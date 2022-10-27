Активізації чи збільшення темпів мобілізації в Україні наразі немає, - Генштаб ЗСУ
В Україні мобілізація проводиться починаючи з 24 лютого за планом. На даний момент активізації чи збільшення темпів призову немає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.
"Заходи мобілізації в Україні проводяться з 24 лютого, заходи проводяться планово. Кожен місяць призивається військовозобов'язаний на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, до тих рішень, які прийняті військово-політичним керівництвом", - пояснив він.
За словами Громова, суттєвого збільшення, активізації проведення мобілізації наразі немає.
"Заходи мобілізації проводяться за планом і будуть проводитись за планом", - додав він.
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Ситуацій багато..От дуже жаль що Шухрича не грохнули на тому блок пості в Києві--це було б показово і повчально,для зрадників,колабраціоністів і тих хто допомає ворогові, наводити ракети на наші міста.
- По 1-му відомому вам випадку робите висновок про всю систему? До речі, а чим закінчилось?
не всі у нас ремби ітд ітп
- Так не всі на "нульовці" сидять
В Мукачево и Черновцах волны 2-3 балла .
Я не против мобилизации, я против избирательной мобилизации по региональному признаку.