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Новини Війна
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Окупанти вранці почали обстріли двох громад Сумщини, - ОВА

сумщина,обстріл,живицький

Російські окупанти вранці почали обстріл Сумщини.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч в області минула тихо. А на ранок ворог відкрив вогонь з артилерії по прикордонним громадам області. Хотінська громада: артобстріл після 7:30 почався, наразі триває. Саме ці вибухи чують і сумчани та мешканці сусідніх громад.

Білопільська громада. Обстріл після 8 ранку, наразі триває. Усі подробиці згодом, бережіть себе", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав удару по одній із громад Київської області, українські сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти, - ОВА (оновлено)

Автор: 

обстріл (28428) Сумська область (3664) Живицький Дмитро (466)


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Чергове ранкове загострення у кацапів після відносно спокійної ночі. Гупало дуже сильно і досить довго. Чутно було по усьому Сумському району.
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27.10.2022 08:44 Відповісти
А чи гупало у відповідь? - Досить довго ж гупало звідти, тому й питаю.
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27.10.2022 08:51 Відповісти
 
 