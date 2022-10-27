У Тернополі повідомили про замінування залізничного вокзалу, універмагу та освітніх закладів

Поліція Тернополя отримала повідомлення про можливе замінування залізничного вокзалу, універмагу й освітніх закладів, які розташовані поруч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.

"Поліція отримала повідомлення про можливе замінування залізничного вокзалу, університету та освітніх закладів, які поруч. На встановлені відповідні служби. Будь ласка, не йдіть у цьому напрямку і не підходьте близько до будівель", - пише Надал.

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