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Новини Війна
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Війна в Україні все змінила, НАТО треба більше витрачати на оборону, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

нато

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що країнам НАТО варто виділяти більше грошей на оборону, оскільки війна Росії проти України "змінила правила гри".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, "життєво важливо", щоб усі країни НАТО витрачали 3% ВВП на оборону, оскільки повномасштабна війна РФ проти України стала "зміною правил гри".

"Автократи інвестують у зброю. Вони вірять у силу зброї. Для захисту наших цінностей та порядку, заснованого на правилах, нам також необхідно інвестувати у зброю", - сказав очільник МЗС.

Він зазначив, що чисельність військ слід не скорочувати, а збільшувати, щоб не подавати "ніяких невірних інтерпретаційних сигналів щодо Росії".

Рейнсалу закликав Захід поставити Україні більше важкого озброєння без "політичних застережень".

"Нам потрібно дивитися на українську перемогу. Тоді нам не буде соромно дивитися у дзеркало", - підсумував міністр.

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Автор: 

НАТО (6440) Естонія (1609) Рейнсалу Урмас (68)


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Зачем тратиться на оборону, если можно уничтожить кацапстан раз и навсегда и все человечество будет жить в мире и счатье?
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27.10.2022 10:23 Відповісти
Або Україну озброїти так,щоб орки не пикнули і не пукнули. Є добра нагода
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27.10.2022 10:25 Відповісти
До цього НАТА була потєшним військом, а вже час братись за цю справу всерйоз.
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27.10.2022 10:39 Відповісти
Треба просто обезброїти кілька країн у світі,як от оркостан,кинидири,іран,і все буде спокійно.
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27.10.2022 11:04 Відповісти
 
 