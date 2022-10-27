Попри запевнення РФ уряд Німеччини не вірить у справність "Північного потоку-2"

Всупереч російським заявам, федеральний уряд Німеччини наразі не припускає, що одна з двох труб газопроводу "Північний потік-2" залишилася цілою після вересневих вибухів.

Про це повідомляє Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже ймовірно, що акт саботажу із сильними вибухами негативно вплинув на обидві нитки трубопроводу, і тому базова технічна готовність більше не забезпечується", - заявив федеральний уряд у відповідь на парламентське запитання лідера парламентської фракції "Альтернатива для Німеччини" Лейфа-Еріка Хольма.

Крім того, газопровід "Північний потік-2" все одно не отримав необхідної для його експлуатації сертифікації і не зможе бути запущений в експлуатацію. Берлін зупинив цей процес після вторгнення Росії в Україну.

На думку Хольма, урядову коаліцію цілком влаштовує те, що "питання поставок газу через "Північний потік" вирішене терактами.

Його партія виступає за введення в експлуатацію "Північного потоку-2" і відкидає курс федерального уряду, який хоче стати незалежним від поставок російського газу у відповідь на російську загарбницьку війну в Україні.

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