Під час розмови заступника міністра фондів та регіональної політики Польщі Марціна Горали з послом України Василем Зваричем йшлося про те, що Польща допоможе Україні відновити аеропорти й розширити залізничне сполучення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство фондів і регіональної політики Польщі.

Польська сторона підтримує постійний контакт з представниками Асоціації аеропортів України та безпосередньо з летовищами. Варшава може запропонувати Києву експертні консультаційні послуги щодо реалізації інвестицій, пов’язаних з аеропортами, а також їхнього подальшого розвитку.

Також сторони обговорили поглиблення співпраці в реалізації проєкту швидкісної залізниці між двома країнами та про пов’язаний з цим перегляд транс’європейської транспортної мережі TEN-T.



Крім залізничного сполучення Варшава — Київ через Ягодин, польська сторона хоче запропонувати новий маршрут, який з’єднає багато польських та українських міст.

Компанія "Центральний комунікаційний порт" Польщі планує прокласти залізничне сполучення Люблін — Замосць – Белжец до кордону.



"Такий маршрут з українського боку кордону можна протягнути через Раву-Руську до Львова і Києва. А в майбутньому — від Карпат до чорноморських портів в Україні та Румунії", — підкреслив польський урядовець.

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