводу "Північний потік-2" залишилася цілою після вересневих вибухів.

Про це повідомляє Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже ймовірно, що акт саботажу із сильними вибухами негативно вплинув на обидві нитки трубопроводу, і тому базова технічна готовність більше не забезпечується", - заявив федеральний уряд у відповідь на парламентське запитання лідера парламентської фракції "Альтернатива для Німеччини" Лейфа-Еріка Хольма.

Крім того, газопровід "Північний потік-2" все одно не отримав необхідної для його експлуатації сертифікації і не зможе бути запущений в експлуатацію. Берлін зупинив цей процес після вторгнення Росії в Україну.

На думку Хольма, урядову коаліцію цілком влаштовує те, що "питання поставок газу через "Північний потік" вирішене терактами.

Його партія виступає за введення в експлуатацію "Північного потоку-2" і відкидає курс федерального уряду, який хоче стати незалежним від поставок російського газу у відповідь на російську загарбницьку війну в Україні.

Також читайте: Причиною пошкоджень "Північних потоків" були добре сплановані потужні підриви, - розслідування

Автор: 

Німеччина (7349) Північний потік (2461)


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Когда уже правительство Германии займется фрау Меркель за ее посадку страны на кремлевскую газовую иглу и полный разгром бундесвера?
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27.10.2022 08:11 Відповісти
коли чмеркель в мацкві стане віце газпрома
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27.10.2022 08:28 Відповісти
не вірить? і правильно робить-чорт знае що касаби напомпували в цю руру..може іпріт
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27.10.2022 08:11 Відповісти
Вже і друзі кацапів їм не вірять.
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27.10.2022 08:18 Відповісти
*****, срущему в чемодан верить - это себя не уважать.
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27.10.2022 08:19 Відповісти
маю підозру що він і з чумодана своє гівно зжерає сам щоб нікому не дісталось
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27.10.2022 08:27 Відповісти
А, шось росія північний поток 2 не взірвала! Це спеціально, щоб заставити Німеччину отримувати газ по північному потоку 2.
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27.10.2022 14:28 Відповісти
 
 