Shahed-136 збито українським катером над Чорним морем
У четвер, 27 жовтня, український катер збив російського Shahed-136, який летів в небі над Чорним морем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Сьогодні в Чорному морі одним з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України було знищено ворожий дрон-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.
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