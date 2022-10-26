У нас есть боеприпасы для отправки Украине, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу опроверг утверждение, что в его стране якобы заканчиваются боеприпасы для отправки в Украину.

Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, военная промышленность, в том числе в США, осенью начала производить дополнительные боеприпасы.

"Некоторые страны, вероятно, избегающие дополнительной помощи в виде вооружений, рассказывают миф, будто у нас закончились запасы, которые необходимы для нашей собственной безопасности. Это не так", - сказал Рейнсалу.

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Рейнсалу добавил, что использование риторики об истощении запасов на самом деле является политической нерешительностью.

"И эту нерешительность нужно преодолеть, потому что Россия совершает геноцид в Украине", - подытожил глава МИД Эстонии.

Напомним, 26 октября командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис выступил против передачи Украине литовских гаубиц PzH 2000 и ПВО NASAMS. Он объяснил, что это оружие нужно самой Литве.