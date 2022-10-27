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Новости Война Мобилизация в РФ
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В России мобилизованный две недели голодал, чтобы не попасть на войну

рф,окупанти,окупант,мобілізація

20-летний фрезеровщик из Москвы Антон Гнедовец имел бронь от предприятия. Однако его все равно мобилизовали. Парень две недели голодовал, протестуя против мобилизации. Его способ подействовал – он, все же вернулся домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазона.

Гнедовец работал фрезеровщиком в МГТУ имени Баумана, поэтому имел бронь от мобилизации. Однако в начале октября юноша получил повестку. В военкомате его справку с места работы называли фальшивой. Гнедовец — убежденный противник войны в Украине и воевать не собирался, поэтому решил протестовать против несправедливой мобилизации.

В части он отказался одевать военную форму и выполнять приказы офицера. Гнедовец говорит, что офицеры запугивали тех, кто отказывался служить, угрожали тюрьмой и отправить их на передовую. А сам он пошел на радикальный жест – отказался одевать военную форму и подчиняться старшим по званию. Его пригрозили "отправить на передовую и там расстрелять", и он объявил голодовку.

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В результате руководство части так и не смогло решить, что делать с проблемным призывником. "Я так и остался за штатом всей части. И, соответственно, меня положили на дальнюю кровать и сказали: "Лежи, деградируй", - рассказывает парень.

В это время его мать писала жалобы в военную прокуратуру и министерство обороны, ежедневно ходила в военкомат, пытаясь вернуть сына домой. 19 октября Гнедовец получил ходатайство из военкомата, согласно которому ему необходимо было вернуться в Москву, в объединенный военный комиссариат Бабушкинского района. Фрезеровщик вызвал такси и уехал домой.

Известно, что примеру последовали еще несколько мобилизованных, которые в ответ на свой протест столкнулись с насилием. Сам Антон вспоминает о удручающей атмосфере в части: антисанитария, плохая подготовка, отсутствие снаряжения.

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армия РФ (19188) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+29
ВСУ под Бахмутом дали оркам сполна.ВСУ подтянули ************** и накрыли 2ю линию орков. Это та линия заградотряда состоящая из кадыровцев, которая гнала на убой зеков. Больше этой линии нет. Всех тик -токенов дон-донов в пыль стерли ВСУ💪
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27.10.2022 11:53
+13


-Максим Конюшин
-майор Виктор Крюков
-капитан Константин Смирнов
-подполковник Болотников Александр из 98-й ВДВ
-командир противотанковой батареи 331-го ВД полка капитан Сергей Самородов
-лейтенант, летчик вертолёта Максим Козлов
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27.10.2022 11:55
+9
"Противник війни" повернеться до роботиі далі буде фрезерувати щось для "воєнкі".
А краще б здох на фронті, менше у русні було б зброї.
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27.10.2022 11:44
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"Противник війни" повернеться до роботиі далі буде фрезерувати щось для "воєнкі".
А краще б здох на фронті, менше у русні було б зброї.
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27.10.2022 11:44 Ответить
З одного боку - так. А з іншого - це прецедент, приклад для наслідування іншим чмобікам. Якщо цей інцидент рознесеться по рашці, то таких випадків буде маса. Це Україні точно на руку. Нехай там гризуться. режим пуйла від таких речей точно міцнішим не стає.
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27.10.2022 16:08 Ответить
Всерівно кацап.
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27.10.2022 11:45 Ответить
Сдох?
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27.10.2022 11:47 Ответить
Это он посмотрел фильм "По соображениям совести", где главгерой тоже пошел наперекор системе в армии. Хотя... где кацапы, а где совесть...

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27.10.2022 11:49 Ответить
яка гидка назва на зображенні. Насправді цей чудовий американський фільм називається Hacksaw Ridge або З міркувань совісті
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27.10.2022 12:15 Ответить
Справжні деграданти та моральні виродки порадили йому лежати і деградувати. Треш.🤦
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27.10.2022 11:51 Ответить
ВСУ под Бахмутом дали оркам сполна.ВСУ подтянули ************** и накрыли 2ю линию орков. Это та линия заградотряда состоящая из кадыровцев, которая гнала на убой зеков. Больше этой линии нет. Всех тик -токенов дон-донов в пыль стерли ВСУ💪
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27.10.2022 11:53 Ответить


-Максим Конюшин
-майор Виктор Крюков
-капитан Константин Смирнов
-подполковник Болотников Александр из 98-й ВДВ
-командир противотанковой батареи 331-го ВД полка капитан Сергей Самородов
-лейтенант, летчик вертолёта Максим Козлов
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27.10.2022 11:55 Ответить




"Беларуская армия готовится к рывку на Киев...

Ну или как-то так...

И этот треш показывают по беларускому пропагандистскому рупору ВоентТВ. Показывают, как ни в чём ни бывало. То есть, для них это нормально?

Понимаете, почему беларускую армию называют бумажной армией! Да?" Безумный Макс просто отдыхает)
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27.10.2022 11:57 Ответить
.Ну так , дійсно схожість є . . Тільки назву змінити на - Безумний Лука . !
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27.10.2022 12:08 Ответить
Иконки не помагають?
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27.10.2022 12:10 Ответить
Ящиками обклали це щоб краще горіло? А шинами щоб ще й диміло гарно. Ну да, мощща!
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27.10.2022 12:17 Ответить
Гнідовець, напевне, дальній нащадок українців, зі своєю окремою думкою, в умовах мАсковської окупації українця, тримав оборону, ну, як вже зміг.. мої родичі, досить близькі, до речі, генеральські, відставні, на Москві, не знаю, як повели себе, нема контакту і нема бажання того контакту, з мого боку..
тому - треба, мабуть, віддати певну повагу позиції "українського" засланця
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27.10.2022 12:02 Ответить
Розумний шукає можливості, дурний пливе за течією. Більшість людей тупі, йдуть як барани на забій.
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27.10.2022 12:16 Ответить
Ну в сраше еще есть человек. Здоровья ему. Хотя он и враг, но вовремя сложивший оружие.
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27.10.2022 12:17 Ответить
Кто хочет ищет возможности, кто не хочет -- причины! Этот реально не хотел ехать на войну. А остальные, которые просто ноют "мы люди маленькие" -- дебилы
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27.10.2022 12:18 Ответить
Мені це подобається. дрібні люди, як кацапи, не що інше, як худоба. вони не самі вирішують свою долю, вони мають обмежену свободу волі. Великі люди, як і українці, самі вирішують свою долю та є господарями свого життя.
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27.10.2022 13:56 Ответить
Раніше щоб в афган не потрапити люди косили через дурку. Але видно в рашкі цю лазєйку прикрили, бо десь писали, що гребуть і клінічних психів з дурдома.
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27.10.2022 12:19 Ответить
в рашці цей метод не працює, бо там вся країна суцільна дурка...
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27.10.2022 14:01 Ответить
Шкода що пропетляв, фрезерувальників на московії по любому менше, ніж планктона.
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27.10.2022 13:19 Ответить
 
 