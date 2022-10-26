Германия просит Швейцарию разрешить поставлять в Украину боеприпасы для Gepard
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой разрешить реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов для зенитных установок Gepard в Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
В письме Ламбрехт просит выдать лицензию на реэкспорт боеприпасов производства Швейцарии. Она также отмечает, что немецкие установки Gepard используются в Украине в основном для защиты критической инфраструктуры, в частности, морских портов в южных областях.
Ламбрехт также подчеркивает, что в виду необходимости обеспечить надежную работу "зернового коридора" Германия и Швейцария должны выполнить просьбу украинской стороны о дополнительных боеприпасах.
Отметим, Швейцария пытается придерживаться военного нейтралитета, поэтому до сих пор отказывает в разрешении на поставки боеприпасов, произведенных компанией Oerlikon-Bührle.
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Но,но,но этот завод это дочка немецкого Рейнметала и Швейцария поставляет оружие в 64 страны.
Просьба очень убедительная.
А взагалі, якщо перевести в фінансовий еквівалент того, що Україна втратила за 30 років - ми б могли спокійно фінансувати любу країну.
І ніякі б країни-бензоколонки навіть дзявкнути на кухні на нас не посміли б.
Поясніть, бо я не розумію цих "високих відносин" в тому лайні, яке (чомусь) називають дипломатією
томущо нейтралітет