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Новини Агресія Росії проти України
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Правоохоронці викрили трьох мешканців Полтавської області, які поширювали антиукраїнські матеріали

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Двом мешканкам Горішніх Плавнів та Полтавського району повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, які виправдовують агресію Росії.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури двом жителькам Горішніх Плавнів та Полтавського району повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування і визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Окрім цього, за вказаною статтею прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кременчука",  - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, особи, підтримуючи дії держави-агресора, публікували антиукраїнський контент на власних сторінках у соціальних мережах, заборонених в Україні.

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Автор: 

інформація (288) прокуратура (3675) Полтавська область (1105)


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Топ коментарі
+6
Не факт. Статистична кількість довбнів збільшилась у зв"язку з переселенням значної частини вати до більш спокійних регіонів. В Полтаві ні проїхати, ні пройти, за кермом соски. Тесли, бентлі, хамство на кожному кроці...це якийсь армагедон
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27.10.2022 09:57
+2
розтріляти....
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27.10.2022 09:54
+1
Ничего, боневтик их поменяет на таксистов и маргиналов из ордло
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27.10.2022 09:40
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Ничего, боневтик их поменяет на таксистов и маргиналов из ордло
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27.10.2022 09:40 Відповісти
це, напевно, дочка та зять Покидька киви.....
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27.10.2022 09:52 Відповісти
Не факт. Статистична кількість довбнів збільшилась у зв"язку з переселенням значної частини вати до більш спокійних регіонів. В Полтаві ні проїхати, ні пройти, за кермом соски. Тесли, бентлі, хамство на кожному кроці...це якийсь армагедон
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27.10.2022 09:57 Відповісти
Кременчук і Горішні плавні ( Комсомольск ) - найбільш ватні міста Полтавщини , які ще при совку , у період будівництва в тих містах - великих промислових підприємств , масово заселила кацапня , що мігрувала в Україну у пошуках роботи і кращої долі . Це такий собі мініДонбас на Полтавщині . !! Там і без родичів ківі , вистачає покидьків , які й досі ненавидять країну , в якій фактично - прожили все своє життя .
Але найбільше бісять - корінні жителі Полтавщини , родове коріння яких , з дідів - прапрапрадідів проростає з Полтавщини , які носять суто українські ( та ще й козацькі ) прізвища , і навіть - розмовляють українською , але при цьому моляться на кацапію . !! . На жаль є і такі ,, я з такими зустрічався і не раз .
І основна причина їх такого відношення до своєї країни - ТБ . 100% їх і досі є фанатами кацапських телеканалів ,, багаторічний перегляд яких - розплавив їм мізки . Я завжди в дискусії з такими йолопами , задаю питання - чи дивитесь ви кацапТБ ,, відповідь ствердна у 100% випадків .
Колосальна помилка всіх наших влад , за всі роки незалежності , у тому що - дозволяли кацапам вести свою пропаганду в Україні . Те саме зараз відбувається з Білоруссю , та й навіть з Європою , і з усім світом .
Пропаганда в ЗМІ , на сьогодні - найпотужніша і найефективніша зброя русні . Недарма ***** роками витрачав мільярди на купівлю медіа по всьому світу .
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27.10.2022 10:47 Відповісти
Живу я тут всю жизнь, с начала войны не видел ни одного человека поддерживающего ***********. И вообще Полтавщина патриотичный регион. Не нагоняй страхов.
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27.10.2022 13:35 Відповісти
Я теж тут - всю жизнь , і знаю про що говорю . . Так , Полтавщина в абсолютній більшості патріотична , але вата є і тут ,, як ти її не бачиш хз . І найбільше її у вказаних містах ..
Це видно навіть по результатам будь яких виборів . Жодна патріотична партія , там ніколи не мала - жодного шансу .
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27.10.2022 19:00 Відповісти
Міста, як міста, ні чим не гірші інших в Центральній Україні. Немає в нас ніякого більшого, все нормально ватноголові в нас не пройдуть. Хріна їм.
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27.10.2022 19:56 Відповісти
Та я маю на увазі не міста ,, Кременчук і ГП дійсно гарні , я там часто буваю ,, Дніпро , рибалка біля Нібулона і на дамбі , в Келеберді . З містами все ОК .!! В мене там повно друзів і навіть є кілька родичів . І я зовсім не мав на увазі що Кременчук і ГП не патріотичні міста . Звичайно ж патріотичні , але , як кажуть - в сім'ї не без урода ,, на жаль . Це саме стосується і Полтави , і райцентрів , може лише - в трішки меншому ступені . Повір , я б ніколи не сказав такого , якби з цим не стикався .
Людей треба відключити від кацапТБ , від їхньої пропаганди , і це треба було зробити ще десятки років тому ,, тоді про "вату" ми зараз можливо й не згадували б . Про що говорити , якщо навіть моя рідна матір , ще в 2014 р робила спроби подискутувати зі мною , про мовляв - громадянську війну в Україні . Після того як я їй заблокував всі повністю - кацапські телеканали , навіть розважальні , все налагодилось . .
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27.10.2022 20:57 Відповісти
їм треба обов`язково показувати та дивитися блоги Ірини Фаріон.... ДУЖЕ ДОПОМАГАЄ!
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27.10.2022 16:18 Відповісти
Вони таке не дивляться . А от від скабєйчихи , ледве не отримують оргазм . .
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27.10.2022 19:04 Відповісти
розтріляти....
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27.10.2022 09:54 Відповісти
 
 