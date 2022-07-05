УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4193 відвідувача онлайн
Новини
2 020 9

Ключовий інфраструктурий фокус наразі – проєкти "виживання", - Кубраков

кубраков

Наразі головний пріоритет роботи Міністерства інфраструктури – інфраструктури проєкти, які буквально допоможуть вижити та перемогти.

Про це заявив очільник відомства Олександр Кубраков в рамках Ukraine Recovery Conference в Лугано йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз наш головний пріоритет – проєкти, які буквально допоможуть вижити та перемогти. За останні три місяці ми відкрили рух 43 тимчасовими переправами, відновили рух 13 залізничними мостами і переправами, розчистили понад тисячу кілометрів доріг" – сказав Кубраков

Зокрема, пріоритетними проєктами наразі є відновлення інфраструктури, необхідної для сполучення міст та сіл, а також оперативна переорієнтація логістики в умовах війни.

За словами Кубракова, фінансових ресурсів у держави недостатньо для реалізації цих проєктів швидко та в повній мірі, тому наразі важливою є участь бізнесу.

"Зараз наш бюджет майже 100% спрямовується на військові потреби та на соціальні виплати. І щомісяця ми маємо дефіцит на рівні 5 мільярдів доларів… Ми потребуємо фінансової підтримки в реалізації саме таких першочергових, нагальних проєктів. Розраховуємо, що Міжнародна конференція з питань відновлення України допоможе їх залучити, а також стане трампліном для довгострокової системної роботи з дружніми країнами та інвесторами" – підсумував міністр.

Також читайте: Україна експортує близько 30% від довоєнного обсягу сільськогосподарської продукції, - Кубраков

Також він додав, що в умовах тотальної блокади морських портів важливо переорієнтувати логістику на суходіл та річкові порти. Вирішення цих питань сприятиме відновленню економіки. На даний момент уже вдалося наростити вантажоперевезення в дунайських портах в майже 4 рази та збільшити вантажопотік на автомобільних пунктах пропуску в 2,6 разів.

Як повідомлялось, на сьогодні прямі задокументовані збитки української інфраструктури сягають 95 млрд доларів. Було зруйновано або пошкоджено 24 700 км автодоріг, 309 мостів, 6 500 км залізничних колій пошкоджено або окуповано, 12 цивільних аеропортів та аеродромних комплексів. Окрім цього, заблоковано усі морські порти України, через які до початку повномасштабної агресії проходило 80-90% українського експорту продовольства.

Автор: 

транспорт (1390) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дороги строить будем? Вместо жилья и заводов? ну и как далеко уедем?
показати весь коментар
05.07.2022 19:00 Відповісти
Ахтунг! Ахтунг!! Назріває велике будівництво, (Крадівництво).
показати весь коментар
05.07.2022 19:54 Відповісти
Ви вже на будувалися доріг,що багатьом аж голови позносило.
показати весь коментар
05.07.2022 19:02 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2022 19:21 Відповісти
Нахера,ваші нікчемні прожекти??? Людям зиму,б,пережити... Сволота біснувата
показати весь коментар
05.07.2022 19:04 Відповісти
Придушіть його хто небудь..це вже цілковите знущання над українцями!!! Мости тимчасові?? То понтонні!! Які навели військові..ще одна гидня вилезла поквакати..
показати весь коментар
05.07.2022 19:04 Відповісти
Проекти "виживання" - це буржуйка, сіль, сірники, консерви тощо.
показати весь коментар
05.07.2022 19:11 Відповісти
"За словами Кубракова, фінансових ресурсів у держави недостатньо для реалізації цих проєктів швидко та в повній мірі, тому наразі важливою є участь бізнесу" Джерело:

Так у Суркісів попросіть!...
показати весь коментар
05.07.2022 21:23 Відповісти
Центральна влада методично переключає нашу увагу з війни! Таке саме було в 2015році. Коли більшість громадян перестали помічати війну у власній країні, ну бо вона ж далеко, на малій території Донбасу. Так і прожили 8років. От тільки зараз масштаби окупації вражають і лінія фронту теж. Але вочевидь не Київ, бо знову війна десь там.
показати весь коментар
06.07.2022 05:52 Відповісти
 
 