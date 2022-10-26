Ми маємо боєприпаси для надсилання Україні, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу спростував твердження, що у його країні нібито закінчуються боєприпаси для надсилання в Україну.

Про це він сказав на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

За його словами, військова промисловість, зокрема у США, восени почала виробляти додаткові боєприпаси.

"Деякі країни, які, ймовірно, уникають додаткової допомоги у вигляді озброєнь, розповідають міф, ніби у нас закінчилися запаси, які необхідні для нашої власної безпеки. Це не так", - сказав Рейнсалу.

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Рейнсалу додав, що використання риторики про вичерпання запасів насправді є політичною нерішучістю.

"І цю нерішучість треба подолати, бо Росія здійснює геноцид в Україні", - підсумував глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, 26 жовтня командувач армії Литви Вальдемарас Рупшис виступив проти передачі Україні литовських гаубиць PzH 2000 та ППО NASAMS. Він пояснив, що ця зброя потрібна самій Литві.