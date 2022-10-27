В России мобилизованный две недели голодал, чтобы не попасть на войну

20-летний фрезеровщик из Москвы Антон Гнедовец имел бронь от предприятия. Однако его все равно мобилизовали. Парень две недели голодовал, протестуя против мобилизации. Его способ подействовал – он, все же вернулся домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазона.

Гнедовец работал фрезеровщиком в МГТУ имени Баумана, поэтому имел бронь от мобилизации. Однако в начале октября юноша получил повестку. В военкомате его справку с места работы называли фальшивой. Гнедовец — убежденный противник войны в Украине и воевать не собирался, поэтому решил протестовать против несправедливой мобилизации.

В части он отказался одевать военную форму и выполнять приказы офицера. Гнедовец говорит, что офицеры запугивали тех, кто отказывался служить, угрожали тюрьмой и отправить их на передовую. А сам он пошел на радикальный жест – отказался одевать военную форму и подчиняться старшим по званию. Его пригрозили "отправить на передовую и там расстрелять", и он объявил голодовку.

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В результате руководство части так и не смогло решить, что делать с проблемным призывником. "Я так и остался за штатом всей части. И, соответственно, меня положили на дальнюю кровать и сказали: "Лежи, деградируй", - рассказывает парень.

В это время его мать писала жалобы в военную прокуратуру и министерство обороны, ежедневно ходила в военкомат, пытаясь вернуть сына домой. 19 октября Гнедовец получил ходатайство из военкомата, согласно которому ему необходимо было вернуться в Москву, в объединенный военный комиссариат Бабушкинского района. Фрезеровщик вызвал такси и уехал домой.

Известно, что примеру последовали еще несколько мобилизованных, которые в ответ на свой протест столкнулись с насилием. Сам Антон вспоминает о удручающей атмосфере в части: антисанитария, плохая подготовка, отсутствие снаряжения.

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