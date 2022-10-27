Російські війська обстріляли промислове підприємство у Краматорську
Уночі російські окупанти обстріляли промислове підприємство Краматорська на Донеччині. Є руйнування.
Про це повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Неспокійна ніч у Краматорську - окупанти обстріляли чергове промислове підприємство міста. Без жертв, але є руйнування", - йдеться в повідомленні.
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