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Новини Війна
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Рашисти запроваджують військову цензуру на окупованих територіях, - Федоров

орки,окупанти,мелітополь,рашисти

Жителів окупованих територій закликають бути обережними.

Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти офіційно вводять військову цензуру на тимчасово окупованих територіях. Жителів позбавили свободи спілкування і доступу до правдивої інформації. Від сьогодні мобільний телефон жителя кожного окупованого населеного пункту Запорізької області можуть взяти на перевірку.

Будуть перевіряти, з ким людина спілкується, що дивиться в інтернеті. А якщо виявлять там підписку на українські телеграм-канали, оштрафують чи взагалі кинуть "на підвал". Щоб потім вчергове показати в пропагандистських пабліках, як "знешкодили небезпечного терориста"", - розповів очільник міста.

Федоров звернувся до жителів Мелітополя з проханням бути обережними.

Також читайте: Вчителі-зрадники з Мелітополя масово звільняються, - Федоров

Автор: 

Мелітополь (770) окупація (6685) Федоров Іван (648)


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А шо, до этого была свобода слова?
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27.10.2022 16:19 Відповісти
зачастил федоров с выступлениями... нострадамус...
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27.10.2022 17:24 Відповісти
 
 