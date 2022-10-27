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Російські війська обстріляли промислове підприємство у Краматорську

краматорськ

Уночі російські окупанти обстріляли промислове підприємство Краматорська на Донеччині. Є руйнування.

Про це повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Неспокійна ніч у Краматорську - окупанти обстріляли чергове промислове підприємство міста. Без жертв, але є руйнування", - йдеться в повідомленні. 

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Краматорськ (653) обстріл (28428) Донецька область (8440)


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