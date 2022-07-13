Всі українські аеропорти були обстріляні, деякі неодноразово, - Кубраков

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення обстріляли всі аеропорти нашої країни. По деяких били й по чотири рази.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Всі аеропорти були обстріляні і неодноразово, ступінь пошкодження у них різний, десь пошкоджені злітні смуги, десь термінали, десь обладнання або заправні комплекси. Але точно можна сказати, що всі аеропорти були обстріляні - десь два, десь три, а десь і чотири рази", - розповідає Кубраков.

При цьому міністр вважає, що найпершою метою росіян, здійснюючи такі атаки, навряд чи було послаблення економічного потенціалу.

"Думаю, це більше було пов'язано не з економікою. З економікою, напевно, у другу чергу. Більшість аеропортів зазнали атак у перші години війни. Росіяни намагалися влучати у радіолокаційне обладнання, але влучали вже куди могли. Ми бачимо, що вся їхня "високоточна" зброя, яка стріляє нібито тільки по військових, чомусь через раз влучає по цивільних об'єктах, і аеропорти не виняток", - зазначив Кубраков.

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