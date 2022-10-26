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Новости Война
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Германия просит Швейцарию разрешить поставлять в Украину боеприпасы для Gepard

gepard

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой разрешить реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов для зенитных установок Gepard в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

В письме Ламбрехт просит выдать лицензию на реэкспорт боеприпасов производства Швейцарии. Она также отмечает, что немецкие установки Gepard используются в Украине в основном для защиты критической инфраструктуры, в частности, морских портов в южных областях.

Ламбрехт также подчеркивает, что в виду необходимости обеспечить надежную работу "зернового коридора" Германия и Швейцария должны выполнить просьбу украинской стороны о дополнительных боеприпасах.

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Отметим, Швейцария пытается придерживаться военного нейтралитета, поэтому до сих пор отказывает в разрешении на поставки боеприпасов, произведенных компанией Oerlikon-Bührle.

Автор: 

боеприпасы (2336) Германия (6950) помощь (7798) Швейцария (612) Ламбрехт Кристин (49)


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Топ комментарии
+8
Навіщо Швейцарії взагалі зброя, якщо вона постійно і до всього нейтральна?
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26.10.2022 20:16
+7
Да....***.Товарищ прапорщик,а можно телевизор посмотреть???Можно!!!!Только не включайте)))Дали машинку и два патрона???)))
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26.10.2022 20:17
+7
Метаморфози , які відбуваються з владою Німеччини , приємно дивують . . Хоч би не наврочити .
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26.10.2022 20:25
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Как я и писал, боеприпасов в гепардах хватит на несколько недель всего..
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26.10.2022 20:09 Ответить
высокие отношения
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26.10.2022 20:11 Ответить
Верно и прописано в договоре,что запрещено.
Но,но,но этот завод это дочка немецкого Рейнметала и Швейцария поставляет оружие в 64 страны.
Просьба очень убедительная.
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26.10.2022 20:11 Ответить
Навіщо Швейцарії взагалі зброя, якщо вона постійно і до всього нейтральна?
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26.10.2022 20:16 Ответить
Навіщо взагалі Швейцарія?
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26.10.2022 20:28 Ответить
Зате до грошей - не нейтральна.
А взагалі, якщо перевести в фінансовий еквівалент того, що Україна втратила за 30 років - ми б могли спокійно фінансувати любу країну.
І ніякі б країни-бензоколонки навіть дзявкнути на кухні на нас не посміли б.
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26.10.2022 21:17 Ответить
Да....***.Товарищ прапорщик,а можно телевизор посмотреть???Можно!!!!Только не включайте)))Дали машинку и два патрона???)))
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26.10.2022 20:17 Ответить
А застосування цих набоїв країною, яка їх придбала, не порушує нейтралітет???
Поясніть, бо я не розумію цих "високих відносин" в тому лайні, яке (чомусь) називають дипломатією
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26.10.2022 20:18 Ответить
Метаморфози , які відбуваються з владою Німеччини , приємно дивують . . Хоч би не наврочити .
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26.10.2022 20:25 Ответить
Нейтральні швейцарські г@ндони.
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26.10.2022 20:29 Ответить
якась фігня, навіщо виробляти і продавати зброю якщо нею не можна буде користуватись,
томущо нейтралітет
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26.10.2022 20:39 Ответить
Нахіба взагалі той Гепард розробляли, коли снаряди до нього робить інша країна? Якось, м'яко кажучи, нерозумно.
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26.10.2022 21:24 Ответить
 
 