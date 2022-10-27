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Новини Війна
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Активізації чи збільшення темпів мобілізації в Україні наразі немає, - Генштаб ЗСУ

зсу

В Україні мобілізація проводиться починаючи з 24 лютого за планом. На даний момент активізації чи збільшення темпів призову немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Заходи мобілізації в Україні проводяться з 24 лютого, заходи проводяться планово. Кожен місяць призивається військовозобов'язаний на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, до тих рішень, які прийняті військово-політичним керівництвом", - пояснив він.

За словами Громова, суттєвого збільшення, активізації проведення мобілізації наразі немає.

"Заходи мобілізації проводяться за планом і будуть проводитись за планом", - додав він.

Також читайте: Ворог не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+6
Залишилась "дрібничка": бойовому підрозділу потрібні люди, на яких можна покластись, а ТЦК - кількість, яку можна зіпхнути.
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27.10.2022 13:41
+4
різні ситуації зустрічав...є такі ,які дійсно хочуть йти добровільно,але за стан здоров'я не дозволяє..--є такі ,яких жінка виганяє,бо в армії платять і шоб не спився .є такі шо тільки на гроші падкі ,а при першому обстрілі втечуть.. А є такі які сидять-по типу єта нє мая вайна,пусть другіє ваюют я ваще за мір. А інші повтікали за кордон,або нишкаються.
Ситуацій багато..От дуже жаль що Шухрича не грохнули на тому блок пості в Києві--це було б показово і повчально,для зрадників,колабраціоністів і тих хто допомає ворогові, наводити ракети на наші міста.
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27.10.2022 13:26
+2
Є ще одна категорія-цензорні войовничі патріоти,котрі всіх на фронт відправляють,сидячі тут в коментах. А на питання "чому сам досі не там",у відповідь-"Я-гатов!Як тільки-то одразу!"
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27.10.2022 14:19
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різні ситуації зустрічав...є такі ,які дійсно хочуть йти добровільно,але за стан здоров'я не дозволяє..--є такі ,яких жінка виганяє,бо в армії платять і шоб не спився .є такі шо тільки на гроші падкі ,а при першому обстрілі втечуть.. А є такі які сидять-по типу єта нє мая вайна,пусть другіє ваюют я ваще за мір. А інші повтікали за кордон,або нишкаються.
Ситуацій багато..От дуже жаль що Шухрича не грохнули на тому блок пості в Києві--це було б показово і повчально,для зрадників,колабраціоністів і тих хто допомає ворогові, наводити ракети на наші міста.
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27.10.2022 13:26 Відповісти
Є ще одна категорія-цензорні войовничі патріоти,котрі всіх на фронт відправляють,сидячі тут в коментах. А на питання "чому сам досі не там",у відповідь-"Я-гатов!Як тільки-то одразу!"
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27.10.2022 14:19 Відповісти
Приедете в Харькове посмотрите,облавы на метро,базарах,магазинах ,улицах!людей ловят и отправляют на войну
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27.10.2022 14:45 Відповісти
Залишилась "дрібничка": бойовому підрозділу потрібні люди, на яких можна покластись, а ТЦК - кількість, яку можна зіпхнути.
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27.10.2022 13:41 Відповісти
в военкомат реально приходят те, кто может быть полезным, остальные не идут даже если вручили повестку. в принципе бойцов вполне достаточно, видел кому 50+, в основном 25-35.
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27.10.2022 13:53 Відповісти
Ось така у нас мобілізація. Нічим не краща від кацапячої

- По 1-му відомому вам випадку робите висновок про всю систему? До речі, а чим закінчилось?

не всі у нас ремби ітд ітп

- Так не всі на "нульовці" сидять
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27.10.2022 15:22 Відповісти
ТАКОЙ ПИЗ...ЖЬ! )))))))))))))))))))))))))
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27.10.2022 15:30 Відповісти
В Харькове сафари на дорогах и в метро. В Киеве штиль.
В Мукачево и Черновцах волны 2-3 балла .
Я не против мобилизации, я против избирательной мобилизации по региональному признаку.
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27.10.2022 15:07 Відповісти
где в Харькове сафари?)))))))))
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27.10.2022 15:31 Відповісти
 
 