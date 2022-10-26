Німеччина просить Швейцарію дозволити постачати в Україну боєприпаси для Gepard
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт надіслала листа швейцарській колезі Віолі Амхерд з проханням дозволити реекспорт 35-міліметрових боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
У листі Ламбрехт просить видати ліцензію на реекспорт боєприпасів виробництва Швейцарії. Вона також зазначає, що німецькі установки Gepard використовуються в Україні переважно для захисту критичної інфраструктури, зокрема, морських портів у південних областях.
Ламбрехт також наголошує, що через необхідність забезпечити надійну роботу "зернового коридору" Німеччина та Швейцарія мають виконати прохання української сторони про додаткові боєприпаси.
Зазначимо, Швейцарія намагається дотримуватись воєнного нейтралітету, тому досі відмовляє у дозволі на постачання боєприпасів, вироблених компанією Oerlikon-Bührle.
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Но,но,но этот завод это дочка немецкого Рейнметала и Швейцария поставляет оружие в 64 страны.
Просьба очень убедительная.
А взагалі, якщо перевести в фінансовий еквівалент того, що Україна втратила за 30 років - ми б могли спокійно фінансувати любу країну.
І ніякі б країни-бензоколонки навіть дзявкнути на кухні на нас не посміли б.
Поясніть, бо я не розумію цих "високих відносин" в тому лайні, яке (чомусь) називають дипломатією
томущо нейтралітет