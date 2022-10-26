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Новости Война
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У нас есть боеприпасы для отправки Украине, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

рейнсалу

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу опроверг утверждение, что в его стране якобы заканчиваются боеприпасы для отправки в Украину.

Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, военная промышленность, в том числе в США, осенью начала производить дополнительные боеприпасы.

"Некоторые страны, вероятно, избегающие дополнительной помощи в виде вооружений, рассказывают миф, будто у нас закончились запасы, которые необходимы для нашей собственной безопасности. Это не так", - сказал Рейнсалу.

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Рейнсалу добавил, что использование риторики об истощении запасов на самом деле является политической нерешительностью.

"И эту нерешительность нужно преодолеть, потому что Россия совершает геноцид в Украине", - подытожил глава МИД Эстонии.

Напомним, 26 октября командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис выступил против передачи Украине литовских гаубиц PzH 2000 и ПВО NASAMS. Он объяснил, что это оружие нужно самой Литве.

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боеприпасы (2336) помощь (7798) Эстония (1420) Рейнсалу Урмас (41)


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дякуємо!!
від щирого сердці дякуємо за допомогу і за таку стійку позицію...
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26.10.2022 22:47 Ответить
Дякуємо. І добре що Естонії не потрібно звертатися до когось за дозволом на постачання військового спорядження для України. Як то США у Ізраіля, Німеччина у Швейцарії, Греція у Німеччини, Угорщина просто оніміла в цих питаннях. Щастя вам, гарячі естонські хлопці! Ні в якому разі не жартую. Бо зараз вони спритніші ніж багато із південних, рєзкіх як діарея, сеньорів і домнулів.
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26.10.2022 23:07 Ответить
Да, маленькая Эстония готова отдать последнюю рубашку в помощь Украине. Что ответит на это Изя?
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26.10.2022 23:11 Ответить
Це добре,але я спочатку прочитав "для населення" та так зрадів. )) На жаль у свинособак не вдалось нічого затрофеїти,на всякий випадок.
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26.10.2022 23:38 Ответить
Маленькі за розмірами країни Балтії - найвеличніші у Європі за духом, мужністю і щирістю.
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26.10.2022 23:41 Ответить
Они просто очень хорошо помнят совок и все что с ним связано. И отлично понимают, что теперешняя россия это совок 2.0 в самой худшей реализации из возможных. И не хотят повторения.
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26.10.2022 23:46 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте.
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27.10.2022 00:13 Ответить
США велика країна, Британія потужна країна, але країни балтії та Польща мають яйця більші ніж в Кінг конга
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26.10.2022 23:53 Ответить
Дякуємо, друзi! Естонiя розумiє, шо веде вiйну разом с Украïною проти рашiзму. Наразi саме Украïна виконує роль НАТО у Європi захищаючи своïм тiлом купу краïн.
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27.10.2022 09:58 Ответить
 
 