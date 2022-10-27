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Новини Війна Мобілізація в РФ
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У Росії мобілізований два тижні голодував, щоб не потрапити на війну

рф,окупанти,окупант,мобілізація

20-річний фрезерувальник із Москви Антон Гнедовець мав бронь від підприємства. Проте його все одно мобілізували. Хлопець два тижні тримав голодування, протестуючи проти мобілізації. Його спосіб подіяв - він, все ж таки повернувся додому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медиазона.

Гнедовець працював фрезерувальником  у МДТУ імені Баумана, тож мав бронь від мобілізації. Проте на початку жовтня хлопець отримав повістку.  У військкоматі його довідку з місця роботи називали фальшивою. Гнедовець — переконаний противник війни в Україні й воювати не збирався, тож вирішив протестувати проти несправедливої мобілізації.

У частині хлопець відмовився одягати військову форму та виконувати накази офіцерів. Гнедовець каже, що офіцери залякували тих, хто відмовлявся служити, погрожували в'язницею та відправити їх на передову. А сам він пішов на радикальний жест - відмовився одягати військову форму та підкорятися старшим за званням. Його пригрозили "відправити на передову і там розстріляти", і він оголосив голодування.

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У результаті керівництво частини так і не змогло вирішити, що робити із проблемним призовником. "Я так і залишився за штатом усієї частини. І, відповідно, мене поклали на дальнє ліжко і сказали: "Лежи, деградуй", — розповідає хлопець.

У цей час його мати писала скарги до військової прокуратури та міністерства оборони, щодня ходила у військкомат, намагаючись повернути сина додому. 19 жовтня  Гнедовець отримав клопотання з військкомату, згідно з яким йому необхідно було повернутися до Москви, до об'єднаного військового комісаріату Бабушкінського району. Фрезерувальник викликав таксі і поїхав додому.

Відомо, що цей приклад наслідували ще кілька мобілізованих, які у відповідь на свій протест зіткнулися з насильством. Сам Антон згадує про гнітючу атмосферу в частині: антисанітарія, погана підготовка, відсутність спорядження.

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Автор: 

армія рф (17337) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+29
ВСУ под Бахмутом дали оркам сполна.ВСУ подтянули ************** и накрыли 2ю линию орков. Это та линия заградотряда состоящая из кадыровцев, которая гнала на убой зеков. Больше этой линии нет. Всех тик -токенов дон-донов в пыль стерли ВСУ💪
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27.10.2022 11:53
+13


-Максим Конюшин
-майор Виктор Крюков
-капитан Константин Смирнов
-подполковник Болотников Александр из 98-й ВДВ
-командир противотанковой батареи 331-го ВД полка капитан Сергей Самородов
-лейтенант, летчик вертолёта Максим Козлов
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27.10.2022 11:55
+9
"Противник війни" повернеться до роботиі далі буде фрезерувати щось для "воєнкі".
А краще б здох на фронті, менше у русні було б зброї.
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27.10.2022 11:44
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"Противник війни" повернеться до роботиі далі буде фрезерувати щось для "воєнкі".
А краще б здох на фронті, менше у русні було б зброї.
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27.10.2022 11:44 Відповісти
З одного боку - так. А з іншого - це прецедент, приклад для наслідування іншим чмобікам. Якщо цей інцидент рознесеться по рашці, то таких випадків буде маса. Це Україні точно на руку. Нехай там гризуться. режим пуйла від таких речей точно міцнішим не стає.
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27.10.2022 16:08 Відповісти
Всерівно кацап.
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27.10.2022 11:45 Відповісти
Сдох?
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27.10.2022 11:47 Відповісти
Это он посмотрел фильм "По соображениям совести", где главгерой тоже пошел наперекор системе в армии. Хотя... где кацапы, а где совесть...

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27.10.2022 11:49 Відповісти
яка гидка назва на зображенні. Насправді цей чудовий американський фільм називається Hacksaw Ridge або З міркувань совісті
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27.10.2022 12:15 Відповісти
Справжні деграданти та моральні виродки порадили йому лежати і деградувати. Треш.🤦
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27.10.2022 11:51 Відповісти
ВСУ под Бахмутом дали оркам сполна.ВСУ подтянули ************** и накрыли 2ю линию орков. Это та линия заградотряда состоящая из кадыровцев, которая гнала на убой зеков. Больше этой линии нет. Всех тик -токенов дон-донов в пыль стерли ВСУ💪
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27.10.2022 11:53 Відповісти


-Максим Конюшин
-майор Виктор Крюков
-капитан Константин Смирнов
-подполковник Болотников Александр из 98-й ВДВ
-командир противотанковой батареи 331-го ВД полка капитан Сергей Самородов
-лейтенант, летчик вертолёта Максим Козлов
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27.10.2022 11:55 Відповісти




"Беларуская армия готовится к рывку на Киев...

Ну или как-то так...

И этот треш показывают по беларускому пропагандистскому рупору ВоентТВ. Показывают, как ни в чём ни бывало. То есть, для них это нормально?

Понимаете, почему беларускую армию называют бумажной армией! Да?" Безумный Макс просто отдыхает)
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27.10.2022 11:57 Відповісти
.Ну так , дійсно схожість є . . Тільки назву змінити на - Безумний Лука . !
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27.10.2022 12:08 Відповісти
Иконки не помагають?
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27.10.2022 12:10 Відповісти
Ящиками обклали це щоб краще горіло? А шинами щоб ще й диміло гарно. Ну да, мощща!
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27.10.2022 12:17 Відповісти
Гнідовець, напевне, дальній нащадок українців, зі своєю окремою думкою, в умовах мАсковської окупації українця, тримав оборону, ну, як вже зміг.. мої родичі, досить близькі, до речі, генеральські, відставні, на Москві, не знаю, як повели себе, нема контакту і нема бажання того контакту, з мого боку..
тому - треба, мабуть, віддати певну повагу позиції "українського" засланця
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27.10.2022 12:02 Відповісти
Розумний шукає можливості, дурний пливе за течією. Більшість людей тупі, йдуть як барани на забій.
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27.10.2022 12:16 Відповісти
Ну в сраше еще есть человек. Здоровья ему. Хотя он и враг, но вовремя сложивший оружие.
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27.10.2022 12:17 Відповісти
Кто хочет ищет возможности, кто не хочет -- причины! Этот реально не хотел ехать на войну. А остальные, которые просто ноют "мы люди маленькие" -- дебилы
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27.10.2022 12:18 Відповісти
Мені це подобається. дрібні люди, як кацапи, не що інше, як худоба. вони не самі вирішують свою долю, вони мають обмежену свободу волі. Великі люди, як і українці, самі вирішують свою долю та є господарями свого життя.
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27.10.2022 13:56 Відповісти
Раніше щоб в афган не потрапити люди косили через дурку. Але видно в рашкі цю лазєйку прикрили, бо десь писали, що гребуть і клінічних психів з дурдома.
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27.10.2022 12:19 Відповісти
в рашці цей метод не працює, бо там вся країна суцільна дурка...
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27.10.2022 14:01 Відповісти
Шкода що пропетляв, фрезерувальників на московії по любому менше, ніж планктона.
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27.10.2022 13:19 Відповісти
 
 