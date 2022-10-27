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Минулої доби російські військові випустили з окупованих територій лише 112 людей

василівка

26 жовтня російські загарбники дозволили евакуацію до Запоріжжя з тимчасово захоплених частин чотирьох областей України всього 112 людей.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують тримати в заручниках населення Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.Вчора з окупованих частин 4-х областей України рашисти випустили до Запоріжжя всього 112 людей. З них 16 жителів Мелітополя і району", - зазначив Федоров.

 Міський голова Мелітополя також нагадав, про можливі шляхи евакуації. 

"Через тимчасово окупований Крим. Після того, як кримський міст трохи "втомився", працює тільки одна сторона шляхопроводу, тож рух авто уповільнений. Через Бердянськ - Маріуполь - Новоазовськ. В Донецькій області рашисти встановили фільтраційний пункт, де "огляд" жителів може займати декілька днів", - додав Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Населення окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей тримають у заручниках російські окупанти, - Федоров

Автор: 

евакуація (2311) Федоров Іван (648)


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В Мелітополі окупанти створюють студентські загони. Назад в сесере.
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27.10.2022 11:20 Відповісти
чем дольше там будет оккупация - тем больше людям мозги засрут... увы.
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27.10.2022 11:23 Відповісти
мне интересно - наше правительство имеет четкий план - как украинцам, которые хотят вырваться из оккупации, добраться до Украины через третьи страны? ну там куда ехать через Рашу и как?
какие конкретно документы нужны? далеко не у всех есть загранпаспорта.
с орками то все давно ясно, им плевать. и они как раз хорошо организовали свою "эвакуацию" - отвезти в сибирские **..ня - это запросто. а мы как-то организовали или все на самопале и волонтерах?
короче организация с нашей стороны никакая.
написали бы четкий план - ехать безопасно через такие-то города, такие-то страны, с собой достаточно иметь такие-то документы, то-то и то-то предъявить погранцу, там-то и там-то получить паспорта или что там еще.
такое..
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27.10.2022 11:22 Відповісти
 
 