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Новини Війна
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Ми маємо боєприпаси для надсилання Україні, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

рейнсалу

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу спростував твердження, що у його країні нібито закінчуються боєприпаси для надсилання в Україну.

Про це він сказав на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

За його словами, військова промисловість, зокрема у США, восени почала виробляти додаткові боєприпаси.

"Деякі країни, які, ймовірно, уникають додаткової допомоги у вигляді озброєнь, розповідають міф, ніби у нас закінчилися запаси, які необхідні для нашої власної безпеки. Це не так", - сказав Рейнсалу.

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Рейнсалу додав, що використання риторики про вичерпання запасів насправді є політичною нерішучістю.

"І цю нерішучість треба подолати, бо Росія здійснює геноцид в Україні", - підсумував глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, 26 жовтня командувач армії Литви Вальдемарас Рупшис виступив проти передачі Україні литовських гаубиць PzH 2000 та ППО NASAMS. Він пояснив, що ця зброя потрібна самій Литві.

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боєприпаси (2269) допомога (8341) Естонія (1609) Рейнсалу Урмас (68)


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дякуємо!!
від щирого сердці дякуємо за допомогу і за таку стійку позицію...
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26.10.2022 22:47 Відповісти
Дякуємо. І добре що Естонії не потрібно звертатися до когось за дозволом на постачання військового спорядження для України. Як то США у Ізраіля, Німеччина у Швейцарії, Греція у Німеччини, Угорщина просто оніміла в цих питаннях. Щастя вам, гарячі естонські хлопці! Ні в якому разі не жартую. Бо зараз вони спритніші ніж багато із південних, рєзкіх як діарея, сеньорів і домнулів.
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26.10.2022 23:07 Відповісти
Да, маленькая Эстония готова отдать последнюю рубашку в помощь Украине. Что ответит на это Изя?
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26.10.2022 23:11 Відповісти
Це добре,але я спочатку прочитав "для населення" та так зрадів. )) На жаль у свинособак не вдалось нічого затрофеїти,на всякий випадок.
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26.10.2022 23:38 Відповісти
Маленькі за розмірами країни Балтії - найвеличніші у Європі за духом, мужністю і щирістю.
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26.10.2022 23:41 Відповісти
Они просто очень хорошо помнят совок и все что с ним связано. И отлично понимают, что теперешняя россия это совок 2.0 в самой худшей реализации из возможных. И не хотят повторения.
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26.10.2022 23:46 Відповісти
Свинособачу не розумію, буряте.
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27.10.2022 00:13 Відповісти
США велика країна, Британія потужна країна, але країни балтії та Польща мають яйця більші ніж в Кінг конга
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26.10.2022 23:53 Відповісти
Дякуємо, друзi! Естонiя розумiє, шо веде вiйну разом с Украïною проти рашiзму. Наразi саме Украïна виконує роль НАТО у Європi захищаючи своïм тiлом купу краïн.
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27.10.2022 09:58 Відповісти
 
 