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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Всі українські аеропорти були обстріляні, деякі неодноразово, - Кубраков

аеропорт,миколаїв

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення обстріляли всі аеропорти нашої країни. По деяких били й по чотири рази.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Всі аеропорти були обстріляні і неодноразово, ступінь пошкодження у них різний, десь пошкоджені злітні смуги, десь термінали, десь обладнання або заправні комплекси. Але точно можна сказати, що всі аеропорти були обстріляні - десь два, десь три, а десь і чотири рази", - розповідає Кубраков.

При цьому міністр вважає, що найпершою метою росіян, здійснюючи такі атаки, навряд чи було послаблення економічного потенціалу.

"Думаю, це більше було пов'язано не з економікою. З економікою, напевно, у другу чергу. Більшість аеропортів зазнали атак у перші години війни. Росіяни намагалися влучати у радіолокаційне обладнання, але влучали вже куди могли. Ми бачимо, що вся їхня "високоточна" зброя, яка стріляє нібито тільки по військових, чомусь через раз влучає по цивільних об'єктах, і аеропорти не виняток", - зазначив Кубраков.

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аеропорт (1850) обстріл (28303) Кубраков Олександр (447)


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так почему власти не метают гром и молнии, чтобы в Украине были ПВО и ПРО в нужных количиствах для покрытия всей Украины и чтобы все ракеты и все летающие сбивалось...
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13.07.2022 10:24 Відповісти
До сих пор не понял почему? Удивительно...
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13.07.2022 10:36 Відповісти
то подякуй зеленому уйобіщу що жоден аеропорт в країні не захищений
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13.07.2022 10:27 Відповісти
Слепой кацап искал черную кошку в черной комнате. А она все время меняла дислокацию.
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13.07.2022 10:49 Відповісти
а як іллюстрація миколаївський аеропорт
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13.07.2022 14:27 Відповісти
 
 