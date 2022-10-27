Росіяни проводять інвентаризацію квартир у Сєверодонецьку, щоб заселити прибічників окупаційної влади та військових

В окупованому Сєвєродонецьку в порожні квартири мешканців розселяють колаборантів і російських військових. Квартири на "нових власників" оформлюють за російським законодавством.

Про це повідомив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Тим, хто пішов на співпрацю з російськими загарбниками, влаштовують так зване покращення житлових умов. Їх вселяють в порожні квартири. На під'їздах з'являються оголошення аби люди сповіщали так звану владу про наявність порожнього житла", - зазначив Стрюк.

За словами міського голови, це є елементом тиску на містян аби вони повернулися у місто. Проте масового повернення мешканців не спостерігається.

У Сєверодонецьку практично відсутня електроенергія, немає води та частково газу, не працює каналізація. У місті залишилось близько 7-8 тисяч цивільного населення. Ті, яких окупанти змогли загітувати на роботу в комунальних підприємствах, по декілька місяців не отримують заробітну платню.

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