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Новини Газова війна
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Причиною пошкоджень "Північних потоків" були добре сплановані потужні підриви, - розслідування

потік,північний

Результати попереднього розслідування датської влади щодо витоків на газопроводах "Північного потоку" у Балтійському морі показали, що причиною пошкодження стали потужні вибухи.

Про це повідомляє Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

У своїй заяві поліція Копенгагена зазначила, що провела низку попередніх розслідувань того, що вона називає "місцями злочину", за допомогою Збройних сил Данії та у співпраці, зокрема, з датським агентством безпеки та розвідки.

"Це дуже серйозно, і це аж ніяк не випадково. Це здається не просто запланованим, а дуже добре спланованим", – сказав міністр оборони Данії Мортен Бьодсков.

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Подальшим розслідуванням інцидентів займатиметься спільна слідча групуа

розвідувальне агентства та поліції. Про терміни завершення детективи поки сказати не можуть.

Раніше у жовтні шведські спецслужби отримали підтвердження на користь версії про диверсії на цих газопроводах.

Автор: 

вибух (4440) Данія (768) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+8
Які мододці. З'ясували що труби підірвали. Цікаво,при цьому житті вони скажуть,що це зробили кацапи?
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18.10.2022 17:03
+6
Простіше запустити по трубі дистанційно керований заряд і в потрібному місці його підірвати. Завернуті наружу края труби це підтверджують.
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18.10.2022 17:19
+2
ЗасZять
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18.10.2022 17:09
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Писали, что накануне там кружила авиация мокшанских болот
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18.10.2022 17:03 Відповісти
Заранее заминировали
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18.10.2022 17:12 Відповісти
ну ні, це німці підірвали, до баби Ванги неходи, - адже так сильно російського газу не хотіли
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19.10.2022 04:11 Відповісти
Які мододці. З'ясували що труби підірвали. Цікаво,при цьому житті вони скажуть,що це зробили кацапи?
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18.10.2022 17:03 Відповісти
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18.10.2022 17:08 Відповісти
ЗасZять
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18.10.2022 17:09 Відповісти
Ймовірно,касаби заклали дистанційно керовану вибухівку в ізоляцію труб(акція возмєздія)
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18.10.2022 17:09 Відповісти
Простіше запустити по трубі дистанційно керований заряд і в потрібному місці його підірвати. Завернуті наружу края труби це підтверджують.
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18.10.2022 17:19 Відповісти
Можливо і так, але труба була під тиском 50 атм(моє припущення) і, при руйнуванні труби, є очевидним вивернення країв на зовні, або керований заряд мав бути там до заповнення труби газом.
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18.10.2022 21:28 Відповісти
Думаю, що кацапи заминували труби в момент будівництва НА ВСЯК ВИПАДОК .
Це логично .
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18.10.2022 18:11 Відповісти
Теперь подняли гвалт о сертификации сп-2, одну ветку оставили целой, спецом.
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18.10.2022 19:54 Відповісти
Рашисты , думают , что им , как всегда ( теракт с Качинским, отравление в Англии дважды , убийства во всем Мире , войны гибридные ) ничего за это не будет и все будут делать вид , что "ну не может быть",как Меркель покрывала все ,страшнейшие преступления ***** и его конченных садистов
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18.10.2022 20:04 Відповісти
 
 