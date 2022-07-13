Все украинские аэропорты были обстреляны, некоторые неоднократно, - Кубраков

Российские войска с самого начала полномасштабного вторжения обстреляли все аэропорты нашей страны. По некоторым били и по четыре раза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Все аэропорты были обстреляны и неоднократно, степень повреждения у них разная, где-то повреждены взлетные полосы, где-то терминалы, где-то оборудование или заправочные комплексы. Но точно можно сказать, что все аэропорты были обстреляны – где-то два, где-то три, а где-то и четыре раза ", – рассказывает Кубраков.

При этом министр считает, что первой целью россиян, совершая такие атаки, вряд ли было ослабление экономического потенциала.

"Думаю, это больше было связано не с экономикой. С экономикой, наверное, во вторую очередь. Большинство аэропортов подверглись атакам в первые часы войны. Россияне пытались попадать в радиолокационное оборудование, но попадали уже куда могли. Мы видим, что вся их "высокоточное" оружие, которое стреляет якобы только по военным, почему-то через раз попадает по гражданским объектам, и аэропорты не исключение", - отметил Кубраков.

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