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Новини Окуповані території
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Кремль хоче передати активи із захоплених українських земель компаніям в РФ, - Пєсков

песков

Активи в чотирьох областях України, які Росія анексувала минулого місяця, у майбутньому можуть бути передані російським компаніям.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

За його словами, "очевидно, що кинуті активи не можна залишати без діла, і цим питанням займеться уряд".

Деталей щодо того, які саме активи і яким саме компаніям збираються "передати" росіяни, Пєсков не надав.

Нагадаємо, 5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

В Офісі президента заявили, що так звані путінські "закони про прийняття" українських областей до складу Росії не варті паперу, на якому підписані, і що Україна поверне всі свої території.

Читайте: Росіяни викрали з Херсона останки Потьомкіна

Автор: 

окупація (6685) Пєсков Дмитро (1617) росія (65122)


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Топ коментарі
+24
Дурік-у майбутньому вся українська тимчасово окупована територія буде визволена ЗСУ...
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26.10.2022 18:12
+24
Во полудурок. Этот поц хоть понимает что он несёт. Вам петухам ещё лет 100 башлять и башлять.
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26.10.2022 18:15
+23
Отримаєте санкцій більше, ніж активів накрадете.
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26.10.2022 18:12
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Дурік-у майбутньому вся українська тимчасово окупована територія буде визволена ЗСУ...
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26.10.2022 18:12 Відповісти
А що ви очікуєте в від них почути. Вони розповідають що все йде за планом, збивають стаї байрактарів, мобілізація лише часткова. Їхні посіпаки читають якісь мега крінжові вірші на зеленому екрані. Це клоуни, вони загнали себе в кут і не знають що робити. Ось зараз всі дзвінки шойгу, це відчай і розуміння невідворотної поразки.
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26.10.2022 18:19 Відповісти
нє-це дурні кацапи мають бажання самі використати брудну бомбу та звинуватити Україну,бо думають що навкруги всі такі самі дурні як вони що їм повірять...
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26.10.2022 18:22 Відповісти
******** ага а как насчёт ********* про репарации контрибуции а нет денег активы счета акции и территории РФ в пользу Украины???!!неееен никак ******** закрой писька **********..
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26.10.2022 18:55 Відповісти
Отримаєте санкцій більше, ніж активів накрадете.
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26.10.2022 18:12 Відповісти
Це вони брешуть так своiм, щоб зараз бабки давали на вIйну. Але ж всI разумIють, що все що вкрали в них отвоюють, а Iх погонять на рашку.
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26.10.2022 18:21 Відповісти
Не дивно... Масові вбивства, згвалтування, мародерство, викрадення - все, на що здатні москалі.
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26.10.2022 18:14 Відповісти
"кинуті активи". ****....
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26.10.2022 18:15 Відповісти
Во полудурок. Этот поц хоть понимает что он несёт. Вам петухам ещё лет 100 башлять и башлять.
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26.10.2022 18:15 Відповісти
Цього активного непогано було б зробити пасивним .
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26.10.2022 18:17 Відповісти
Як кажуть фінни, "Саалуппаа!"
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26.10.2022 18:19 Відповісти
Зачем нам знать чего он там хочет.
Лучше сообщите что вы делаете,что бы он перехотел
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26.10.2022 18:20 Відповісти
Цікаво у нас фіксують, все вкрадене та знищене кацапами, щоб їм пред'явити, і ще чого ще нема ісків в міжнародний суд від громадян України на знищене майно чі порушене здоров.я, хвпте вже на ураїни як холопи дивиться, треба сімім бл.дь робити
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26.10.2022 18:26 Відповісти
А ЗАЕС теж передадуть? Адже клоун віддав станцію **********. Махнув не глядя в Омані.
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26.10.2022 18:26 Відповісти
Член пусть отсосут у дикого кабана конченная кацапня...
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26.10.2022 18:33 Відповісти
*******, готуйся Кубань, Тагарог, Воронежську, Курську Білгородську області передати Україні, забравши своїх підарасів,ой, населеніє, з захоплених у минулому територій нашої держави.
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26.10.2022 18:38 Відповісти
а компания вавы в параше считается брошенной?
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26.10.2022 18:38 Відповісти
Не сорьтесь...В рашкостане нет малых и средних компаний. Если будут отжимать у нас наши компании и фермеров- фопов, после победы отожмем у них все- и тогда "все буде Україна"
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26.10.2022 18:39 Відповісти
Вусатий йоршик,має думку,що крадене таким чином набере законності?Ну,ну...
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26.10.2022 18:40 Відповісти
пнх ************..........................................
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26.10.2022 18:45 Відповісти
Які активи? Унітази і коври?
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26.10.2022 18:53 Відповісти
А чего удивляться. Если их пахан пуйло всю жизнь промышлял воровством.Первая его удачная ходка-вагон меди в Ленинграде. Отсюда и его опричники такие ненасытные. А вы говорите , стиральные машинки, унитазы! Там все на генном уровне заложено.
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26.10.2022 18:55 Відповісти
Азовсталь?
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26.10.2022 19:00 Відповісти
А какие российские активы есть в Украине ?
Брошенная собственность Медведчука ?
Что ещё ?
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26.10.2022 19:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EQnJVI0ah6s
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26.10.2022 22:06 Відповісти
Салупу на воротник!
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26.10.2022 19:27 Відповісти
Передаст , сам ты Передаст
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26.10.2022 19:31 Відповісти
У вас долбодятлов сейчас одни активы , это 300000 калек И вымытая на хрен с НХ автомобильная техника , активы
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26.10.2022 19:34 Відповісти
рядовым северным варварам оплачивать весь этот праздник жизни надо будет еще поколений 5-7, всем активам московщины, которые не успеют разобрать по национальным квартирам - звиздец, а письков создал еще одно доказательство для Гааги. Платить придется за все : от вывоза золота в Мелитопольском музее, зерна, металла, унитазов до святых мощей потемкина-таврического. По экологии и разрушениям, вывезенным в мордор арбузам, медоборудования и т.д. возмещение ущерба отдельно.
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26.10.2022 19:48 Відповісти
ЕЩЕ одно подтверждение характера империалистической капиталистической захватнической войны. Не в госсобственность компании захватывают, а роттенбергам и усмановым. Ваньки дохнут за олигархат.
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26.10.2022 20:04 Відповісти
А ми хочемо передати башти Кремля українським будівельним компаніям. І що?
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26.10.2022 21:52 Відповісти
 
 