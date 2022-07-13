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Новости Агрессия России против Украины Война
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Все украинские аэропорты были обстреляны, некоторые неоднократно, - Кубраков

аеропорт,миколаїв

Российские войска с самого начала полномасштабного вторжения обстреляли все аэропорты нашей страны. По некоторым били и по четыре раза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Все аэропорты были обстреляны и неоднократно, степень повреждения у них разная, где-то повреждены взлетные полосы, где-то терминалы, где-то оборудование или заправочные комплексы. Но точно можно сказать, что все аэропорты были обстреляны – где-то два, где-то три, а где-то и четыре раза ", – рассказывает Кубраков.

При этом министр считает, что первой целью россиян, совершая такие атаки, вряд ли было ослабление экономического потенциала.

"Думаю, это больше было связано не с экономикой. С экономикой, наверное, во вторую очередь. Большинство аэропортов подверглись атакам в первые часы войны. Россияне пытались попадать в радиолокационное оборудование, но попадали уже куда могли. Мы видим, что вся их "высокоточное" оружие, которое стреляет якобы только по военным, почему-то через раз попадает по гражданским объектам, и аэропорты не исключение", - отметил Кубраков.

Также читайте: Ключевой инфраструктурный фокус – проекты "выживания", - Кубраков

аэропорт (1509) обстрел (26982) Кубраков Александр (222)


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так почему власти не метают гром и молнии, чтобы в Украине были ПВО и ПРО в нужных количиствах для покрытия всей Украины и чтобы все ракеты и все летающие сбивалось...
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13.07.2022 10:24 Ответить
До сих пор не понял почему? Удивительно...
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13.07.2022 10:36 Ответить
то подякуй зеленому уйобіщу що жоден аеропорт в країні не захищений
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13.07.2022 10:27 Ответить
Слепой кацап искал черную кошку в черной комнате. А она все время меняла дислокацию.
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13.07.2022 10:49 Ответить
а як іллюстрація миколаївський аеропорт
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13.07.2022 14:27 Ответить
 
 