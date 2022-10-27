У Росії завели першу справу на мобілізованого за втечу

Російський правозахисник Павло Чиков повідомив про першу справу за самовільне залишення армії після оголошення мобілізації. Її завели проти жителя Якутії.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це помідомляє DW.

Як зазначається, на мобілізованого жителя Якутії, ім'я якого не називається, порушили справу про самовільне залишення військової частини. Це перший випадок такого переслідування у Росії, повідомляє у середу, 26 жовтня, голова правозахисної групи "Агора" Павло Чиков.

У розпорядженні Чикова була постанова про порушення справи від 17 жовтня. Дізнавач в Улан-Уде Слєпньов отримав від підлеглих рапорт про те, що 30 вересня призваний за тиждень до цього молодший сержант самовільно залишив частину 46108. Командуванню не вдалося його знайти.

Слєпньов кваліфікував справу за частиною 3.1 статті 337 КК РФ, яку законодавці вирішили посилити напередодні оголошення мобілізації. Мешканця Якутії звинувачують у залишенні армії на строк до місяця, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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За інформацією Павла Чикова, чоловік, який втік з армії, заявив, що не поїде стріляти в українців, а після погроз фізичної розправи та кримінального переслідування залишив військову частину через дірку в паркані. За інформацією ЗМІ, ті, хто служив у частині 46108 - 5-й танковій бригаді, гинули на війні в Україні.