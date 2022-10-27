Польща допоможе Україні відновити аеропорти й розширити залізничне сполучення
Під час розмови заступника міністра фондів та регіональної політики Польщі Марціна Горали з послом України Василем Зваричем йшлося про те, що Польща допоможе Україні відновити аеропорти й розширити залізничне сполучення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство фондів і регіональної політики Польщі.
Польська сторона підтримує постійний контакт з представниками Асоціації аеропортів України та безпосередньо з летовищами. Варшава може запропонувати Києву експертні консультаційні послуги щодо реалізації інвестицій, пов’язаних з аеропортами, а також їхнього подальшого розвитку.
Також сторони обговорили поглиблення співпраці в реалізації проєкту швидкісної залізниці між двома країнами та про пов’язаний з цим перегляд транс’європейської транспортної мережі TEN-T.
Крім залізничного сполучення Варшава — Київ через Ягодин, польська сторона хоче запропонувати новий маршрут, який з’єднає багато польських та українських міст.
Компанія "Центральний комунікаційний порт" Польщі планує прокласти залізничне сполучення Люблін — Замосць – Белжец до кордону.
"Такий маршрут з українського боку кордону можна протягнути через Раву-Руську до Львова і Києва. А в майбутньому — від Карпат до чорноморських портів в Україні та Румунії", — підкреслив польський урядовець.
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Деякі лідери країн Європейського Союзу не проти закінчити війну, що розвʼязала росія, поразкою України.
«У мене склалося враження, що деякі лідери ЄС надали б перевагу тому, щоб все знову було по-старому. Відповідно до ідеї, що війну можна закінчити й поразкою України», - припустив він.
Моравецький також заявив, що Україні потрібна зброя та гроші, а не розмови про майбутню підтримку.
«Добре говорити про майбутню підтримку, «плани Маршалла» тощо. Але сьогодні Україна перебуває під величезним тиском, попри її недавні успіхи проти росії. Тільки за останні два тижні на українські міста впало 360 ракет і безпілотників, росіяни навмисне руйнують електростанції й тепломережі, хочуть, щоб українці взимку замерзли та голодували, тому допомога потрібна зараз. Україні потрібні гроші та зброя, а не «плани», - заявив він.