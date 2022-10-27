В окупованому Криму зросла інтенсивність пересування військової техніки РФ, - ЗМІ

В окупованому Криму зросла інтенсивність пересування російської військової техніки трасою "Таврида".

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Більшість колон військової техніки рухаються у бік материкової України, але є ешелони, які прямують у напрямку Керчі.

За даними кореспондента, в більшості випадків йдеться про військові вантажівки й заправники.

На автомобільних розв’язках на трасі "Таврида" у напрямку Керчі та з’їздах (у напрямку до селища Багерового та військової частини на дев’ятому кілометрі) з’явилися банери про те, що проїзд Керченським мостом відкритий "тільки для легкових авто".

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