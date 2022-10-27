Правоохоронці викрили трьох мешканців Полтавської області, які поширювали антиукраїнські матеріали
Двом мешканкам Горішніх Плавнів та Полтавського району повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, які виправдовують агресію Росії.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури двом жителькам Горішніх Плавнів та Полтавського району повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування і визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).
Окрім цього, за вказаною статтею прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кременчука", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, особи, підтримуючи дії держави-агресора, публікували антиукраїнський контент на власних сторінках у соціальних мережах, заборонених в Україні.
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Але найбільше бісять - корінні жителі Полтавщини , родове коріння яких , з дідів - прапрапрадідів проростає з Полтавщини , які носять суто українські ( та ще й козацькі ) прізвища , і навіть - розмовляють українською , але при цьому моляться на кацапію . !! . На жаль є і такі ,, я з такими зустрічався і не раз .
І основна причина їх такого відношення до своєї країни - ТБ . 100% їх і досі є фанатами кацапських телеканалів ,, багаторічний перегляд яких - розплавив їм мізки . Я завжди в дискусії з такими йолопами , задаю питання - чи дивитесь ви кацапТБ ,, відповідь ствердна у 100% випадків .
Колосальна помилка всіх наших влад , за всі роки незалежності , у тому що - дозволяли кацапам вести свою пропаганду в Україні . Те саме зараз відбувається з Білоруссю , та й навіть з Європою , і з усім світом .
Пропаганда в ЗМІ , на сьогодні - найпотужніша і найефективніша зброя русні . Недарма ***** роками витрачав мільярди на купівлю медіа по всьому світу .
Це видно навіть по результатам будь яких виборів . Жодна патріотична партія , там ніколи не мала - жодного шансу .
Людей треба відключити від кацапТБ , від їхньої пропаганди , і це треба було зробити ще десятки років тому ,, тоді про "вату" ми зараз можливо й не згадували б . Про що говорити , якщо навіть моя рідна матір , ще в 2014 р робила спроби подискутувати зі мною , про мовляв - громадянську війну в Україні . Після того як я їй заблокував всі повністю - кацапські телеканали , навіть розважальні , все налагодилось . .