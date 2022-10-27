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Новини Війна
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Вчителі-зрадники з Мелітополя масово звільняються, - Федоров

школа,вчитель,росія,окупація

Так, у багатьох школах звільняються педагоги-зрадники, в закладах тотальна нестача кадрів.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вчителі-колаборанти з тимчасово окупованого Мелітополя відчули запах смаженого і тікають зі шкіл. Так, в 13-їй школі промивати дітям мозок російською пропагандою вже нікому: звільнились майже всі горе-"освітяни".

В інших закладах в окупантів тотальна нестача кадрів. Настільки, що в 16-ій школі класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка фейкового університету, який рашисти відкрили на базі захоплених мелітопольських вишів", - розповів очільник міста.

Читайте: Освітяни, які свідомо та добровільно співпрацювали з окупантами, підпадають під статтю про колаборацію, - освітній омбудсмен Горбачов

Автор: 

Мелітополь (770) вчитель (395) колабораціонізм (1158) Федоров Іван (648)


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Топ коментарі
+24
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27.10.2022 13:02
+15
хрюзькій мір, *****...
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27.10.2022 12:55
+14
Пізно -- всі ходи записані .
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27.10.2022 12:57
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хрюзькій мір, *****...
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27.10.2022 12:55 Відповісти
беда куйла в том, что рожденный убивать строить не сможет
там где он временно захапал - мира и спокойствия не будет - пока расишпропаганда из всех грамофонов кричит: "убей, убей, убей"
а чеченец - он как раз что бы учить как разводить козочек и баранчиков на широких просторах великого Запорожья...
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27.10.2022 13:10 Відповісти
Пізно -- всі ходи записані .
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27.10.2022 12:57 Відповісти
Ты действительно думаешь,что этим коллаборантам светит какое никакое серйозное наказание
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27.10.2022 13:13 Відповісти
Поражєніє в правах .
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27.10.2022 14:09 Відповісти
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27.10.2022 13:02 Відповісти
Причем у того кто писал, почерк намного лучше моих каракулей
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27.10.2022 14:22 Відповісти
Для таких горе-педагогів буде особливе покарання : пірнання з розвалин Кримського мосту у найглибшому місці .
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27.10.2022 13:09 Відповісти
Они пол года живут в оккупации
И когда к тебе приходят с автоматом
и ,,, предлагают ''работать угрожая семье
Трудно отказаться
Те что сами прибежали к оккупантам
С ними точно нужно разобраться
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27.10.2022 13:18 Відповісти
Треба построяти їх в шеренгу і скомандувати. Кого примусили, проти волі, крок вперед. Учителя вони такі.Брехати не будуть.
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27.10.2022 13:33 Відповісти
Не уверен, что смогут разобраться. Сперва к учителю наведываются пара-тройка орков, сообщают о новых порядках в школе и между делом вежливо осведомляются о здоровье жены и детей (а заодно и пожилых родителей). После этого учитель типа добровольно бежит в школу и преподает свою физику уже на русском, а орки иногда заглядывают в класс и, услышав "родную речь", приветливо улыбаются и передают привет жене и детям.
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27.10.2022 13:37 Відповісти
Ось як... я теж вчитель, правда у Сумах... порівнювати неможна, окупація і все таке. Проте терпіти таку сволоту у школі неможна. Більшість з них свідомо ********** рускій мір.... так що - туди, за порєбрік
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27.10.2022 16:17 Відповісти
поки не буде закону про ураження в правах УСІХ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ руцькемір буде постійно сам себе клонувати а нам постійно доведеться з ним воювати і ховати наших убитих дітей на цій війні.
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27.10.2022 22:09 Відповісти
Це не допоможе всіх тварюк знайдуть
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27.10.2022 23:39 Відповісти
 
 