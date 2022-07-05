Ключевой инфраструктурный фокус – проекты "выживания", - Кубраков

В настоящее время главный приоритет работы Министерства инфраструктуры – проекты, которые буквально помогут выжить и победить.

Об этом заявил глава ведомства Александр Кубраков в рамках Ukraine Recovery Conference в Лугано, говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас наш главный приоритет – проекты, которые буквально помогут выжить и победить. За последние три месяца мы открыли движение по 43 временным переправам, возобновили движение по 13 железнодорожным мостам и переправам, расчистили более тысячи километров дорог" – сказал Кубраков.

В частности, приоритетными проектами сейчас является восстановление инфраструктуры, необходимой для сообщения городов и сел, а также оперативная переориентация логистики в условиях войны.

По словам Кубракова, финансовых ресурсов у государства недостаточно для быстрой и полной реализации этих проектов, поэтому сейчас важно участие бизнеса.

"Сейчас наш бюджет почти 100% направляется на военные нужды и на социальные выплаты. И ежемесячно у нас есть дефицит на уровне 5 миллиардов долларов… Мы нуждаемся в финансовой поддержке в реализации именно таких первоочередных, насущных проектов. Рассчитываем, что Международная конференция по вопросам восстановления Украины поможет их привлечь, а также станет трамплином для долгосрочной системной работы с дружественными странами и инвесторами", – подытожил министр.

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Также он добавил, что в условиях тотальной блокады морских портов важно переориентировать логистику на сушу и речные порты. Решение этих вопросов будет способствовать восстановлению экономики. На данный момент уже удалось нарастить грузоперевозки в дунайских портах почти в 4 раза и увеличить грузопоток на автомобильных пунктах пропуска в 2,6 раза.

Как сообщалось, на сегодняшний день прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры достигают 95 млрд долларов. Были разрушены или повреждены 24 700 км автодорог, 309 мостов, 6 500 км железнодорожных путей повреждены или оккупированы, 12 гражданских аэропортов и аэродромных комплексов. Кроме того, заблокированы все морские порты Украины, через которые до начала полномасштабной агрессии проходило 80-90% украинского экспорта продовольствия.