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Новости
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Ключевой инфраструктурный фокус – проекты "выживания", - Кубраков

кубраков

В настоящее время главный приоритет работы Министерства инфраструктуры – проекты, которые буквально помогут выжить и победить.

Об этом заявил глава ведомства Александр Кубраков в рамках Ukraine Recovery Conference в Лугано, говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас наш главный приоритет – проекты, которые буквально помогут выжить и победить. За последние три месяца мы открыли движение по 43 временным переправам, возобновили движение по 13 железнодорожным мостам и переправам, расчистили более тысячи километров дорог" – сказал Кубраков.

В частности, приоритетными проектами сейчас является восстановление инфраструктуры, необходимой для сообщения городов и сел, а также оперативная переориентация логистики в условиях войны.

По словам Кубракова, финансовых ресурсов у государства недостаточно для быстрой и полной реализации этих проектов, поэтому сейчас важно участие бизнеса.

"Сейчас наш бюджет почти 100% направляется на военные нужды и на социальные выплаты. И ежемесячно у нас есть дефицит на уровне 5 миллиардов долларов… Мы нуждаемся в финансовой поддержке в реализации именно таких первоочередных, насущных проектов. Рассчитываем, что Международная конференция по вопросам восстановления Украины поможет их привлечь, а также станет трамплином для долгосрочной системной работы с дружественными странами и инвесторами", – подытожил министр.

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Также он добавил, что в условиях тотальной блокады морских портов важно переориентировать логистику на сушу и речные порты. Решение этих вопросов будет способствовать восстановлению экономики. На данный момент уже удалось нарастить грузоперевозки в дунайских портах почти в 4 раза и увеличить грузопоток на автомобильных пунктах пропуска в 2,6 раза.

Как сообщалось, на сегодняшний день прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры достигают 95 млрд долларов. Были разрушены или повреждены 24 700 км автодорог, 309 мостов, 6 500 км железнодорожных путей повреждены или оккупированы, 12 гражданских аэропортов и аэродромных комплексов. Кроме того, заблокированы все морские порты Украины, через которые до начала полномасштабной агрессии проходило 80-90% украинского экспорта продовольствия.

транспорт (1757) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


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Дороги строить будем? Вместо жилья и заводов? ну и как далеко уедем?
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05.07.2022 19:00 Ответить
Ахтунг! Ахтунг!! Назріває велике будівництво, (Крадівництво).
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05.07.2022 19:54 Ответить
Ви вже на будувалися доріг,що багатьом аж голови позносило.
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05.07.2022 19:02 Ответить
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05.07.2022 19:21 Ответить
Нахера,ваші нікчемні прожекти??? Людям зиму,б,пережити... Сволота біснувата
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05.07.2022 19:04 Ответить
Придушіть його хто небудь..це вже цілковите знущання над українцями!!! Мости тимчасові?? То понтонні!! Які навели військові..ще одна гидня вилезла поквакати..
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05.07.2022 19:04 Ответить
Проекти "виживання" - це буржуйка, сіль, сірники, консерви тощо.
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05.07.2022 19:11 Ответить
"За словами Кубракова, фінансових ресурсів у держави недостатньо для реалізації цих проєктів швидко та в повній мірі, тому наразі важливою є участь бізнесу" Джерело:

Так у Суркісів попросіть!...
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05.07.2022 21:23 Ответить
Центральна влада методично переключає нашу увагу з війни! Таке саме було в 2015році. Коли більшість громадян перестали помічати війну у власній країні, ну бо вона ж далеко, на малій території Донбасу. Так і прожили 8років. От тільки зараз масштаби окупації вражають і лінія фронту теж. Але вочевидь не Київ, бо знову війна десь там.
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06.07.2022 05:52 Ответить
 
 