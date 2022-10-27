40 тис. маріупольців не мають житла в окупованому місті, - мер Бойченко

Російсьскі загарбники розуміють, що Маріуполь буде деокуповано і до нього зайдуть міжнародні місії та журналісти. Тому вони ховають сліди своїх воєнних злочинів. Зносять будинки, де ще залишилися тіла вбитих росіянами мирних жителів.

Про це повідомив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони формують, страшно це звучить, бетонні братські могили. Але російські військові злочини вже зафіксовані. Я впевнений, що військово-політичне керівництво росії, яке віддавало злочинні накази - будуть наказані", - зазначив очільник міста.

Мер також наголосив, за оцінками 40 тисяч маріупольців у окупованому місті не мають житла. Окупанти ним не забезпечують. А житло роздають колаборантам, які давали наводки та корегували вогонь росіян по гуманітарним об'єктам, школам, лікарням.

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