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В окупованому Криму зросла інтенсивність пересування військової техніки РФ, - ЗМІ
В окупованому Криму зросла інтенсивність пересування російської військової техніки трасою "Таврида".
Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Більшість колон військової техніки рухаються у бік материкової України, але є ешелони, які прямують у напрямку Керчі.
За даними кореспондента, в більшості випадків йдеться про військові вантажівки й заправники.
На автомобільних розв’язках на трасі "Таврида" у напрямку Керчі та з’їздах (у напрямку до селища Багерового та військової частини на дев’ятому кілометрі) з’явилися банери про те, що проїзд Керченським мостом відкритий "тільки для легкових авто".
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