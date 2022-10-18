Причиною пошкоджень "Північних потоків" були добре сплановані потужні підриви, - розслідування

Результати попереднього розслідування датської влади щодо витоків на газопроводах "Північного потоку" у Балтійському морі показали, що причиною пошкодження стали потужні вибухи.

Про це повідомляє Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

У своїй заяві поліція Копенгагена зазначила, що провела низку попередніх розслідувань того, що вона називає "місцями злочину", за допомогою Збройних сил Данії та у співпраці, зокрема, з датським агентством безпеки та розвідки.

"Це дуже серйозно, і це аж ніяк не випадково. Це здається не просто запланованим, а дуже добре спланованим", – сказав міністр оборони Данії Мортен Бьодсков.

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Подальшим розслідуванням інцидентів займатиметься спільна слідча групуа

розвідувальне агентства та поліції. Про терміни завершення детективи поки сказати не можуть.

Раніше у жовтні шведські спецслужби отримали підтвердження на користь версії про диверсії на цих газопроводах.