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В окупованому Криму зросла інтенсивність пересування військової техніки РФ, - ЗМІ

рф,крим,армія

В окупованому Криму зросла інтенсивність пересування російської військової техніки трасою "Таврида".

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Більшість колон військової техніки рухаються у бік материкової України, але є ешелони, які прямують у напрямку Керчі.

За даними кореспондента, в більшості випадків йдеться про військові вантажівки й заправники.

На автомобільних розв’язках на трасі "Таврида" у напрямку Керчі та з’їздах (у напрямку до селища Багерового та військової частини на дев’ятому кілометрі) з’явилися банери про те, що проїзд Керченським мостом відкритий "тільки для легкових авто".

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Автор: 

армія рф (17337) Крим (14139)


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Окупанти в Одесі за адресою школи https://odessa.online/uk/m-yasnij-magazin-rosijske-nemovlya-v-odesi-v-miskradi-sprostuvali-chergovij-fejk-*******-agresorki/?fbclid=************************************************************* "Відкрили" в Одесі м'ясний магазин "Російське немовля" .

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27.10.2022 14:12 Відповісти
Кривавий Пастор ******** пити кров рускаязичних немовлят.
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27.10.2022 14:18 Відповісти
Пруть техніку на Херсон, а звідти везуть розбиту.
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27.10.2022 14:22 Відповісти
"...але є ешелони, які прямують у напрямку Керчі" (с). То виходить, що залізничне сполучення на мосту працює, чи я щось не розумію?
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27.10.2022 14:24 Відповісти
Працює, з обмеженням.
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27.10.2022 16:35 Відповісти
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27.10.2022 16:45 Відповісти
 
 