Російські війська обстріляли промислове підприємство у Краматорську

Уночі російські окупанти обстріляли промислове підприємство Краматорська на Донеччині. Є руйнування.

Про це повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Неспокійна ніч у Краматорську - окупанти обстріляли чергове промислове підприємство міста. Без жертв, але є руйнування", - йдеться в повідомленні.

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