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Новини Війна
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40 тис. маріупольців не мають житла в окупованому місті, - мер Бойченко

маріуполь

Російсьскі загарбники розуміють, що Маріуполь буде деокуповано і до нього зайдуть міжнародні місії та журналісти. Тому вони ховають сліди своїх воєнних злочинів. Зносять будинки, де ще залишилися тіла вбитих росіянами мирних жителів.

Про це повідомив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони формують, страшно це звучить, бетонні братські могили. Але російські військові злочини вже зафіксовані. Я впевнений, що військово-політичне керівництво росії, яке віддавало злочинні накази - будуть наказані", - зазначив очільник міста.

Мер також наголосив, за оцінками 40 тисяч маріупольців у окупованому місті не мають житла. Окупанти ним не забезпечують. А житло роздають колаборантам, які давали наводки та корегували вогонь росіян по гуманітарним об'єктам, школам, лікарням.

Читайте: Окупанти провели в Маріуполі хресну ходу, щоб "вигнати демонів" з "Азовсталі". ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь (3228) окупація (6685)


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Топ коментарі
+2
бывшему
Все знали о вторжении - а ты думал полтора года куйло собирал возле границы войска поиграть в чехарду?
Второе - Мариуполь то не сразу взяли - а аж через несколько месяцев.
Вот эти месяцы государство Украина как раз пыталось защитить город - ПОДВИГ АЗОВА - погугли.
У тебя было МНОГО времени переместится - ты чем то занимался когда Азовци погибали за тебя?
Те, кто остались - ждали куйла - всем это понятно.
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27.10.2022 13:06
+1
40 тищ саперными лопатками могли бы выгнать куйловцев
они те же куйловцы поскольку прошли фильтрацию где доказали преданость куйлу
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27.10.2022 11:38
+1
За то хлеб бесплатно.
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27.10.2022 12:29
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40 тищ саперными лопатками могли бы выгнать куйловцев
они те же куйловцы поскольку прошли фильтрацию где доказали преданость куйлу
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27.10.2022 11:38 Відповісти
Нас ,бывших мариупольцев ,интересует ответ государства,котрое знало о предстоящем вторжении и ничего не предприняло ,хотя прекрасно знало ,что мариуполь будет основной целью.Ничего не было сделано для того что бы предовтратить смерти десятков тысяч ,а то и сотни тысяч людей.И теперь в свете этих всех умных комментариев местных ботов складывается мнение ,что это все было специально сделано,что бы дать время отбить Киев и заодно устранить нелояльное Украине население.ДА,и засунь себе лопатку сам знаешь куда.Смотрю ты уже на войне.
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27.10.2022 12:55 Відповісти
бывшему
Все знали о вторжении - а ты думал полтора года куйло собирал возле границы войска поиграть в чехарду?
Второе - Мариуполь то не сразу взяли - а аж через несколько месяцев.
Вот эти месяцы государство Украина как раз пыталось защитить город - ПОДВИГ АЗОВА - погугли.
У тебя было МНОГО времени переместится - ты чем то занимался когда Азовци погибали за тебя?
Те, кто остались - ждали куйла - всем это понятно.
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27.10.2022 13:06 Відповісти
Сина свого рятував,бо батько одинак.
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09.12.2022 23:12 Відповісти
вначале войны под Киевом наших войск не было, спрашивай у своего Зели почему он просрал Марик
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27.10.2022 13:34 Відповісти
Наконец-то услышали Бойченка, а то все радник Андрющенко, да Андрющенко
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27.10.2022 11:38 Відповісти
За то хлеб бесплатно.
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27.10.2022 12:29 Відповісти
При ссср казали, що хліб, це єдиний продукт у якому все є і людина може харчуватися самим лише хлібом.
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27.10.2022 12:32 Відповісти
при ссср казали що камунистическая пратия, ленин, сталин и ссср - это навсегда
"навсегда" оказалось с 1922 по 1991 - 69 лет
а если на заборе написано "куй" - то не значит что за забором "куй" - это наибольшое разочарование девченок
а ссср - самая провальная страна в мировой истории по всем пунктам - прям страна-лузер на все века
правда куйлостан претендует побить рекорд существавания ссср - будет 1991 - 2023 = 32
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27.10.2022 12:42 Відповісти
Я колись рахував, що рф проіснує у стільки разів менше за ссср, у скільки разів ссср проіснував менше расійскай імпєріі.
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27.10.2022 13:17 Відповісти
 
 