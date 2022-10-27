Минулої доби російські військові випустили з окупованих територій лише 112 людей
26 жовтня російські загарбники дозволили евакуацію до Запоріжжя з тимчасово захоплених частин чотирьох областей України всього 112 людей.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують тримати в заручниках населення Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.Вчора з окупованих частин 4-х областей України рашисти випустили до Запоріжжя всього 112 людей. З них 16 жителів Мелітополя і району", - зазначив Федоров.
Міський голова Мелітополя також нагадав, про можливі шляхи евакуації.
"Через тимчасово окупований Крим. Після того, як кримський міст трохи "втомився", працює тільки одна сторона шляхопроводу, тож рух авто уповільнений. Через Бердянськ - Маріуполь - Новоазовськ. В Донецькій області рашисти встановили фільтраційний пункт, де "огляд" жителів може займати декілька днів", - додав Федоров.
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какие конкретно документы нужны? далеко не у всех есть загранпаспорта.
с орками то все давно ясно, им плевать. и они как раз хорошо организовали свою "эвакуацию" - отвезти в сибирские **..ня - это запросто. а мы как-то организовали или все на самопале и волонтерах?
короче организация с нашей стороны никакая.
написали бы четкий план - ехать безопасно через такие-то города, такие-то страны, с собой достаточно иметь такие-то документы, то-то и то-то предъявить погранцу, там-то и там-то получить паспорта или что там еще.
такое..