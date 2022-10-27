УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7931 відвідувач онлайн
Новини
8 840 13

Окупанти в Криму заявили, що Балаклавську ТЕС атакував безпілотник

балаклава,тес

В окупованому Криму стверджують, що на Балаклавську ТЕС у ніч на 27 жовтня здійснено атаку безпілотним літальним апаратом.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крыминформ"

 Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развозжаєв заявив, що цієї ночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку БПЛА.

Він стверджує, що загорівся один із трансформаторів, який перебував на профілактиці і не працював.

За словами Развозжаєва, "трансформатор пошкоджено мінімально" і постраждалих немає.

Також читайте: Проїзд Кримським мостом для вантажівок буде закрито до грудня

Автор: 

безпілотник (4148) Крим (14139) ТЕС (917)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Шахид заблудился?
показати весь коментар
27.10.2022 09:00
+8
я вже казав, що їм зараз все вкрадене і про..бане логічно списувати на атаки зсу. скоро і дірки в асфальті в омській області будуть пояснювати обстрілом з-під херсона.
показати весь коментар
27.10.2022 09:06
+7
Кажеш постраждалих немає. Будуть.
показати весь коментар
27.10.2022 09:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шахид заблудился?
показати весь коментар
27.10.2022 09:00 Відповісти
С языка снял))))
показати весь коментар
27.10.2022 09:01 Відповісти
Кажеш постраждалих немає. Будуть.
показати весь коментар
27.10.2022 09:01 Відповісти
не висасуйте з пальця там навіть пожежу легку не спромоглися зробити нажаль там нічого нема і все працює
показати весь коментар
27.10.2022 09:03 Відповісти
Скоріше за все це - інсциніровка, аби виправдати удари по українській енергосистемі.

Якщо ж це наша робота, то такі речі за один раз не робляться. Спочатку - виявлення ППО, що прикриває об'єкт та її подавлення, потім - удар власне по об'єкту.
Якщо наші поцілили у кацапське ППО, то ніхто це тобі не скаже. Та й полум'я/диму на відстані ти не побачиш. Наприклад, пошкодило рішитки радарів - комплекс ППО вже "сліпий", але не диму не вогню не буде...
показати весь коментар
27.10.2022 09:45 Відповісти
Виправдати удари? Як показали події останніх тижнів, кацапи б'ють куди хочуть і з чого хочуть без усіляких на те причин
показати весь коментар
27.10.2022 11:25 Відповісти
я вже казав, що їм зараз все вкрадене і про..бане логічно списувати на атаки зсу. скоро і дірки в асфальті в омській області будуть пояснювати обстрілом з-під херсона.
показати весь коментар
27.10.2022 09:06 Відповісти
Готуйтесь.
показати весь коментар
27.10.2022 09:07 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 09:07 Відповісти
Jesli kacapi pisut sto transformator postradal minimalno,nado poniat tak sto transformatoru vsio, bolse rabotat nebudet
показати весь коментар
27.10.2022 09:19 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 09:23 Відповісти
А если бы на его месте был бы какой-то дурачек? Хотя куда дальше…
показати весь коментар
27.10.2022 09:28 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 09:33 Відповісти
 
 