Проїзд Кримським мостом для вантажівок буде закрито до грудня

Рух вантажного транспорту автомобільною частиною Керченського мосту між Таманським півостровом і анексованим РФ Кримом буде відновлено не раніше ніж 1 грудня поточного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляє окупаційна влада.

Наразі для переміщення через Керченську протоку вантажівкам доступні три варіанти маршрутів: альтернативним наземним автодорожнім шляхом, через Керченську поромну переправу, з перевантаженням на залізничний транспорт.

Нагадаємо, 8 жовтня на автомобільній частині Керченського мосту, за версією Москви, стався підрив вантажного автомобіля, після чого загорілися паливні цистерни залізничного складу. Унаслідок цього впали два прольоти автомобільного полотна вітки, що йде з Краснодара до Керчі. Автомобільна нитка з Керчі на Тамань уціліла. За твердженням російської влади, рух легкових автомобілів і поїздів мостом відновився ввечері того самого дня, а рух автобусів мостом - 17 жовтня.

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Як повідомлялося, зранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію. Також у Росії заявили, що нібито встановили "організатора теракту" на Кримському мосту - ним назвали керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та співробітників служби. У ГУР МО такі звинувачення назвали "нісенітницею", як і діяльність російських спецслужб.