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Польща допоможе Україні відновити аеропорти й розширити залізничне сполучення

аеропорт,миколаїв

Під час розмови заступника міністра фондів та регіональної політики Польщі Марціна Горали з послом України Василем Зваричем йшлося про те, що Польща допоможе Україні відновити аеропорти й розширити залізничне сполучення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство фондів і регіональної політики Польщі.

Польська сторона підтримує постійний контакт з представниками Асоціації аеропортів України та безпосередньо з летовищами. Варшава може запропонувати Києву експертні консультаційні послуги щодо реалізації інвестицій, пов’язаних з аеропортами, а також їхнього подальшого розвитку.

Також сторони обговорили поглиблення співпраці в реалізації проєкту швидкісної залізниці між двома країнами та про пов’язаний з цим перегляд транс’європейської транспортної мережі TEN-T.

Крім залізничного сполучення Варшава — Київ через Ягодин, польська сторона хоче запропонувати новий маршрут, який з’єднає багато польських та українських міст.

Компанія "Центральний комунікаційний порт" Польщі планує прокласти залізничне сполучення Люблін — Замосць – Белжец до кордону.

"Такий маршрут з українського боку кордону можна протягнути через Раву-Руську до Львова і Києва. А в майбутньому — від Карпат до чорноморських портів в Україні та Румунії", — підкреслив польський урядовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі українські аеропорти були обстріляні, деякі неодноразово, - Кубраков

Автор: 

аеропорт (1850) залізниця (1505) Польща (8496) допомога (8341)


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Топ коментарі
+6
Дякуємо, рідненькі.
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27.10.2022 12:54
+3
Тілько зеленим гроші не давайте і підряди самі все робіть а то буде спиждене там вони могит
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27.10.2022 13:25
+1
Моравецький правильно сказав.
Нема чого робити заяви про те хто і що допоможе відновити, доки кацапи сидять на сході і півдні України!
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27.10.2022 12:56
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Дякуємо, рідненькі.
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27.10.2022 12:54 Відповісти
Ну, мова йде про відновлення за наші або кошти донорів, а не про польські гроші. Чисто бізнес. Інша справа, що після нашої перемоги, до України вибудується черга із німецьких, американських, французьких, британських та ін компаній, які будуть хотіти також відновлювати країну за той куш із 300-500 млрд, який надійде від донорів та репацій.
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27.10.2022 13:35 Відповісти
Моравецький правильно сказав.
Нема чого робити заяви про те хто і що допоможе відновити, доки кацапи сидять на сході і півдні України!
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27.10.2022 12:56 Відповісти
Про яке відновлення йде мова коли війні кінця-краю не видно?
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27.10.2022 13:06 Відповісти
Я все ж надіюся що ***** свої ж придушать там. І виведуть війська як з Афганістану тіпа "Виконали всі бойові задачі"
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27.10.2022 13:14 Відповісти
Моравецкий сказал еще более важные слова:

Деякі лідери країн Європейського Союзу не проти закінчити війну, що розвʼязала росія, поразкою України.
«У мене склалося враження, що деякі лідери ЄС надали б перевагу тому, щоб все знову було по-старому. Відповідно до ідеї, що війну можна закінчити й поразкою України», - припустив він.
Моравецький також заявив, що Україні потрібна зброя та гроші, а не розмови про майбутню підтримку.
«Добре говорити про майбутню підтримку, «плани Маршалла» тощо. Але сьогодні Україна перебуває під величезним тиском, попри її недавні успіхи проти росії. Тільки за останні два тижні на українські міста впало 360 ракет і безпілотників, росіяни навмисне руйнують електростанції й тепломережі, хочуть, щоб українці взимку замерзли та голодували, тому допомога потрібна зараз. Україні потрібні гроші та зброя, а не «плани», - заявив він.
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27.10.2022 13:29 Відповісти
Тілько зеленим гроші не давайте і підряди самі все робіть а то буде спиждене там вони могит
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27.10.2022 13:25 Відповісти
Только не передавайте вновь созданное на баланс Укрзализници - прос*ут и развороют. По-другому не бывает. А аэропорты втихую прихватизируют, тому пример Жуляны.
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27.10.2022 13:25 Відповісти
після приватизації, аеропорт Київ дійсно розцвів. хоч ковід, бізнесу завдав значної шкоди.
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27.10.2022 13:38 Відповісти
Жаль, что безнадежно коррумпированные и бездарные НАБУ и ГБР не в состоянии разобраться в источниках этого "расцвета". Ну а СБУ, та вообще помогала захватить "лакомый кусок" в черте города.
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27.10.2022 13:43 Відповісти
 
 