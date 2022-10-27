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Новости Война
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Активизации или увеличения темпов мобилизации в Украине нет, - Генштаб ВСУ

зсу

В Украине мобилизация производится начиная с 24 февраля по плану. В настоящее время активизации или увеличения темпов призыва нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Мобилизация в Украине проводится с 24 февраля, проводится планово. Каждый месяц призывается военнообязанный на доукомплектование определенных военных структур или на формирование новых структур, согласно обстановке на фронте, к тем решениям, которые приняты военно-политическим руководством", - объяснил он.

По словам Громова, существенного увеличения, активизации проведения мобилизации пока нет.

"Мероприятия мобилизации проводятся по плану и будут проводиться по плану", - добавил он.

Читайте: Основное привлечение мобилизованных из РФ в зоне боевых действий ожидается ориентировочно через 1,5-2 недели, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВС (6263) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+6
Залишилась "дрібничка": бойовому підрозділу потрібні люди, на яких можна покластись, а ТЦК - кількість, яку можна зіпхнути.
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27.10.2022 13:41
+4
різні ситуації зустрічав...є такі ,які дійсно хочуть йти добровільно,але за стан здоров'я не дозволяє..--є такі ,яких жінка виганяє,бо в армії платять і шоб не спився .є такі шо тільки на гроші падкі ,а при першому обстрілі втечуть.. А є такі які сидять-по типу єта нє мая вайна,пусть другіє ваюют я ваще за мір. А інші повтікали за кордон,або нишкаються.
Ситуацій багато..От дуже жаль що Шухрича не грохнули на тому блок пості в Києві--це було б показово і повчально,для зрадників,колабраціоністів і тих хто допомає ворогові, наводити ракети на наші міста.
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27.10.2022 13:26
+2
Є ще одна категорія-цензорні войовничі патріоти,котрі всіх на фронт відправляють,сидячі тут в коментах. А на питання "чому сам досі не там",у відповідь-"Я-гатов!Як тільки-то одразу!"
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27.10.2022 14:19
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різні ситуації зустрічав...є такі ,які дійсно хочуть йти добровільно,але за стан здоров'я не дозволяє..--є такі ,яких жінка виганяє,бо в армії платять і шоб не спився .є такі шо тільки на гроші падкі ,а при першому обстрілі втечуть.. А є такі які сидять-по типу єта нє мая вайна,пусть другіє ваюют я ваще за мір. А інші повтікали за кордон,або нишкаються.
Ситуацій багато..От дуже жаль що Шухрича не грохнули на тому блок пості в Києві--це було б показово і повчально,для зрадників,колабраціоністів і тих хто допомає ворогові, наводити ракети на наші міста.
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27.10.2022 13:26 Ответить
Є ще одна категорія-цензорні войовничі патріоти,котрі всіх на фронт відправляють,сидячі тут в коментах. А на питання "чому сам досі не там",у відповідь-"Я-гатов!Як тільки-то одразу!"
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27.10.2022 14:19 Ответить
Приедете в Харькове посмотрите,облавы на метро,базарах,магазинах ,улицах!людей ловят и отправляют на войну
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27.10.2022 14:45 Ответить
Залишилась "дрібничка": бойовому підрозділу потрібні люди, на яких можна покластись, а ТЦК - кількість, яку можна зіпхнути.
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27.10.2022 13:41 Ответить
в военкомат реально приходят те, кто может быть полезным, остальные не идут даже если вручили повестку. в принципе бойцов вполне достаточно, видел кому 50+, в основном 25-35.
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27.10.2022 13:53 Ответить
Ось така у нас мобілізація. Нічим не краща від кацапячої

- По 1-му відомому вам випадку робите висновок про всю систему? До речі, а чим закінчилось?

не всі у нас ремби ітд ітп

- Так не всі на "нульовці" сидять
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27.10.2022 15:22 Ответить
ТАКОЙ ПИЗ...ЖЬ! )))))))))))))))))))))))))
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27.10.2022 15:30 Ответить
В Харькове сафари на дорогах и в метро. В Киеве штиль.
В Мукачево и Черновцах волны 2-3 балла .
Я не против мобилизации, я против избирательной мобилизации по региональному признаку.
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27.10.2022 15:07 Ответить
где в Харькове сафари?)))))))))
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27.10.2022 15:31 Ответить
 
 