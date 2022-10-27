Окупанти в Криму заявили, що Балаклавську ТЕС атакував безпілотник

В окупованому Криму стверджують, що на Балаклавську ТЕС у ніч на 27 жовтня здійснено атаку безпілотним літальним апаратом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крыминформ"

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развозжаєв заявив, що цієї ночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку БПЛА.

Він стверджує, що загорівся один із трансформаторів, який перебував на профілактиці і не працював.

За словами Развозжаєва, "трансформатор пошкоджено мінімально" і постраждалих немає.

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