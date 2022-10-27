Окупанти в Криму заявили, що Балаклавську ТЕС атакував безпілотник
В окупованому Криму стверджують, що на Балаклавську ТЕС у ніч на 27 жовтня здійснено атаку безпілотним літальним апаратом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крыминформ"
Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развозжаєв заявив, що цієї ночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку БПЛА.
Він стверджує, що загорівся один із трансформаторів, який перебував на профілактиці і не працював.
За словами Развозжаєва, "трансформатор пошкоджено мінімально" і постраждалих немає.
Топ коментарі
+17 Alex Dev #442192
показати весь коментар27.10.2022 09:00
+8 ьля
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+7 Анатолий Воробей #522886
показати весь коментар27.10.2022 09:01
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Якщо ж це наша робота, то такі речі за один раз не робляться. Спочатку - виявлення ППО, що прикриває об'єкт та її подавлення, потім - удар власне по об'єкту.
Якщо наші поцілили у кацапське ППО, то ніхто це тобі не скаже. Та й полум'я/диму на відстані ти не побачиш. Наприклад, пошкодило рішитки радарів - комплекс ППО вже "сліпий", але не диму не вогню не буде...