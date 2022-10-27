Рашисти запроваджують військову цензуру на окупованих територіях, - Федоров

Жителів окупованих територій закликають бути обережними.

Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти офіційно вводять військову цензуру на тимчасово окупованих територіях. Жителів позбавили свободи спілкування і доступу до правдивої інформації. Від сьогодні мобільний телефон жителя кожного окупованого населеного пункту Запорізької області можуть взяти на перевірку.



Будуть перевіряти, з ким людина спілкується, що дивиться в інтернеті. А якщо виявлять там підписку на українські телеграм-канали, оштрафують чи взагалі кинуть "на підвал". Щоб потім вчергове показати в пропагандистських пабліках, як "знешкодили небезпечного терориста"", - розповів очільник міста.

Федоров звернувся до жителів Мелітополя з проханням бути обережними.

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