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Росіяни проводять інвентаризацію квартир у Сєверодонецьку, щоб заселити прибічників окупаційної влади та військових

сєверодонецьк

В окупованому Сєвєродонецьку в порожні квартири мешканців розселяють колаборантів і російських військових. Квартири на "нових власників" оформлюють за російським законодавством.

Про це повідомив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Тим, хто пішов на співпрацю з російськими загарбниками, влаштовують так зване покращення житлових умов. Їх вселяють в порожні квартири. На під'їздах з'являються оголошення  аби люди сповіщали так звану владу про наявність порожнього житла", - зазначив Стрюк.

За словами міського голови, це є елементом тиску на містян аби вони повернулися у  місто. Проте масового повернення мешканців не спостерігається.

У Сєверодонецьку  практично відсутня електроенергія, немає води та частково газу, не працює каналізація. У місті залишилось близько 7-8 тисяч цивільного населення. Ті, яких окупанти змогли загітувати на роботу в комунальних підприємствах, по декілька місяців не отримують заробітну платню. 

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Автор: 

окупація (6685) Сєверодонецьк (508)


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Тоді можна ЗСУ рівняти Сєвєродрнецьк з землею .
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27.10.2022 10:16 Відповісти
Що просили, те і отримали.
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27.10.2022 10:29 Відповісти
тогда уже телехвон на андройде был))
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27.10.2022 11:10 Відповісти
там квортиры осталися..пордон...дома в прынцыпе????????????????
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27.10.2022 11:09 Відповісти
 
 