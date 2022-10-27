Правоохоронці викрили трьох мешканців Полтавської області, які поширювали антиукраїнські матеріали

Двом мешканкам Горішніх Плавнів та Полтавського району повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, які виправдовують агресію Росії.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури двом жителькам Горішніх Плавнів та Полтавського району повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування і визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Окрім цього, за вказаною статтею прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кременчука", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, особи, підтримуючи дії держави-агресора, публікували антиукраїнський контент на власних сторінках у соціальних мережах, заборонених в Україні.

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