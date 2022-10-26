Кремль хоче передати активи із захоплених українських земель компаніям в РФ, - Пєсков

Активи в чотирьох областях України, які Росія анексувала минулого місяця, у майбутньому можуть бути передані російським компаніям.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

За його словами, "очевидно, що кинуті активи не можна залишати без діла, і цим питанням займеться уряд".

Деталей щодо того, які саме активи і яким саме компаніям збираються "передати" росіяни, Пєсков не надав.

Нагадаємо, 5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

В Офісі президента заявили, що так звані путінські "закони про прийняття" українських областей до складу Росії не варті паперу, на якому підписані, і що Україна поверне всі свої території.

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