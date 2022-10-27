Окупанти вранці почали обстріли двох громад Сумщини, - ОВА
Російські окупанти вранці почали обстріл Сумщини.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч в області минула тихо. А на ранок ворог відкрив вогонь з артилерії по прикордонним громадам області. Хотінська громада: артобстріл після 7:30 почався, наразі триває. Саме ці вибухи чують і сумчани та мешканці сусідніх громад.
Білопільська громада. Обстріл після 8 ранку, наразі триває. Усі подробиці згодом, бережіть себе", - йдеться в повідомленні.
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Оксана Фесенко
показати весь коментар27.10.2022 08:44 Відповісти Мені подобається 0
Густлик Франтишек Печка
показати весь коментар27.10.2022 08:51 Відповісти Мені подобається 0
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