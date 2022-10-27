40 тис. маріупольців не мають житла в окупованому місті, - мер Бойченко
Російсьскі загарбники розуміють, що Маріуполь буде деокуповано і до нього зайдуть міжнародні місії та журналісти. Тому вони ховають сліди своїх воєнних злочинів. Зносять будинки, де ще залишилися тіла вбитих росіянами мирних жителів.
Про це повідомив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони формують, страшно це звучить, бетонні братські могили. Але російські військові злочини вже зафіксовані. Я впевнений, що військово-політичне керівництво росії, яке віддавало злочинні накази - будуть наказані", - зазначив очільник міста.
Мер також наголосив, за оцінками 40 тисяч маріупольців у окупованому місті не мають житла. Окупанти ним не забезпечують. А житло роздають колаборантам, які давали наводки та корегували вогонь росіян по гуманітарним об'єктам, школам, лікарням.
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они те же куйловцы поскольку прошли фильтрацию где доказали преданость куйлу
Все знали о вторжении - а ты думал полтора года куйло собирал возле границы войска поиграть в чехарду?
Второе - Мариуполь то не сразу взяли - а аж через несколько месяцев.
Вот эти месяцы государство Украина как раз пыталось защитить город - ПОДВИГ АЗОВА - погугли.
У тебя было МНОГО времени переместится - ты чем то занимался когда Азовци погибали за тебя?
Те, кто остались - ждали куйла - всем это понятно.
"навсегда" оказалось с 1922 по 1991 - 69 лет
а если на заборе написано "куй" - то не значит что за забором "куй" - это наибольшое разочарование девченок
а ссср - самая провальная страна в мировой истории по всем пунктам - прям страна-лузер на все века
правда куйлостан претендует побить рекорд существавания ссср - будет 1991 - 2023 = 32