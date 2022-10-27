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Новини Мобілізація в РФ
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У Росії завели першу справу на мобілізованого за втечу

мобілізація

Російський правозахисник Павло Чиков повідомив про першу справу за самовільне залишення армії після оголошення мобілізації. Її завели проти жителя Якутії.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це помідомляє DW.

Як зазначається, на мобілізованого жителя Якутії, ім'я якого не називається, порушили справу про самовільне залишення військової частини. Це перший випадок такого переслідування у Росії, повідомляє у середу, 26 жовтня, голова правозахисної групи "Агора" Павло Чиков.

У розпорядженні Чикова була постанова про порушення справи від 17 жовтня. Дізнавач в Улан-Уде Слєпньов отримав від підлеглих рапорт про те, що 30 вересня призваний за тиждень до цього молодший сержант самовільно залишив частину 46108. Командуванню не вдалося його знайти.

Слєпньов кваліфікував справу за частиною 3.1 статті 337 КК РФ, яку законодавці вирішили посилити напередодні оголошення мобілізації. Мешканця Якутії звинувачують у залишенні армії на строк до місяця, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії мобілізований два тижні голодував, щоб не потрапити на війну

За інформацією Павла Чикова, чоловік, який втік з армії, заявив, що не поїде стріляти в українців, а після погроз фізичної розправи та кримінального переслідування залишив військову частину через дірку в паркані. За інформацією ЗМІ, ті, хто служив у частині 46108 - 5-й танковій бригаді, гинули на війні в Україні.

Автор: 

армія рф (17337) втеча (220) росія (65122) мобілізація (3053)


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ту вопрос ребром - ***** или олени выбор для якута стал предсказуем...
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27.10.2022 12:15 Відповісти
Як завели справу так і закриють, тільки шуму наведуть для публіки.
Хоча почали як завжди з глибинки - Якутія.
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27.10.2022 12:17 Відповісти
Лепрозорій довбаний.
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27.10.2022 12:17 Відповісти
Сяде в тюрягу, там його пригожин забере. Хай в тундру тікає.
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27.10.2022 12:20 Відповісти
Позавчорана блокнот.краснодар читав що двоє пішли у відказ по релігійних мотивах. Так що цей якут не перший.
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27.10.2022 12:36 Відповісти
Відмова це відмова, втеча це інше.
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27.10.2022 13:21 Відповісти
Не переживайте рабсеяне не принимать участие в кровавой войне путлера, оно спрячется в бункер в случае опасности.
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27.10.2022 12:42 Відповісти
Щоб якутів не гнали на війну хай проводять референдум і приєднуються до США.
А росіюшка не буде проти - вона референдуми любить
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27.10.2022 12:43 Відповісти
Детский сад. Где тройки? Где полевой трибунал? Где пуля в затылок перед строем? Так дело нипайдьот
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27.10.2022 13:08 Відповісти
 
 