Активизации или увеличения темпов мобилизации в Украине нет, - Генштаб ВСУ

В Украине мобилизация производится начиная с 24 февраля по плану. В настоящее время активизации или увеличения темпов призыва нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Мобилизация в Украине проводится с 24 февраля, проводится планово. Каждый месяц призывается военнообязанный на доукомплектование определенных военных структур или на формирование новых структур, согласно обстановке на фронте, к тем решениям, которые приняты военно-политическим руководством", - объяснил он.

По словам Громова, существенного увеличения, активизации проведения мобилизации пока нет.

"Мероприятия мобилизации проводятся по плану и будут проводиться по плану", - добавил он.

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