Активизации или увеличения темпов мобилизации в Украине нет, - Генштаб ВСУ
В Украине мобилизация производится начиная с 24 февраля по плану. В настоящее время активизации или увеличения темпов призыва нет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
"Мобилизация в Украине проводится с 24 февраля, проводится планово. Каждый месяц призывается военнообязанный на доукомплектование определенных военных структур или на формирование новых структур, согласно обстановке на фронте, к тем решениям, которые приняты военно-политическим руководством", - объяснил он.
По словам Громова, существенного увеличения, активизации проведения мобилизации пока нет.
"Мероприятия мобилизации проводятся по плану и будут проводиться по плану", - добавил он.
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Ситуацій багато..От дуже жаль що Шухрича не грохнули на тому блок пості в Києві--це було б показово і повчально,для зрадників,колабраціоністів і тих хто допомає ворогові, наводити ракети на наші міста.
- По 1-му відомому вам випадку робите висновок про всю систему? До речі, а чим закінчилось?
не всі у нас ремби ітд ітп
- Так не всі на "нульовці" сидять
В Мукачево и Черновцах волны 2-3 балла .
Я не против мобилизации, я против избирательной мобилизации по региональному признаку.