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Новини Війна
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Німеччина просить Швейцарію дозволити постачати в Україну боєприпаси для Gepard

gepard

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт надіслала листа швейцарській колезі Віолі Амхерд з проханням дозволити реекспорт 35-міліметрових боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

У листі Ламбрехт просить видати ліцензію на реекспорт боєприпасів виробництва Швейцарії. Вона також зазначає, що німецькі установки Gepard використовуються в Україні переважно для захисту критичної інфраструктури, зокрема, морських портів у південних областях.

Ламбрехт також наголошує, що через необхідність забезпечити надійну роботу "зернового коридору" Німеччина та Швейцарія мають виконати прохання української сторони про додаткові боєприпаси.

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Зазначимо, Швейцарія намагається дотримуватись воєнного нейтралітету, тому досі відмовляє у дозволі на постачання боєприпасів, вироблених компанією Oerlikon-Bührle.

Автор: 

боєприпаси (2269) Німеччина (7349) допомога (8341) Швейцарія (862) Ламбрехт Крістін (57)


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Топ коментарі
+8
Навіщо Швейцарії взагалі зброя, якщо вона постійно і до всього нейтральна?
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26.10.2022 20:16
+7
Да....***.Товарищ прапорщик,а можно телевизор посмотреть???Можно!!!!Только не включайте)))Дали машинку и два патрона???)))
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26.10.2022 20:17
+7
Метаморфози , які відбуваються з владою Німеччини , приємно дивують . . Хоч би не наврочити .
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26.10.2022 20:25
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Как я и писал, боеприпасов в гепардах хватит на несколько недель всего..
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26.10.2022 20:09 Відповісти
высокие отношения
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26.10.2022 20:11 Відповісти
Верно и прописано в договоре,что запрещено.
Но,но,но этот завод это дочка немецкого Рейнметала и Швейцария поставляет оружие в 64 страны.
Просьба очень убедительная.
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26.10.2022 20:11 Відповісти
Навіщо Швейцарії взагалі зброя, якщо вона постійно і до всього нейтральна?
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26.10.2022 20:16 Відповісти
Навіщо взагалі Швейцарія?
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26.10.2022 20:28 Відповісти
Зате до грошей - не нейтральна.
А взагалі, якщо перевести в фінансовий еквівалент того, що Україна втратила за 30 років - ми б могли спокійно фінансувати любу країну.
І ніякі б країни-бензоколонки навіть дзявкнути на кухні на нас не посміли б.
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26.10.2022 21:17 Відповісти
Да....***.Товарищ прапорщик,а можно телевизор посмотреть???Можно!!!!Только не включайте)))Дали машинку и два патрона???)))
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26.10.2022 20:17 Відповісти
А застосування цих набоїв країною, яка їх придбала, не порушує нейтралітет???
Поясніть, бо я не розумію цих "високих відносин" в тому лайні, яке (чомусь) називають дипломатією
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26.10.2022 20:18 Відповісти
Метаморфози , які відбуваються з владою Німеччини , приємно дивують . . Хоч би не наврочити .
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26.10.2022 20:25 Відповісти
Нейтральні швейцарські г@ндони.
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26.10.2022 20:29 Відповісти
якась фігня, навіщо виробляти і продавати зброю якщо нею не можна буде користуватись,
томущо нейтралітет
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26.10.2022 20:39 Відповісти
Нахіба взагалі той Гепард розробляли, коли снаряди до нього робить інша країна? Якось, м'яко кажучи, нерозумно.
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26.10.2022 21:24 Відповісти
 
 