Минулої доби російські військові випустили з окупованих територій лише 112 людей

26 жовтня російські загарбники дозволили евакуацію до Запоріжжя з тимчасово захоплених частин чотирьох областей України всього 112 людей.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують тримати в заручниках населення Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.Вчора з окупованих частин 4-х областей України рашисти випустили до Запоріжжя всього 112 людей. З них 16 жителів Мелітополя і району", - зазначив Федоров.

Міський голова Мелітополя також нагадав, про можливі шляхи евакуації.

"Через тимчасово окупований Крим. Після того, як кримський міст трохи "втомився", працює тільки одна сторона шляхопроводу, тож рух авто уповільнений. Через Бердянськ - Маріуполь - Новоазовськ. В Донецькій області рашисти встановили фільтраційний пункт, де "огляд" жителів може займати декілька днів", - додав Федоров.

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