Окупанти вранці почали обстріли двох громад Сумщини, - ОВА

Російські окупанти вранці почали обстріл Сумщини.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч в області минула тихо. А на ранок ворог відкрив вогонь з артилерії по прикордонним громадам області. Хотінська громада: артобстріл після 7:30 почався, наразі триває. Саме ці вибухи чують і сумчани та мешканці сусідніх громад.



Білопільська громада. Обстріл після 8 ранку, наразі триває. Усі подробиці згодом, бережіть себе", - йдеться в повідомленні.

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