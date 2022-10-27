У Росії мобілізований два тижні голодував, щоб не потрапити на війну

20-річний фрезерувальник із Москви Антон Гнедовець мав бронь від підприємства. Проте його все одно мобілізували. Хлопець два тижні тримав голодування, протестуючи проти мобілізації. Його спосіб подіяв - він, все ж таки повернувся додому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медиазона.

Гнедовець працював фрезерувальником у МДТУ імені Баумана, тож мав бронь від мобілізації. Проте на початку жовтня хлопець отримав повістку. У військкоматі його довідку з місця роботи називали фальшивою. Гнедовець — переконаний противник війни в Україні й воювати не збирався, тож вирішив протестувати проти несправедливої мобілізації.

У частині хлопець відмовився одягати військову форму та виконувати накази офіцерів. Гнедовець каже, що офіцери залякували тих, хто відмовлявся служити, погрожували в'язницею та відправити їх на передову. А сам він пішов на радикальний жест - відмовився одягати військову форму та підкорятися старшим за званням. Його пригрозили "відправити на передову і там розстріляти", і він оголосив голодування.

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У результаті керівництво частини так і не змогло вирішити, що робити із проблемним призовником. "Я так і залишився за штатом усієї частини. І, відповідно, мене поклали на дальнє ліжко і сказали: "Лежи, деградуй", — розповідає хлопець.

У цей час його мати писала скарги до військової прокуратури та міністерства оборони, щодня ходила у військкомат, намагаючись повернути сина додому. 19 жовтня Гнедовець отримав клопотання з військкомату, згідно з яким йому необхідно було повернутися до Москви, до об'єднаного військового комісаріату Бабушкінського району. Фрезерувальник викликав таксі і поїхав додому.

Відомо, що цей приклад наслідували ще кілька мобілізованих, які у відповідь на свій протест зіткнулися з насильством. Сам Антон згадує про гнітючу атмосферу в частині: антисанітарія, погана підготовка, відсутність спорядження.

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