Всі українські аеропорти були обстріляні, деякі неодноразово, - Кубраков
Російські війська від початку повномасштабного вторгнення обстріляли всі аеропорти нашої країни. По деяких били й по чотири рази.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"Всі аеропорти були обстріляні і неодноразово, ступінь пошкодження у них різний, десь пошкоджені злітні смуги, десь термінали, десь обладнання або заправні комплекси. Але точно можна сказати, що всі аеропорти були обстріляні - десь два, десь три, а десь і чотири рази", - розповідає Кубраков.
При цьому міністр вважає, що найпершою метою росіян, здійснюючи такі атаки, навряд чи було послаблення економічного потенціалу.
"Думаю, це більше було пов'язано не з економікою. З економікою, напевно, у другу чергу. Більшість аеропортів зазнали атак у перші години війни. Росіяни намагалися влучати у радіолокаційне обладнання, але влучали вже куди могли. Ми бачимо, що вся їхня "високоточна" зброя, яка стріляє нібито тільки по військових, чомусь через раз влучає по цивільних об'єктах, і аеропорти не виняток", - зазначив Кубраков.
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