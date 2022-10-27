Активізації чи збільшення темпів мобілізації в Україні наразі немає, - Генштаб ЗСУ

В Україні мобілізація проводиться починаючи з 24 лютого за планом. На даний момент активізації чи збільшення темпів призову немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Заходи мобілізації в Україні проводяться з 24 лютого, заходи проводяться планово. Кожен місяць призивається військовозобов'язаний на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, до тих рішень, які прийняті військово-політичним керівництвом", - пояснив він.

За словами Громова, суттєвого збільшення, активізації проведення мобілізації наразі немає.

"Заходи мобілізації проводяться за планом і будуть проводитись за планом", - додав він.

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