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Shahed-136 збито українським катером над Чорним морем

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

У четвер, 27 жовтня, український катер збив російського Shahed-136, який летів в небі над Чорним морем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Сьогодні в Чорному морі одним з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України було знищено ворожий дрон-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулої доби морські піхотинці знищили 2 ворожі танки, 3 БМД та 3 сховища боєприпасів, - ВМС

Автор: 

ВМС (1382) Чорне море (1666) знищення (7216) дрони (4689)


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Топ коментарі
+11
Слава нашим морякам !
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27.10.2022 10:11
+10
Ну не мог «катер сбить бпла». Сбили моряки с катера. Похоже, стилистика и грамматика навсегда покинули нашу журналистику
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27.10.2022 10:14
+10
ото приклад що нам треба багато швидкісних катерів берегової охорони а не корвети що за немислимі кошти будуються в Туреччині.
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27.10.2022 10:15
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Слава нашим морякам !
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27.10.2022 10:11 Відповісти
Безпілотники це тактика сарани -
найкращий засіб боротьби з ними теж безпілотник з рлс та мініганом
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27.10.2022 10:13 Відповісти
Є вже бпла Сокіл від Луча з потужною рлс - дайте грошей на закінчення розробки і перестаньте канючити якусь ППО проти мопедів, тим більше, що її просто немає
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27.10.2022 10:26 Відповісти
Ну не мог «катер сбить бпла». Сбили моряки с катера. Похоже, стилистика и грамматика навсегда покинули нашу журналистику
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27.10.2022 10:14 Відповісти
Схоже що редактори ЦН могилянських академієв не закінчували😂
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27.10.2022 10:21 Відповісти
Хто не дурінь,то суть цього текста зрозумів. Чи тобі аби доіпатися хоч до стовпа?
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27.10.2022 11:01 Відповісти
чуеш, опудало кончене,скажи мені чим ти відрізняєшся від кацапського бидла? По факту-нічим. Так ж саме хамовите кончене бидло. Пнх, іди камінгаут краще зроби .
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27.10.2022 14:17 Відповісти
Давай, кидай більше лайна на вентилятор. Лопату візьми побільшу.
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27.10.2022 15:20 Відповісти
ото приклад що нам треба багато швидкісних катерів берегової охорони а не корвети що за немислимі кошти будуються в Туреччині.
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27.10.2022 10:15 Відповісти
На катерах багато не вкрадеш !
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27.10.2022 10:18 Відповісти
До того ж, катер це не корабель з матросами - на ньому парад не приймеш 😕
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27.10.2022 10:22 Відповісти
На Камазе много не увезёшь, - думал Янукович.
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27.10.2022 10:24 Відповісти
Ось якраз зараз і потрібно Кентаври багато Ів портах і в Дніпрі.Але якесь зелене вирішено що асфальтом краще буде захищатися...
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27.10.2022 10:57 Відповісти
Катер летел в сторону Крымского моста и слегка отвлёкся.
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27.10.2022 10:23 Відповісти
Это мы еще боевых гусей и голубей-камикадзе из биолаборатории не прнименяли.
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27.10.2022 12:24 Відповісти
 
 