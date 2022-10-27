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У Тернополі повідомили про замінування залізничного вокзалу, універмагу та освітніх закладів

тернополь,вокзал

Поліція Тернополя отримала повідомлення про можливе замінування залізничного вокзалу, універмагу й освітніх закладів, які розташовані поруч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.

"Поліція отримала повідомлення про можливе замінування залізничного вокзалу, університету та освітніх закладів, які поруч. На встановлені відповідні служби. Будь ласка, не йдіть у цьому напрямку і не підходьте близько до будівель", - пише Надал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Тернополі людей евакуювали з вокзалу та універмагу, повідомлення про можливе замінування не підтвердилося, - мер Надал

Автор: 

вокзал (288) мінування (1218) Тернопіль (401)


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Може наступив вже час вішати внутрішніх ворогів на гиляках
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27.10.2022 12:01 Відповісти
Може вже треба якось фільтрувати ці повідомлення. Більшість з них надходить з дири і основна мета - підняти паніку і покошмарити дснс, що і з незрозумілим систематизмом постійно повторюється.
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27.10.2022 12:26 Відповісти
виявиться,що то деза
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27.10.2022 13:12 Відповісти
 
 