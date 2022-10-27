Вчителі-зрадники з Мелітополя масово звільняються, - Федоров
Так, у багатьох школах звільняються педагоги-зрадники, в закладах тотальна нестача кадрів.
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Вчителі-колаборанти з тимчасово окупованого Мелітополя відчули запах смаженого і тікають зі шкіл. Так, в 13-їй школі промивати дітям мозок російською пропагандою вже нікому: звільнились майже всі горе-"освітяни".
В інших закладах в окупантів тотальна нестача кадрів. Настільки, що в 16-ій школі класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка фейкового університету, який рашисти відкрили на базі захоплених мелітопольських вишів", - розповів очільник міста.
Топ коментарі
+24 Підлога Маккартні
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+15 Злий Грицько
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+14 Валентин Коваль
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там где он временно захапал - мира и спокойствия не будет - пока расишпропаганда из всех грамофонов кричит: "убей, убей, убей"
а чеченец - он как раз что бы учить как разводить козочек и баранчиков на широких просторах великого Запорожья...
И когда к тебе приходят с автоматом
и ,,, предлагают ''работать угрожая семье
Трудно отказаться
Те что сами прибежали к оккупантам
С ними точно нужно разобраться